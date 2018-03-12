Картина делового дня: законопроект о валюте, доставка еды от Uber и срыв продажи "дочки" Сбербанка

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 12 марта.

Главное

Президент подписал закон об ООО. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Он направлен на корпоративные изменения для компаний: более гибкое регулирование и защиту от рейдерства. Закон вступит в силу через три месяца, и еще через год после этого изменит “правила игры” для всех обществ с ограниченной ответственностью, которых сейчас в Украине более 500 тыс.

Порошенко передал в Раду новый законопроект о валюте. Президент подписал документ прямо на встрече с бизнес-ассоциациями. Концепция законопроекта предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено".

Президент выступил против отмены третьей группы единого налога. Порошенко не поддерживает депутатский законопроект, который предусматривает отмену третьей группы упрощенной системы налогообложения.

Евросоюз продлил санкции против России. Совет ЕС продлил персональные санкции в отношении граждан РФ за агрессию против Украины. Под санкции подпадают 150 человек и 38 компаний.

Совет Нацбанка выступил за изменение денежно-кредитной политики регулятора. Председатель Совета Богдан Данилишин считает, что меры воздействия на инфляцию, используемые регулятором, не полностью дают положительный эффект. Поэтому, вероятно, не будет достигнута цель НБУ по снижению потребительской инфляции.

Компании и рынки

Продажа украинского Сбербанка оказалась под угрозой. Единственному на сегодняшний день покупателю украинской “дочки” российского Сбербанка - белорусскому Паритетбанку - могут помешать санкции. Глава акционера Паритета Виктор Шейман находится под жесткими санкциями США и Европы в связи с делами об исчезновении двух оппозиционных политиков, бизнесмена и журналиста в 1999 и 2000 годах. Это ставит под угрозу завершение сделки.

Украина предложила Австралии построить космодром. Государственное космическое агентство Украины предлагает построить космодром за пределами авиабазы Кертин в Кимберли, Австралия. Объект может стать крупнейшей пусковой площадкой Азии. Впервые данное предложение поступило в федеральное и государственные правительства Австралии еще в 2016 году.

Украина договорилась о создании площадки для ракет в Канаде. Космические агентства Украины и Канады договорились о совместном проекте строительства стартовой площадки для украинских ракет на территории одного из канадских космодромов. Бюджет проекта составит $500 млн.

Автокорпорация Богдан вышла на рынок Западной Европы. Украинская компания заключила контракт на поставку пяти 12-метровых кузовов для электроавтобусов французской компании Bluebus.

Американцы готовы выпускать новое топливо для АЭС в Украине. Консорциум во главе с Westinghouse Electric Company сообщил о готовности начать выпуск топлива для реакторов установленных в Украине на Ривненской атомной электростанции. Партнерами Westinghouse по этому проекту, кроме ряда европейских учреждений, также является украинский Национальный научный центр Харьковский физико-технический институт (NSC KIPT).

Выкупленный у россиян украинский рудник стал еще более убыточным. Криворожский рудник Сухая Балка, который в 2017 году выкупил украинский бизнесмен Александр Ярославский у российской группы Evraz, по итогам 2017 года нарастил чистый убыток в 7,5 раз - до 1,2 млрд грн.

ВиЭс банк объявил о принудительном выкупе акций у миноритариев. Сейчас акционеру банка - компании Bailican Limited, которая подконтрольна главе группы ТАС Сергею Тигипко, принадлежит 99,92% ценных бумаг, сообщил банк на своем сайте. ВиЭс банк был куплен Тигипко у российского Сбербанка в конце 2017 года.

Винзавод Коблево стал менее прибыльным. Одно из крупнейших в Украине винодельческих предприятий Коблево в 2017 году сократило чистую прибыль в 2,6 раза – до 25,7 млн грн. Винзавод входит в состав крупной алкогольной группы - Баядера Групп. Ее владельцами являются Наталья Бондарева и Святослав Нечитайло.

Крупнейший украинский производитель курятины объявил о рефинансировании евробондов. Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт (МХП) предложил держателям еврооблигаций со сроком обращения до 2020 года досрочно выкупить часть ценных бумаг за наличные на сумму от $247,8 млн. Совместными дилер-менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS. Также параллельно МХП объявил о планах провести встречу с инвесторами относительно возможного выпуска новой серии еврооблигаций.

Uber подтвердил запуск сервиса еды в Украине. Глава отдела логистики компании Джейсон Дроэг отметил, что компания откроет UberEats в 100 новых городах мира, в частности и в Украине. Дроэг отказался рассказать, сколько компания инвестирует в проект.

Цифра дня

$8 млрд

Составляет (с учетом ожидаемых процентов) сумма иска, поданного группой компаний Нафтогаз Украины в трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге в связи с захватом Россией активов в Крыму, сообщил главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко. Без процентов сумма иска составляет около $5 млрд.

Цитата дня

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и по вопросам политики безопасности - вице-президент Европейской комиссии Федерика Могерини на встрече с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Киеве:

"Газпром должен полностью выполнять свои договорные обязательства."