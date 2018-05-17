Картина делового дня: забастовка на АрселорМиттал, запуск Apple Pay и маленькая победа Коломойского

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 17 мая.

Главное

Украинский металлургический гигант АрселорМиттал Кривой Рог остановился из-за забастовки работников, которые требуют повышение зарплаты до европейского уровня в €1 тыс. и обеспечения безопасных условий труда, сообщили на предприятии. Технологическая цепочка гиганта парализована, работают только 14 тепловозов из 92. Полностью остановлены подразделения горного департамента, агломерационные цеха, все доменные печи (кроме шестой), весь сталеплавильный и прокатный переделы. На предприятии предупреждают об угрозах взрывов газопроводов из-за перепадов давления, что может привести к техногенной катастрофе.

Всемирный банк оценил потери от моратория на продажу земли. В пресс-релизе банка отмечается, что владельцы паев ежегодно недополучают около $3 млрд арендных платежей, а бюджет страны из-за заниженной цены на аренду госземель недополучил за год $60 млн. Также эксперты Всемирного банка отметили, что в случае отмены моратория экономика может ежегодно расти на $0,7-1,5 млрд, что эквивалентно дополнительному росту ВВП на 0,6-1,6% в год.

Экспорт товаров из Украины в Польшу почти догнал поставки в Россию, сообщили в Госстате итоги первого квартала 2018 года. Поставки товаров Польшу составили $816,2 млн, что на 31,7% больше аналогичного периода 2017-го. Россия продолжает оставаться крупнейшим рынком сбыта украинских товаров, сократив долю на 7,6% – до $853 млн. В целом экспорт украинских товаров за три месяца вырос на 10,3%, достигнув $11,4 млрд. Импорт товаров при этом вырос на 13,2%, составив $12,6 млрд.

Нацбанковский законопроект О валюте принят в первом чтении, за это решение проголосовали 253 народных депутата. Документ предусматривает свободу проведения валютных операций по принципу "разрешено все, что прямо не запрещено". Новый закон призван заменить устаревшие нормы и стать единым документом, определяющим порядок организации валютного регулирования и осуществления валютного надзора в стране.

Рада приняла за основу проект закона о восстановлении кредитования, сообщается на сайте парламента. Так, документом планируется уменьшить финансовую нагрузку на заемщиков, что будет способствовать восстановлению экономики и активизации кредитованию физических лиц. Кроме того, законопроект должен устранить схемы незаконного вывода имущества из-под обременения кредитора и упростить процесс и уменьшить расходы должников и кредиторов при урегулировании долга за счет совершенствования внесудебных инструментов.

Компании и рынки

В Украине продлили и повысили пошлину на экспорт металлолома. За такое решение проголосовали 248 народных депутатов. Размер пошлины на вывоз лома черных металлов увеличен с €30 до €42 за тонну. Ограничительные меры будут действовать до 15 сентября 2019 года. Изначально пошлина была введена в 2016 году сроком на один год со ставкой на уровне €10 за тонну. Ее действие теперь уже дважды продлевалось. Ведение пошлин обосновывали ликвидацией дефицита металлолома для первоочередного обеспечения нужд оборонной промышленности и условий восстановления объектов инфраструктуры.

Суд предоставил Игорю Коломойскому доступ к отчету детективного агентства Kroll по Приватбанку. Соответствующая определение принял Печерский суд Киева 26 апреля. Он частично удовлетворил ходатайство Коломойского и вытребовал у Нацбанка ряд документов – справки, отчеты, таблицы и т.д. Ранее бывший владелец Приватбанка ставил под сомнение сам факт существования результатов расследования американских детективов.

Приватбанк первым в Украине запустил Apple Pay, сообщили в пресс-службе финучреждения. Владельцы смартфонов смогут перевести все свои платежи в онлайн. При этом, при добавлении кредитной или дебетовой карты в Apple Pay номер карты не сохраняется ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, шифруется и безопасно сохраняется в чипе. Каждая транзакция авторизуется благодаря уникальному однократному секретному коду.

Банк Конкорд подал иск к Национальному банку с требованием отменить штраф. Иск зарегистрирован Днепропетровским окружным админсудом. В частности, банк требует взыскать с Нацбанка уплаченные 1,5 млн грн. Это не первый иск банка Конкорд к регулятору по поводу отмены штрафа. 3 мая финучреждение уже подало иск к НБУ.

Укрпочта планирует стать транзитером международных пересылок между Европой и Азией, заявил и.о. гендиректора Укрпочты Игорь Смелянский. Пилотный проект по смешанному перемещению транзитных отправлений будет реализовываться с июня 2018-го до конца 2019 года. Отметим, что в аналогичном формате транзита работают почты Латвии, Литвы, Эстонии, Грузии, Азербайджана, Германии, Венгрии, Польши, Гонконга, Сингапура, Нидерландов, Малайзии, Швеции, Финляндии и других стран.

На украинский рынок в 2018 году выйдут шведские бренды IKEA и H&M, заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе. Кроме того, она добавила, что за последний год товарооборот между Украиной и Швецией вырос на 4,2% в сравнении с 2016 годом и составил $510,9 млн.

Киевсовет рекомендовал ограничить использование полиэтиленовых пакетов. За такое решение проголосовали 75 городских депутатов. Покупателям столичных магазинов будут предлагать альтернативу – бумажные пакеты, пакеты из биологических полимеров и многоразовые тканевые сумки. Решение носит рекомендательный характер и не и влечет за собой никаких штрафных санкций.

Fitch повысило рейтинг государственного Укрэксимбанка, сообщило рейтинговое агентство. Так, рейтинг еврооблигаций банка на $125 млн со сроком обращения до 2023 года был повышен до уровня CCC. Это означает, что финансовые обязательства целиком зависят от устойчивой и благоприятной деловой или экономической конъюнктуры. Указанные бумаги были выпущены в форме кредитных нот в 2006 году. В 2015 году евробонды были реструктуризированы в рамках общей долговой операции Украины.

В аэропорту Киев назвали стоимость расширения терминала А, заявил глава совета директоров аэропорта Денис Костржевский в интервью агентству Интерфакс-Украина. Расширение терминала обойдется аэропорту в 500 млн грн. Это необходимо для обслуживания растущего пассажиропотока.

Цифра дня

272,6 млрд грн

Составил объем безналичных расчетов украинцев в первом квартале 2018 года.

Цитата дня

Официальный представитель МВФ Джерри Райс о продвижении Украины по программе расширенного финансирования:

"Необходим прогресс по ряду вопросов, чтобы мы могли завершить четвертый пересмотр. Это касается и энергетического сектора, и фискальной политики, и принятия закона, который позволит учредить сильный и независимый Антикоррупционный суд. Последнее является критически важным".