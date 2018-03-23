Картина делового дня: вторая попытка Ryanair, сокращение госдолга и новый маршрут импорта газа

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 23 марта.

Главное

Ryanair начнет летать в Украину этой осенью. Крупнейший в мире лоу-костер и аэропорты Борисполь и Львов подписали соглашение, благодаря которому первые рейсы ирландской авиакомпании из Украины по 15 направлениям будут запущены уже в октябре. Авиакомпания Ryanair откроет 10 направлений из Киева и 5 направлений из Львова в Европу. Самые дешевые билеты будут стоить от €10, а средняя стоимость билета для Украины будет ниже €40. Компания ожидает, что 40% пассажиропотока составят европейские путешественники в Украину. В первый год компания рассчитывает перевезти 850 тыс. пассажиров, и перейти рубеж в 1 млн за второй год.

Госдолг Украины резко сократился по отношению к ВВП. По итогам 2017 года соотношение совокупного государственного и гарантированного долга Украины к валовому внутреннему продукту снизилось с 80,9% до 71,8%. Это соотношение уменьшилось впервые за последние шесть лет, с 2011 года, и стало приближаться к "безопасному" значению в 60%, отметил заместитель министра финансов Юрий Буца.

В Украине изменили процедуру оформления товаров на таможне. Министерство финансов Украины обновило перечень документов, необходимых для подачи контролирующему органу для завершения государственного контроля в рамках усовершенствования механизма "единого окна" на таможне. Изменения вносятся в перечень документов, которые необходимы для завершения санитарно-эпидемиологического, ветеринарно-санитарного, фитосанитарного, экологического, радиологического видов госконтроля.

Глава Нафтогаза подал в суд на Государственную фискальную службу. Андрей Коболев обжаловал в Подольском районном суде Киева два постановления Энергетической таможни ГФС о назначенном ему в конце февраля штрафа в 8,3 млрд грн. По обоим искам уже определен состав суда, по одному из них слушания запланированы на 11 апреля 2018 года.

Новости компаний

Петр Дыминский выбыл из состава владельцев телеканала ZIK. Львовский бизнесмен перестал быть собственником ТРК Мост ТВ и Новые коммуникации, которые владеют лицензиями на вещание телеканала ZIK. Конечными бенефициарами остаются Елена Дыминская - жена бизнесмена, а также его дочери Жанна и Анастасия Дыминские. Также изменился состав руководства ТРК: директором вместо Игоря Туркевича стал Виктор Козий.

В Украине в 2017 году заключено сделок слияния и поглощения на более чем $1 млрд. За прошлый год количество M&A выросло на 22% - до 67, а их суммарный объем увеличился до $1 млрд, или сразу на 37%, свидетельствует исследование авторитетной консалтинговой компании KPMG. Судя по всему, у инвесторов снова просыпается интерес к покупкам украинских активов. Правда, пока в основном в одной отрасли – сельском хозяйстве. В ТОП-3 вошли сделки с участием Kernel, Ferrexpo и Evraz Group.

Укртрансгаз приступил к оценке нового маршрута импорта газа из Европы. Оператор украинской газотранспортной системы рассмотрит заявки заинтересованных компаний на поставку объемов газа с территории Румынии. Заявки принимаются с 30 марта по 30 апреля. Трубопровод откроет возможность транспортировать до 5 млрд куб. м ежегодно. На сегодня Украина импортирует реверсный газ из Европы с территории Словакии, Венгрии и Польши.

Россия отдала донбасский уголь компании Сергея Курченко. Подконтрольная беглому украинскому бизнесмену компания Газ-Альянс стала единственным поставщиком угля с территорий самопровозглашенных "Донецкой и Луганской народных республик", сообщил РБК “депутат” так называемого "народного совета ДНР" Владислав Бриг. В Минэкономики России эту информацию не подтвердили, но и не опровергли.

Мироновский хлебопродукт объявил о выпуске еврооблигаций. Агрохолдинг объявил размещение восьмилетних еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,95% годовых. МХП намерен использовать вырученные средства для финансирования выкупа всех или части евробондов-2020 на сумму $495,6 млн и со ставкой купона 8,25% годовых. Другая часть средств пойдет на развитие бизнеса компании.

Украина продала военную продукцию на $120 млн. “Дочка” госконцерна Укроборнпром - внешнеторговое предприятие Спецтехноэкспорт в 2017 году реализовало оборонные контракты на $120 млн. При этом, 80% продукции экспортировалось. Половина ушла в Индию на сумму $65 млн. Другими покупателями стали Индонезия, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Египет, Азербайджан, Турция и Грузия.

Автокомпания Богдан увеличила убытки. В прошлом году автопроизводитель увеличил убытки в 2,3 раза - до 635 млн грн. Непокрытый убыток Богдан Моторс к началу текущего года составил 5,8 млрд грн.

Китайский телеком-гигант одолжил Укртелекому $10 млн для расширения доступа к интернету. Один из крупных игроков на рынке телекоммуникационных и информационных технологий - китайская компания ZTE - открыла Укртелекому долгосрочную линию финансирования, в том числе, для совместных проектов. Финансирование предназначено для реализации проектов по расширению покрытия оптического доступа к интернету населенных пунктов, модернизации сети доступа и других элементов инфраструктуры Укртелекома. Средства будут доступны с июня 2018 года и будут использоваться для проектов со сроком окупаемости не более 5 лет.

Цифра дня

€9,99

По такой цене украинцы могут купить билеты ирландского лоукостера Ryanair до понедельника, 26 марта. После этой даты минимальная цена вырастет до €19,99.

Цитата дня

МВФ объяснил, почему Украину нельзя считать бедной страной:

"Уровень бедности в Украине, структура занятости, продолжительность жизни и уровень образования являются типичными для стран с развивающейся рыночной экономикой”.