Картина делового дня: возврат валютных ограничений, "именные" премии для топов Нафтогаза и 50 новых авиарейсов

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за понедельник, 11 июня.

Главное

Команда экс-министра финансов уйдет в отставку, сообщил уволенный с этой должности Александр Данилюк в эфире Громадського. По его словам, речь идет не только о заместителях, но и о советниках министра. При этом экс-первый замминистра Оксана Маркарова, которую 7 июня Кабмин назначил исполняющей обязанности министра финансов, остается в министерстве.

В Нацбанке задумались о возврате валютных ограничений, заявил глава регулятора Яков Смолий в интервью изданию Зеркало недели. По его словам, это может произойти в случае срыва сотрудничества с Международным валютным фондом. При этом Смолий выразил надежду, что сотрудничество с Фондом будет продолжаться, и Нацбанку не придется их применять.

Новая глава Минфина назвала сроки получения денег от Международного валютного фонда. Так, в интервью изданию The Financial Times, Оксана Макарова заявила, что транш будет осенью этого года. По ее словам, сейчас также ведутся переговоры по тарифам на газ и реформы энергетического сектора. Кроме того, новая глава пообещала сохранить параметры дефицита государственного бюджета текущего года на уровне 2,5% и отметила, что ситуация по выплате государственного долга остается под контролем.

Нацбанк разрешит клиентам платежи без карточек, рассказал глава НБУ Яков Смолий в интервью ZN.ua. По его словам, регулятор сейчас работает над внедрением дистанционного доступа к счету и над безопасностью трансакции с использованием бескасочных технологий (в режиме 24/7, мгновенно и гарантировано). В рамках модернизации платежного пространства предполагается переход на международный стандарт определения счетов IBAN. Таким образом, развитие альтернативной инфраструктуры должно содействовать функциональной и ценовой конкуренции, появлению новых игроков и услуг, подытожил он.

Компании и рынки

Нацбанк подал новые иски против бизнесмена Игоря Коломойского. Как сообщили в пресс-службе регулятора, иски поданы в суды Швейцарии и Украины с целью взыскания с бывшего акционеров Приватбанка 10 млрд грн выданного рефинансирования. В общем иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным договорам.

Украинский лоукостер SkyUp получил разрешение на полеты по 55 маршрутам. Такое решение удовлетворила Комиссия Госавиаслужбы. В частности, новому украинском авиаперевозчику можно совершать полеты по внутренним и международным регулярным маршрутам из Киева, Львова, Харькова, Одессы и Запорожья без ограничения срока действия.

Андрей Коболев и Юрий Витренко получат более трети премии Нафтогазу за победу над Газпромом, сообщили источники издания Зеркало недели. Украина. Так, глава правления Нафтогаза Андрей Коболев получил 207 млн грн ($7,9 млн), а главному коммерческому директору Юрию Витренко выделили 130 млн грн ($6 млн). Утвержденный размер бонусов составляет 1% от суммы выигрыша (в данном случае –$4,56 млрд). В целом правлению подлежит выплата в размере $45,6 млн.

Украинская биржа откажется от российского программного обеспечения. В пресс-службе фондовой площадки отметили, что разработали требования относительно нового программного обеспечения, поддерживающего биржевые операции для того, чтобы заменить российский софт, который 2 мая был внесен в санкционный список Советом национальной безопасности и обороны. Российское программное обеспечение биржа использовала около 10 лет.

Грузинская авиакомпания Myway Airlines запустит новые рейсы из Украины, сообщила пресс-служба перевозчика. В июне новая авиакомпания Грузии откроет регулярные рейсы в Харьков из Тбилиси и Батуми. Кроме того, планирует Myway летать в Киев, Тель-Авив, Минск, Москву и другие города.

Украина заполнила треть газовых хранилищ, свидетельствуют данные Укртрансгаза. С 8 апреля по 9 июня они возросли на 34,9% – с 7,4 млрд куб. м до 10 млрд куб. м. Украина открыла сезон закачки газа в подземные хранилища 11 апреля 2018 года, закончив отбор топлива оттуда.

Украина отремонтирует газопровод, перекачивающий российский газ в Европу, сообщила пресс-служба Укртрансгаза. Компания планирует провести ремонт на станции Гребенковская. Стоимость работ составит 92,7 млн грн. Ремонт необходим для того, чтобы украинская газотранспортная система соответствовала европейским стандартам. Новое оборудование позволит сократить на 15% использование топливного газа. Кроме того, в 1,5 раза сократятся выбросы в атмосферу оксидов азота, а выбросы оксидов углерода – в 30 раз.

Энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова хочет поменять долларовый долг на гривневый, сообщил директор по финансам и стратегии холдинга Франк Зиберт. Сейчас компания изучает возможность выпуска облигаций в национальной валюте для того, чтобы сократить долю долларового долга. Помимо этого ДТЭК интересуется выпуском "зеленых" облигаций для финансирования проектов возобновляемой энергетики.

Укравтодор задумался о строительстве четырехполосной объездной дороги вокруг Борисполя, заявил руководитель Укравтодора Славомир Новак. Точный маршрут объездной дороги вокруг Борисполя еще не определен. Однако, в приоритете маршрут по которому после поворота на аэропорт Борисполь на автомагистрали М-03 будет построена эстакада и 4 км новой дороги, которая соединится с трассой Р-03 (Бровары-Борисполь). Затем существующий отрезок дороги Р-03 расширят с двух до четырех полос движения. В месте соединения дорог Р-03 и М-03 (перед селом Иванков) будут обустроены двухуровневые развязки. Строительство намерены начать в 2020 году.

Совладельцы Novus открыли новый зерновой терминал в Николаевском морпорту, сообщили в администрации морских портов Украины. Предполагается, что терминал сможет переваливать до 4 млн тонн грузов в год, а пропускная способность составит 300 грузовых машин и 200 вагонов в сутки. Проект начатый в 2017 году реализуется инвестиционной компанией BT Invest совместно с компанией Евровнешторг.

Цифра дня

$1,07 млрд

Составила сумма продажи валюты населением украинским банкам в мае этого года.

Цитата дня

Глава Национального банка Украины Яков Смолий о новом законопроекте О валюте:

"Когда все действующие ограничения будут постепенно упразднены, бизнес и население наконец получат полную свободу проведения валютных операций без ограничений и необходимости получать разрешение на каждый шаг. Не будет валютных ограничений — не будет потребности и в валютном контроле как инструменте контроля за их соблюдением. Не будет практики индивидуальных разрешений — НБУ будет собирать информацию об операциях только для статистики".