Картина делового дня: возврат долга МВФ, ограничения в строительстве и производство Ан-188 в Турции

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 4 мая.

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Украина вернула МВФ значительную часть долга. 4 мая Нацбанк перечислил в пользу фонда $368 млн, сообщила пресс-служба регулятора. За три дня до этого, 1 мая, Нацбанк выплатил МВФ еще $80,7 млн.

Золотовалютные резервы Нацбанка увеличились на $229 млн в апреле, или на 1,3%. Согласно информации регулятора, по состоянию на 1 мая они составляли $18,4 млрд. Основным источником пополнения резервов осталась покупка Нацбанком валюты на межбанковском рынке.

Объем торговли промышленной продукции увеличился на 16,7% в первом квартале 2018 года в сравнении с аналогичным периодом 2017-го. Согласно данным Госстата, за первые три месяца в Украине реализовано промышленной продукции (товары, услуги) на 621,4 млрд грн.

Минрегионстрой предложил ввести новые ограничения при строительстве домов. Министерство хочет установить предельные минимальную и максимальную плотность населения в жилищной застройке, ограничив возможность ее повышения. Изменения прописаны в новом проекте государственной строительной нормы по планированию и застройке территорий.

Компании и рынки

Украина и Турция начинают совместный выпуск Ан-188. Стороны переходят к практической реализации проекта по созданию военно-транспортного самолета, сообщили в Укроборонпроме. Предусмотрена полная вестернизация (заимствование западноевропейских или англо-американских технологий) всех комплектующих, внедрение современных и надежных технических решений, а также полное соответствие стандартам НАТО, как в части оборудования, так и в вопросе тактики применения самолета.

Мексиканский медиамагнат заинтересовался покупкой Воли. Бизнесмена Карлоса Слима называют потенциальным покупателем украинского телеком-провайдера за $112 млн, сообщила liga.net со ссылкой на источники на рынке. Слим является собственником мексиканского телекоммуникационного холдинга America Movil. В 2014 году он приобрел группы Austria Telekom. В числе ее активов ряд операторов Европы, в том числе Velcom в Беларуси.

На Львовщине построят мебельный комбинат, сообщили в Львовской облгосадминистрации. По словам азербайджанского инвестора Фармана Исламли, на новые производственные помещения на базе предприятия в Стрыю планируют выделить $3 млн. До конца этого года строительство комбината должны закончить.

УкрСиббанк увеличил прибыль в 2,5 раза, сообщили в пресс-службе банка. По итогам первого квартала 2018 года Укрсиббанк получил 612 млн грн чистой прибыли. В целом, чистый банковский доход составил 1,4 млрд грн, что на 25% больше, чем в первом квартале прошлого года.

Росава продолжит работу несмотря на ликвидацию частного акционерного общества, сообщили в пресс-службе компании. Акционеры крупнейшего в Украине производителя шин на собрании решили реструктуризировать предприятие с сохранением рабочих мест. О том, какое новое юридическое лицо будет управлять производственными мощностями Росавы, в пресс-службе не уточнили.

Банк Порошенко сократил прибыль в три раза, говорится в финотчете. За первые три месяца 2018 года Международный инвестиционный банк сократил чистую прибыль до 9,8 млн грн. Чистые комиссионные доходы банка составили 25,3 млн грн, чистые процентные доходы - 56 млн грн.

Американцы оценят месторождения Нафтогаза в Африке. Украинский госхолдинг договорился с Ryder Scott Company о проведении независимой оценки запасов и резервов углеводородов на разрабатываемых месторождениях в Египте. Стоимость контракта составляет $71 тыс. Работы должны быть выполнены в течение 49 календарных дней. В конце 2016-го глава Нафтогаза Андрей Коболев впервые публично заявил, что компания готова продать свои активы в Египте, поскольку "этот бизнес не приносит компании особой прибыли".

Цифра дня

$1,1 млрд

Потратит российский Газпром на трубы для строительства 538 км обходного газопровода Северный поток-2.