Картина делового дня: валютная революция, контроль над таможенниками и оправдания компании Косюка

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 21 июня.

Главное

Рада приняла новое валютное законодательство. За соответствующий законопроект О валюте и валютных ценностях проголосовали 228 народных депутатов. Спорным вопросом стала правка №261 – о некоторых полномочиях Нацбанка. Голосовать за нее депутаты изначально не хотели. Только после ее исключения закон был принят. Кроме того, закон принят с технико-юридическими правками. Документ предусматривает отмену действующих сегодня устаревших норм валютного регулирования, а также порядка осуществления расчетов в иностранной валюте.

Верховна Рада поддержала создание Антикоррупционного суда. За соответствующий законопроект проголосовали 265 народных депутатов. Он формально разрешает создание и работу Антикоррупционного суда. Его юрисдикция распространяется на всю территорию Украины. В судебной системе он будет заниматься рассмотрением дел в первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Нацполиция получила контроль над таможенниками. Такое решение принял Кабинет министров в рамках эксперимента для повышения таможенных поступлений. Теперь полицейские имеют право круглосуточно находиться в зонах таможенного контроля, в пунктах пропуска через госграницу и в других местах таможенной территории Украины. Срок эксперимента установлен до конца текущего года.

Кабмин отменил группу по борьбе с контрабандой на таможне. Своим решением правительство отменило постановление 2016 года о создании так называемой "черной сотни". Два года назад Кабмин создал межведомственный целевой центр и 20 мобильных групп по 4-5 сотрудников для предотвращения и выявления фактов нарушений на таможне. Эти группы состояли из представителей Государственной фискальной службы, Госпогранслужбы и Национальной полиции.

Нацбанк решил помочь банкам защитить информацию. Для этого регулятор разработал проект изменений в законодательство, замечания и предложения по которому будут приниматься до 22 июля. Так, Нацбанк намерен улучшить защиту электронных банковских документов с помощью применения средств криптографической защиты информации.

Компании и рынки

Мироновский хлебопродукт опроверг обвинения о нечестных поставках курятины в Европу, сообщили в пресс-службе агрохолдинга. В компании объяснили, МХП и другие экспортеры курятины “играют абсолютно по тем правилам, которые прописаны в Соглашении об ассоциации с ЕС". Ранее издание Politico сообщало, что МХП отправляет на заводы Евросоюза курятину с костью, а потом отрезает ее и продает как куриное филе, чем обходит существующие квоты.

Укроборонпром передал Фонду госимущества 30 предприятий. Такое решение поддержал наблюдательный совет госконцерна. Речь идет о предприятиях, которые не имеют активного цикла, не вовлечены в производство военной продукции и выполнения стратегических задач в оборонной сфере. Структурная реорганизация Укроборонпрома и корпоратизация его предприятий должна завершиться до 3 июля.

В Украине откроют завод по производству электроизделий, сообщил предприниматель Василий Хмельницкий в интервью телеканалу Крокус. Так, конгломерат бизнесмена UFuture Investment Group осенью на территории индустриального парка Белая Церковь откроет завод Plank Electrotechnic. По словам Хмельницкого, продукцию будут использовать не только в Украине, но и экспортировать в Европу.

Wizz Air запустит три новых международных авиарейса, сообщили в авиакомпании. Венгерский лоукостер с 21 июня начнет полеты из Киева в Лиссабон, Таллинн, а с 1 июля – в Берлин. Рейсы в Лиссабон и Таллин будут осуществляться дважды в неделю, в Берлин – каждый день. Также Wizz Air намерена увеличить недельную частоту выполнения рейсов по семи направлениям, прибавив в целом 24 полета в неделю.

Овостар Юнион намерен выйти на рынок Латвии, пишет издание Neatkarīgā. Предприятие Gallusman, которое принадлежит украинскому производителю яиц и гражданину Латвии Арнису Вейнбергсу, намерено открыть новое производство в Тукумском крае. Для этого оно просит у местных властей четыре земельных участка площадью 94 га. Стоимость муниципальных земельных участков оценивается в €83,8 тыс. За их аренду украинским инвесторам придется платить по €629 в год.

Россия модернизирует газопровод в обход Украины в ЕС, заявил президент РФ Владимир Путин. В обновление белорусского участка газопровода Ямал-Европа инвестируют до 2020 года около $2,5 млрд в и свыше $1 млрд – в возведение дополнительных подземных хранилищ газа. Газопровод соединяет месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Западной Европе минуя Украину.

Розничная торговля в Украине выросла на 6,1% за пять месяцев 2018 года, свидетельствует данные Госстата. В мае оборот розничной торговли в мае-2018 в сравнении с апрелем вырос на 2,7% и на 5,2% в сравнении с маем прошлого года. Товарооборот предприятий розничной торговли в мае-2018 увеличился на 4,9% в сравнении с маем прошлого года,составив 54,3 млрд грн.Оптовый товарооборот предприятий составил 846,4 млрд грн, что на 4,8% больше чем за 5 месяцев прошлого года.

ICU создала инвестфонд для покупки проблемных активов, сообщил глава подразделения по управлению локальными активами группы Григорий Овчаренко отраслевому порталу FinClub. По его словам, учитывая большую долю проблемных активов банковской сферы, компания рассматривает это направление как возможность для инвестиций. Уставный капитал Адвентура составляет 5 млн грн. Он включен в банковскую группу Авангард.

В России отклонили кассационную жалобу "дочки" Siemens по крымским турбинам, пишет российское издание Коммерсантъ. Такое решение принял Арбитражный суд Московского округа. Он отказал в удовлетворении иска к структурам Ростеха по поставкам турбин для теплоэлектростанций в Крыму. Ранее суд также отклонил кассационные жалобы компании Технопромэкспорт, которая входит в Ростех, и российской "дочки" Siemens на решения об отказе в удовлетворении их встречных исков.

Цифра дня

65,9 млрд грн

Недополучил общий фонд государственного бюджета в первом квартале 2018 года.

Цитата дня

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко о контроле Нацполиции над таможней:

"В прошлом году одна служба ходила туда – СБУ. Теперь другое ведомство будет иметь эту монополию – МВД. С моей точки зрения, и то, и другое неприемлемо. Проверять работу должностных лиц ГФС и правильность таможенного оформления должны коллегиально".