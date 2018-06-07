Картина делового дня: увольнение Данилюка, Антикоррупционный суд и поиски поставщиков для IKEA

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 7 июня.

Главное

Верховная Рада уволила Александра Данилюка с поста министра финансов. За такое решение проголосовало 254 народных депутатов. Накануне премьер-министр Владимир Гройсман подписал представление в Раду на увольнение Данилюка и попросил народных депутатов поддержать это представление.

Украинский парламент одобрил законопроект о Высшем антикоррупционном суде. За соответствующее решение проголосовали 315 депутатов. Ранее закон также поддержал парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия. Его принятие является обязательным условием для получения следующего транша от Международного валютного фонда. Согласно законопроекту, Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Дмитрий Вовк не попал в штат Нацкомиссии по энергетике. Как рассказала новая глава Нацкомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг Оксана Кривенко, экс-председатель НКРЭКУ не будет занимать место советника, так как такая должность не предусмотрена в штате.

Верховная Рада избрала аудитора НАБУ Владимира Василенко. За соответствующее решение проголосовали 226 депутатов. Василенко ранее был советником департамента секретариата Министра иностранных дел, чрезвычайным и полномочным послом Украины, представителем Украины в Совете ООН по правам человека, уполномоченным Украины в Международном суде ООН по делу между Румынией и Украиной по делимитации морских пространств в Черном море.

Компании и рынки

IKEA решила найти производителей своей мебели в Украине, сообщили в Офисе по продвижению экспорта при Министерстве экономического развития и торговли. Обязательные условия сети шведских магазинов мебели и товаров для дома предусматривают, что производственные мощности таких компаний должны находиться на территории Украины, а годовой оборот составлять более €2 млн.

Украинские еврооблигации подешевели на фоне голосования в Верховной Раде об отставке министра финансов Александра Данилюка. Согласно данным агентства Bloomberg, больше всех упали котировки бумаг с погашением в 2027 и 2032 годах: соответственно на 78,5 базисных пункта - до 96,945% номинала и на 71,9 б.п. - до 92% номинала, передает Интерфакс-Украина. Доходность еврооблигаций-2027 при этом повысилась на 12,5 б.п. – до 8,226% годовых, еврооблигаций-2032 – на 9,2 б.п., до 8,341% годовых. Вчера украинские ценные бумаги также дешевели.

Крупнейший мировой производитель электротранспорта может запустить производство в Украине, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры. Директор китайской BYD на европейском рынке Исбранда Хо обсудил с министром инфраструктуры Владимиром Омеляном возможность размещения мощностей по производству литиевых батарей для электробусов и электромобилей в Украине.

GrainCorp зашла в Украину. Согласно данным украинского государственного реестра, австралийский зерновый гигант зарегестрировал компанию GrainCorp Ukraine Ltd, которая намерена торговать сельскохозяйственным сырьем, зерном, семенами и кормами для животных.

Милкиленд вышел на китайский рынок, сообщили в компании. Одна из крупнейших производителей молочной продукции в Украине заключил первый контракт и начала поставки сливочного масла потребителям из Китая. Компания также продолжает поставки сухих молочных продуктов с целью развития сети дистрибуции в этой стране.

Импортное топливо для Украины ощутимо подорожало, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. За первые 5 месяцев 2018 года Украина импортировала нефтепродуктов – бензины, дизтопливо, мазут, реактивное топливо – на $1,7 млрд. Это на 20,2% больше в сравнении с январем-маем прошлого года ($1,4 млрд). В абсолютных величинах импорт снизился на 2,8% - до 2,7 млн т.

Украинское сено намерены экспортировать в Арабские Эмираты, сообщила пресс-служба Черновицкой облгосадминистрации. Сельскохозяйственный кооператив Дары Гуцульщины подписал две аграрные расписки, средства по которым были взяты для производства тюкованого сена и его продажи в Арабские Эмираты.

Украина нарастила импорт сыров. Согласно данным таможенной статистики Государственной фискальной службы, с начала 2018 года импорт составил 4,7 тыс. т, что на 30,5% больше чем за 5 месяцев прошлого года. В денежном выражении импорт сыров вырос в 1,5 раза – до $23,4 млн против $15,7 млн в прошлом году.

Pegasus Airlines открывает новый международный авиарейс из Украины. Турецкий лоукостер 9 июня запустит рейс из аэропорта Киев им.Сикорского в турецкий Измир, сообщили в пресс-службе киевского аэропорта. Стоимость перелета Киев–Измир от $57,99, Киев–Измир–Киев от $114,98 с учетом всех налогов и сборов. Рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю.

Цифра дня

11 тыс. человек

Такое рекордное количество пассажиров за один день обслужил аэропорт Киев им.Сикорского в Жулянах в день финала Лиги Чемпионов.

Цитата дня

Олександр Данилюк в Верховной Раде перед своим увольнением с поста министра финансов Украины:

"Нет человека - нет проблемы, но в 21 веке такие принципы решения проблем не работают. Надо принимать государственнические решения, а не руководствоваться подростковыми комплексами, которые будут стоить государству миллиарды".

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина о том, получала ли она предложения возглавить Минфин после увольнения Данилюка:

"Я не готова, я подумаю. Это сейчас очень ответственное время и, наверное, никто не захотел бы зайти в эту "грязь", которая сейчас там есть".