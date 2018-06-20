Картина делового дня: условия транша от МВФ, борьба с контрабандой и новые авиарейсы из Украины

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 20 июня.

Главное

Нафтогаз направил Газпрому решение об аресте его активов в Великобритании, сообщила пресс-служба украинского госхолдинга. Решение принято Коммерческим судом Лондона 18 июня во исполнение решения Стокгольмского арбитража, по которому Газпром должен Нафтогазу $2,6 млрд. Кроме ареста активов, решение обязывает Газпром передать Нафтогазу список всех его активов стоимостью свыше $50 тыс., размещенных в Англии и Уэльсе.

Кабмин предложил вернуть уголовную ответственность за контрабанду. Соответствующее протокольное решение принято на заседании правительства 20 июня. Также Кабмин утвердил план действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне, разработанный премьером Владимиром Гройсманом совместно с силовыми ведомствами и Государственной фискальной службой.

МВФ уточнил главные условия для выделения транша Украине. Как заявила директор-распорядитель Фонда Кристин Лагард, принятие закона о Высшем антикоррупционном суде является значимым шагом в борьбе с коррупцией, однако теперь важно оперативно учредить новый судебный орган и восстановить норму о его полномочиях. Также остаются открытыми вопросы дефицита госбюджета и цен на газ для потребителей.

Повышение пенсий в Украине с 1 июля коснется миллиона человек, сообщил вице-премьер Павел Розенко. В частности, повышение ощутят те люди, чей размер пенсии зависит от прожиточного минимума, который увеличивается в июле. Размер минимальной пенсии вырастет до почти 1500 грн. Следующее повышение пенсионных выплат, согласно госбюджету, состоится с 1 декабря.

Компании и рынки

Госгеонедр продаст права на добычу 1 трлн кубометров газа, сообщила пресс-служба ведомства. Соответствующие спецразрешения на разработку 44 участков будут выставлены на аукцион в ближайшее время. Речь идет об 11 участках в Полтавской области, по одному – в Харьковской, Сумской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях, и по одному - в Черниговской, Одесской и Закарпатской областях, а также о 14 участках недр на шельфе Черного моря.

Тарифы на пользование украинскими ПХГ увеличены, такое решение утвердила Нацкомиссия по энергетике. В частности регулятор повысил тарифы на хранение, закачку и отбор природного газа из подземных хранилищ. Новая методика расчета тарифов предусматривает переход от оплаты за объемы хранения/закачки/отбора к оплате бронирования мощностей в ПХГ.

Российский завод начал подготовку к выпуску самолета Ан-124 Руслан. На российском портале госзакупок размещен документ, согласно которому Авиастар-СП приступает к оценке готовности производственных мощностей к изготовлению модернизированных самолетов военно-транспортной авиации Ан-124-100М. В пресс-службе компании Ил, которая управляет Авиастар-СП, отказались комментировать сотрудничество с Антоновым.

Аэропорт Запорожье объявил о запуске первого рейса в Европу. Руководства аэропорта договорилось с авиакомпанией YanAir об обслуживании ее чартерных рейсов Запорожье-Барселона. Чартерный рейс самолетом типа Boeing 737-400 запланирован на 20 июня. Также аэропорт сообщил о ведении переговоров с авиакомпанией SkyUp о запуске регулярных рейсов по этому же маршруту.

Нафтогаз впервые за год решил не поднимать цены на газ для промышленности. Госхолдинг сообщил, что в июле 2018 года сохранит цену на газ, отпускаемый промпотребителям на условиях предоплаты, на июньском уровне – 9,95 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС). Для других покупателей цена в следующем месяце сохранится на уровне 10,89 тыс. грн за 1 тыс. куб. м (с НДС).

SkyUp оплатит покупку 10 новых самолетов Boeing с помощью кредитов банков США, сообщил совладелец авиакомпании Юрий Альба. Планируется, что ведущие американские банки выдадут гранты для получения кредитования во Всемирном банке. При этом на данный момент лоукостер привлекает финансирование от своего партнера по туризму и их финансовой группы (очевидно, речь идет о компании Join UP, с которой выполняются чартерные рейсы - ред.).

Агрохолдинг МХП нашел способ обойти импортные ограничения. Как пишет издание Politico, в Брюсселе используются высокие тарифы и ограничительные импортные квоты для защиты фермеров ЕС от слишком большой конкуренции со стороны импортеров куриного филе. В связи с этим, Мироновский хлебопродукт отправляет на заводы ЕС курятину с костью, а потом отрезает ее и продает как куриное филе.

ДТЭК создал три компании для поставки электроэнергии, сообщили в пресс-службе холдинга. Компании Киевские энергетические услуги, Днепровские энергетические услуги и Донецкие энергетические услуги получили лицензии на поставку электроэнергии. Решение одобрила Нацкомиссии по энергетике 14 июня. Компании начнут работу в четвертом квартале 2018 года, они сосредоточатся исключительно на распределении и поставке электроэнергии потребителям.

Авиакомпания Air Malta решила возобновить полеты в Украину. Регулярные рейсы из Мальты в Киев стартуют с 19 июня. На маршруте авиакомпания намерена задействовать среднемагистральные самолеты А320.

Цифра дня

100 млрд грн

Дополнительно может получить госбюджет в случае перекрытия схем контрабанды на таможне, рассчитывает министр внутренних дел Арсен Аваков.

Цитата дня

Заявление Европейской Бизнес Ассоциации о необходимости принятия властью конкретных шагов по борьбе с контрабандой:

"Мы благодарны правительству за обращение на эту проблему особого внимания и разработку совместного с правоохранительными органами плана действий по борьбе с контрабандой и теневыми схемами на таможне. Но также мы призываем правительство и все другие органы власти перейти от планов к конкретным действиям в этом направлении. Принципиальным сейчас бизнес видит старт активных действий по реформированию работы таможни".