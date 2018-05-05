Картина делового дня: Укрпочта уходит из сел, австрийцы построят в Украине завод, Тигипко продает газ на бирже

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 5 мая.

Главное

В Украине хотят ограничить застройку за городом, сообщил замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе. В небольших селах с населением до 1 тыс. человек теперь будет разрешена только усадебная застройка. В селах с более чем 1 тыс. жителей можно будет также проектировать многоквартирные дома до 4-х этажей. В поселках городского типа допускается строительство 5-этажных многоквартирных домов, в городах с населением до 50 тыс. - застройка домами не выше 9 этажей.

Австрийская компания Head построит завод в Украине, сообщили в пресс-службе президента Петра Порошенко после встречи с исполнительным директором компании Иоганном Элиашем. Инвестиционный проект мирового производителя спортивного оборудования в Виннице оценивается в €80 млн. Это будет крупнейший завод компании по производству продукции для зимних видом спорта.

В Украине изменили правила допуска ценных бумаг к торгам на биржах. Решение об этом приняла Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку, сообщила пресс-служба ведомства. Теперь владельцы ценных бумаг "крупных предприятий" и публичных акционерных обществ могут вывести их на биржу. При этом, стоимость пакета акций должна быть не меньше 5 млн грн.

Компании и рынки

ТАС Энергия страны Сергея Тигипко впервые продаст газ через биржу, сообщили в пресс-службе Украинской энергетической биржи. Компания входит в группу TAS Group и занимается поставками газа по всей территории Украины. Биржу поставщик рассматривает как один из каналов, через который можно реализовать дополнительные объемы газа.

Акции Apple рекордно подорожали после того, как компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway купила еще 75 млн акций. В ходе торгов на бирже Nasdaq акции Apple подорожали до отметки в $183,87, тогда как днем ранее обыкновенная акция Apple стоила $183,49. Капитализация компании превысила $931 млрд. Сделка позволит Баффету стать третьим по величине инвестором Apple.



Укрпочта закроет большую часть отделений в селах, сообщили в госкомпании. Вместо целого отделения будут работать почтальоны на автомобилях. Укрпочта сможет контролировать каждую машину с помощью GPS и видеть статус отправлений.

В Украине выросли продажи грузовиков на треть, сообщила ассоциация Укравтопром. В апреле продали 1187 коммерческих автомобилей. Лучший показатель продемонстрировали автомобили марки Citroen - за месяц было продано 223 автомобиля, что в 8,6 раза больше чем за апрель 2017 года. Всего за период с января по апрель в Украине было реализовано 4060 новых коммерческих автомобилей, или на 25% больше, чем за четыре месяца прошлого года.

Европейская сеть обувных магазинов ССС увеличит присутствие в Украине, сообщили в управляющей компании Adler International. Компания продала 41 магазин в Польше за 68,5 млн злотых (506,9 млн грн). На часть вырученных средств Adler International планирует развивать сеть магазинов в Украине. До 2021 года планируется открыть 50 новых точек.

Креди Агриколь Банк получил рекордную прибыль в первом квартале этого года, сообщили в пресс-службе банка. Чистая прибыль финучреждения увеличилась на 44% - до 440 млн грн, чистый доход - на 18%, до 797 млн грн. При этом активы банка уменьшились на 2,1% - до 30,3 млрд грн. Кредиты и задолженность клиентов выросли на 0,3% - до 19,4 млрд грн.

Химзаводы Фирташа выбрали, через кого будут покупать газ. Акционеры Концерна Стирол, который входит в группу Ostchem Дмитрия Фирташа, согласовали куплю-продажу предприятием природного газа на сумму до 1,4 млрд грн.

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975 тыс. субсидий

Оформили граждане с высоким уровнем материального обеспечения или с теневыми доходами в минувшем отопительном сезоне.