Картина делового дня: теневой оборот наличных в торговле, Ryanair прилетит в Украину раньше и ЕС против Северного потока-2

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 6 апреля.

Главное

Минфин хочет усложнить теневой оборот наличных в торговле. Для этого Министерство финансов предлагает принять законопроект о создании условий для дистанционной торговли и детенизации расчетов в торговле и предоставлении услуг. В министерстве считают, что принятие законопроекта поможет защитить права потребителей на получение расчетных документов и устранят пробелы в правовом регулировании в сфере применения цифровых регистраторов расчетных операций.

Эксперты спрогнозировали рост украинского ВВП в 2018 году на уровне 3,2% при инфляции в 9,7%. В следующем году он замедлится до 3,1%, а в 2020 снова ускорится – до 3,3%, говорится в консенсус-прогнозе, обнародованном Минэкономразвития. В нем также отмечается, что инфляция в 2019 году составит 8%, в 2020-м – 6,8%.

Минфин США ввел санкции против российских олигархов и 17 чиновников, подозреваемых во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Среди них фигурируют Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг и Кирилл Шамалов.

Также под санкции попали 12 российских компаний, среди них Рособоронэкспорт, Базовый элемент, группа компаний Ренова. Среди высокопоставленных чиновников оказались глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел РФ Колокольцев, глава Газпрома Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

ЕС обвинил Северный поток-2 в нарушении равенства и прозрачности. По словам главы Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминика Ристори, Северный поток-2 не содействует диверсификации источников и маршрутов поставки газа.

Новости компаний

Ryanair начнет летать из Украины на два месяца раньше. Ирландский лоукост авиаперевозчик запустил рейс из Киева в Берлин уже с начала сентября 2018 года, тогда как ранее планировалось начать полеты из Украины только в конце октября. Полеты будут осуществляться в аэропорт Берлин-Шенефельд (Berlin Schönefeld). Этот рейс стал дополнительным, 11-м направлением из Киева, на которое Ryanair открыл продажи билетов. Минимальная цена билетов начинается от €26,99 в одну сторону.

В Украине ликвидировали два банка. Фонд гарантирования вкладов физлиц завершил процедуру ликвидации Эрдэ Банка, а также ликвидировал банк Таврика.

Dragon Capital разрешили купить крупного производителя мяса индейки. Инвестиционная компания получила разрешение через кипрские компании NUF Equity Investments Limited приобрести 50% в UPG Food Holdings Limited, которая владеет крупной компанией по производству мяса индейки. В Dragon Capital пока не комментируют возможность данной покупки.

На Западе Украины планируют построить новый аэропорт. Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил о планах построить аэропорт в Хусте или Мукачево. Ранее в министерстве инфраструктуры обещали построить аэропорт в Белой Церкви.

Wizz Air возобновила полеты в Харьков после четырех лет перерыва. Первый рейс венгерская лоукост-авиакомпания выполнила из Дортмунда. С 20 июня лоукостер откроет рейсы в Харьков из Катовице, а с 25 ноября Wizz Air запустит третье направление в Харьков, начав полеты из Вены.

В Украине четвертый месяц подряд падает добыча газа. Снижение среднесуточной добычи демонстрируют как частные компании, так и государственные Укргаздобыча и Укрнафта. По данным Укртрансгаза, в первом квартале этого года впервые с 2015-го суммарное производство газа в Украине снизилось на 0,7%, по отношению к первому кварталу 2017 года.

Украинцы массово скупают импортные подержанные автомобили. Продажи импортных автомобилей с пробегом в марте увеличились на 87% - до 7,4 тыс. автомобилей в сравнении с мартом прошлого года. Больше всего украинцы покупали автомобили марок Volkswagen, Renault и Skoda.

Ашан запустит магазины нового формата. Компания уже в этом месяце откроет первый супермаркет Ашан Зоряный. Акцент в новом супермаркете будет сделан на продовольственную группу товаров и собственное производство. В целом Ашан в этом году планирует открыть несколько супермаркетов в Киеве.

Siemens обещает предотвратить работу турбин в оккупированном Крыму, сообщил министр иностранных дел Павел Климкин. Концерн и правительство Германии заверили Украину о намерениях судебным и политическим путем предотвратить запуск незаконно поставленных в Крым четырех турбин.

Собственник ОТП банка сменил руководство украинской “дочки”. OTP Bank Plc - обновил состав наблюдательного совета ОТП Банка в Украине. В частности, прекращены полномочия членов набсовета Адама Андраша Сентпетери, Тамаша Дердь Гати, Антала Дьюлавари и Акоша Ференца Тиса-Папп (оба - независимые). Вместо их назначены Золтан Тотматьяш, Энтони Радев, Тамаш Аттилу Ковач и Шандор Ваци (последние трое - независимые).

Цифра дня

1 миллион украинцев

Воспользовались 4G сетью за первую неделю ее работы.

Цитата дня

Глава Генерального директората по вопросам энергетики Европейской комиссии Доминик Ристори о переговорах Укрианы с Газпромом:

"Мы будем помогать Украине в выполнении решений Стокгольмского арбитража. Также будем помогать Украине в проведении переговоров по транзиту газа после завершения контракта между Нафтогазом и Газпромом".