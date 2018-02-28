Картина делового дня: Стокгольмская победа Нафтогаза, налоги на пенсию и интернет-слежка

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 28 февраля.

Главное

Нафтогаз одержал победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже. Суд постановил, что российская монополия обязана выплатить Нафтогазу $4,6 млрд за нарушение условий контракта на транзит газа по территории Украины.

Кабмин создал межведомственную комиссию по защите бизнеса. Ее возглавит лично премьер-министр Владимир Гройсман. В ее состав войдут представители органов государственной власти, крупных бизнес-ассоциаций и правохранители. Среди задач новой структуры, в частности, контроль за исполнением закона “маски-шоу стоп”.

Пенсии освободили от налогообложения. Конституционный решил, что такой налог нарушает принцип справедливости, так как приводит к уменьшению дохода пенсионеров. До сих пор налогом облагались пенсии размером более 10 прожиточных минимум и начисленные из-за рубежа.

Еврокомиссия утвердила новую программу макроэкономической помощи для Украины. С 2014-го по 2017-й год ЕС выделила нашей стране €3,4 млрд. Но последний транш в €600 млн Украина так и не получила, потому что не запустила автоматическую систему проверки электронных деклараций чиновников, не создала кредитный реестр и не ввела мораторий на экспорт древесины. О новой программе на своей странице в Facebook сообщил министр финансов Александр Данилюк, но условия и размер выплат по новой программе он не уточнил.

Минэнерго назначило набсовет новому оператору ГТС Украины. 28 февраля министр энергетики Игорь Насалик подписал приказ и назначил шесть человек, двое из которых представляют государство и еще четверо являются независимыми членами.

Парламентарии предложили альтернативу Службе финансовых расследований. Глава комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина заявила о завершении разработки законопроекта о Национальном бюро финансовых расследований. Ранее предполагалось, что контроль за уплатой налогов бизнесом будет выполнять Служба финансовых расследований. Но ее так и не создали. А президент Петр Порошенко вчера заявил, что этим займется именно предложенная парламентариями служба.

Новости компаний

Лондонский суд перешел в закрытый режим рассмотрения иска Приватбанка к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Экс-собственники банка настояли на таком решении, так как пожелали, чтобы их состояние оставалось в тайне.

Киевский суд отклонил иск Укрнафты к Госгеонадрам. Компания оспаривала решение ведомства о выдаче без аукциона и за небольшую плату права на разработку нефтегазового месторождения в Полтавской области компании Аркона Газ-Энергия. Последнюю связывают с президентом Петром Порошенко. Укрнафта будет оспаривать решение в судах высшей инстанции.

ЕС решил проверить качество украинского мяса курицы. Для этого в Украину прибыла миссия Евросоюза. Она должна оценить работу системы государственного контроля за производством мяса птицы и продуктов, предназначенных для экспорта в ЕС.

Сбербанк получил право забрать залоговое имущество кондитерской фабрики АВК. Речь идет о здании фабрики и земельном участке в Закарпатской области, которую банк получил в залог по кредиту в 1,4 млрд грн еще десять лет назд.

АвтоКрАЗ возобновил кредитные и лизинговые программы. Таких программ на предприятии не было уже десять лет. Средства для их финансирования будут предоставять Укгргазбанк, Приватбанк, Аккордбанк и возможно другие учреждения.

Гостинный двор на Подоле вернули в коммунальную собственность. Такое решение принял Апелляционный хозяйственный суд Киева, который расторг договор об аренде с компанией Укрреставрация, заключенный еще в 1994 году.

Qatar Airways протестировал Борисполь в качестве грузового хаба. Первый грузовой самолет авиаперевозчика Boeing 777-FDZ совершил посадку в аэропорту 26 февраля, выполняя рейс по маршруту Чикаго-Люксембург-Доха. Таким образом компания изучает возможности, которые есть для грузовых перевозок в украинской столице.

Связанные с Путиным деньги отмывали через крупнейший банк Дании. Из России через сеть международных банков, в том числе через эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank, вывели $20-80 млрд, сообщили в Центре расследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). При этом, Danske Bank начал расследование только в 2017 году, после того как стали известны детали расследования масштабной схемы по отмыванию денег, получившей название “Российская прачечная”. Сейчас расследование продолжается.

В Укрзализныце сообщили цену каждого тепловоза General Elrctric (GE). Его стоимость составляет около $4 млн. По словам и.о. предправления Укрзализныци Евгения Кравцова, свободных средств на первый этап контракта, который предполагает приобретение около 30 тепловозов до конца 2018 года, нет. В связи с этим, они будут поставляться на условиях финансового лизинга, который обеспечивает Укрэксимбанк.

Цифра дня

$80,5 млн

Составил объем импорта украинского мяса Нидерландами в 2017 году, крупнейшего импортера прошлого года.

Цитата дня

Президент Украины Петр Порошенко:

"Созданием этого бюро [Национального бюро финансовых расследований - НВ Бизнес] как аналитической структуры мы отрежем все без исключения силовые структуры от пастбища, на котором они десятилетиям доят бизнес".