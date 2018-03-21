Картина делового дня: Ryanair летит в Украину, неожиданный рост экономики и ЕС против Северного потока-2

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 21 марта.

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Украина успешно завершила переговоры с Ryanair, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман. Он ожидает, что соглашение с лоукостером будет подписано уже до конца недели. На пятницу, 23 марта, аэропорт Борисполь анонсировал важную пресс-конференцию в терминале F.

Экономика Украины в 2017 году выросла на 2,5%, сообщил уточненные данные Госстат. Таким образом рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в прошедшем году оказался лучше предварительных оценок: ранее Госстат сообщал о 2,2% роста, тогда как Нацбанк и вовсе оценивал рост ВВП в 2,1%. Номинальный ВВП в 2017 году составил 2 трлн 982,9 млрд грн, в расчете на душу населения – 70,21 тыс. грн.

Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией. Кабинет министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, которая была подписано еще летом 2011 года бывшими на то время премьер-министрами России Владимиром Путиным и Украины Николаем Азаровым. Правительство также поручило Министерству иностранных дел проинформировать об этом правительство России.

Нацбанк утвердил правила округления суммы в чеке. С 1 июля 2018 года, в случае отсутствия монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек, предприятия торговли и сферы услуг могут проводить округления в чеке суммы расчетов наличными деньгами в сторону уменьшения при сумме от 1 до 4 копеек, или в сторону увеличения - при сумме от 5 до 9 копеек. Округления не будут проводиться при безналичных расчетах. Монеты мелких номиналов в дальнейшем будут находиться в обращении и использоваться как платежное средство, подчеркнули в регуляторе.

Евросоюз сделал шаг для блокировки Северного потока-2. Евросоюз принял проект правил, который распространяет законы внутреннего рынка на газопроводы, которые находятся не на территории ЕС, в том числе запланированный Северный поток-2. Такое решение поддержали страны Восточной Европы и Балтии, которые опасаются, что трубопровод подрывает усилия ЕС по сокращению зависимости от России.

Новости компаний

Крупная сеть АЗС выиграла суд против Антимонопольного комитета. Киевский суд отклонил жалобу антимонопольного ведомства и оставил в силе решение суда первой инстанции, отменяющее штраф 2,5 млн грн для компании Сокар-Петролеум за согласованные антиконкурентные действия на рынке. Примечательно, что на начало марта этого года, АМКУ окончательно выиграл споры по штрафам у некоторых АЗС. Иски других причасниых компаний отправлены на повторное рассмотрение в суды первой инстанции. Таким образом, Сокар-Петролеу является единственным из 7 фигурантов расследования АМКУ, которому удалось отменить предписанный ему штраф в судебном порядке.

Греческая авиакомпания Ellinair возобновляет авиарейсы из Харькова. Перевозчик решил возобновить сезонные рейсы по маршруту Харьков - Салоники со 2 июня. Самолет из Харькова будет вылетать по субботам, возвращаться по пятницам. Стоимость билета в одну сторону будет стартовать от 4282 грн ($164).

Немецкая прокуратура провела ряд крупномасштабных обысков в штаб-квартире Volkswagen. Как пишет немецкий еженедельник WirtschaftsWoche, обыски проводились в начале марта в 13-ти офисах компании для выявления лиц, подозреваемых в манипулировании рынком. Также во время обысков изъяли документы и большие объемы данных. Расследование связано с недостоверной информацией, представленной Volkswagen, о показателях уровня вредных выбросов дизельных автомобилей.

Нафтогаз запланировала выход на рынок еврооблигаций. "Мы оптимистично настроены по поводу выхода на рынок еврооблигаций в этом году", - сказал глава правления компании Андрей Коболев в эфире Bloomberg TV Europe. Он также рассчитывает, что к концу этого года Нафтогаз успешно справится с оборотом, перейдя от убытков к прибыли, станет интересным объектом для инвестирования.

Цитата дня

Евродепутат от Польши в Европарламенте Ежи Бузек о намерениях Евросоюза блокировать продвигаемый Россией газопровод Северный поток-2:

"Слишком часто поставки газа использовалось как политическое оружие. Мы не можем разоружить нечистые намерения других людей, но мы можем вооружиться с полной правовой четкостью и последовательностью существующего законодательства".