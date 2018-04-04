Картина делового дня: рост торговли с Россией, угроза от Газпрома и проверка качества украинских продуктов

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 4 апреля.

Главное

Газпром пригрозил в 10 раз сократить транзит газа через территорию Украины после запуска обходных газопроводов. Глава российского монополиста Алексей Миллер заявил, что Россия планирует транспортировать через украинскую газотранспортную систему порядка 10-15 млрд куб. м газа, тогда как в 2017 году этот объем составил 93 млрд куб. м. “Мы не говорим о том, что мы полностью перекроем транзит через территорию Украины. Потому что есть государства на границе с Украиной со стороны Европы и, без сомнения, поставки в эти регионы Европы будут осуществляться транзитом через территорию Украины”, - заявил он.

Украинские фермеры станут владельцами земли, на которой работают. Кабинет министров одобрил и передал на рассмотрение Верховной Рады проект закона о передаче 500 тыс. га сельскохозяйственной земли в собственность 23 тыс. украинских фермеров, которые на ней работают. Такое решение правительство приняло на заседании 4 апреля. Эту землю можно будет передавать по наследству на правах собственности, пояснил в эфире Радио НВ и.о. министра агрополитики Максим Мартынюк. При этом на землю будет распространяться мораторий на ее продажу.

Депутаты предложили альтернативный закон О валюте. Авторы проекта №8152-1 предлагают определить четкие основания, условия и порядок применения валютных ограничений, а также четко определить механизмы применения ответственности за нарушение валютного применения и размеры штрафов.

Кабмин изменил список объектов приватизации. Из списка объектов большой приватизации государственной собственности на 2018 год исключены Аграрный фонд, а также Государственная продовольственно-зерновая корпорация, Черноморское морское пароходство. Предложения по замене данных объектов другими Минагрополитики и Мининфраструктуры должны подать в Фонд госимущества до 1 мая. Несколько дней назад Фонд исключил из перечня объектов для приватизации ряд крупных предприятий.

Украина рекордно нарастила объемы торговли с Россией. В анализе внешнеэкономической деятельности за 2013-2017 годы, проведенным компанией YouControl сообщается, что товарооборот между странами вырос впервые за четыре года. Так, импорт товаров из России в Украину вырос на 40%, а экспорт - на 10%. Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году в сравнении с 2016 годом вырос на 10% (с $3,5 до $3,9 млрд). Больше всего продавалось минеральной и химической продукции, машин и оборудования. Также из Украины отправилось на 163% больше жиров растительного и животного происхождения. Отметим, что за период 2013-2016 годов товарооборот между Украиной и Россией сократился в 4,4 раза.

В Украине ввели новые правила контроля качества продуктов. В Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей рассказали, что речь идет о новой системе контроля качества и безопасности пищевых продуктов, когда государство перестает диктовать предприятиям, что и как делать, а контролирует выпуск продукции. Кроме того, этот закон даст возможность проверок бизнеса без оповещения владельцев. Также вводится новый формат периодичности проверок бизнеса. Предприятия будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Для нарушителей вводятся санкции и штрафы.

Новости компаний

Укрпочта установит 5 тысяч POS-терминалов (терминалы для оплаты платежными картами) в самых загруженных отделениях, сообщил гендиректор компании Игорь Смелянский. К концу июня государственный почтовый монополист рассчитывает провести интернет в отделения в селах, где проживает более 2 тыс. человек. По словам главы Укрпочты, там зачастую отсутствует нормальная связь, что препятствует развитию онлайн-продаж в регионах.

Глава Мининфраструктуры отрицает риски для начала работы лоукостера Ryanair в аэропорту Борисполь. Министр Владимир Омелян уверенно заявил, что "все будет хорошо". Так он отреагировал на интервью главы аэропорта Борисполь Павла Рябикина изданию Лига.Бизнес о том, что временные промежутки, которые указывает ирландская авиакомпания в системе продаж как время вылета из Борисполя, не могут быть предоставлены, поскольку они совпадают с периодами утренних и вечерних пиковых разлетов. Более того, по словам Рябикина, Ryanair еще не запросил у аэропорта слоты.

Мобильный оператор Vodafone Украина запустил новые роуминг-тарифы для абонентов предоплаты. Стоимость 15 минут разговоров в роуминге составит от 35 грн, она включает все входящие и исходящие звонки на номера Vodafone Украина, номера других операторов Украины, а также исходящие звонки на местные номера страны пребывания. Также предусмотрен 100 МБ мобильного интернета и безлимитный месседжинг в течение суток в Viber, WhatsApp и Skype (включая текстовые сообщения и изображения) за 40 грн. Стоимость отправки SMS или MMS в роуминге на все сети – 15 грн за 15 сообщений.

Суд запретил применять штрафы против компаний из зоны АТО. Отмечается, что в суде было рассмотрено образцовое дело по иску Луганского центра поддержки молодежных инициатив и социальных исследований к областному управлению ГФС об отмене решения о применении штрафа и начисления пени за несвоевременную уплату единого взноса. По мнению суда, само пребывание плательщиков единого взноса на учете в органах доходов и сборов, расположенных на территории населенных пунктов, где проводилась АТО, является основанием для приостановления применения санкций к таким плательщикам. В решении суд также определил, что санкции могут применяться только в случае нахождения плательщика единого взноса, зарегистрированного в зоне АТО, на учете в налоговых органах, расположенных за пределами этой территории, и при невыполнении плательщиком единого взноса своих обязанностей, возникших в начале и/или после окончания АТО.

Турецкая авиакомпания закрыла все рейсы из Украины. Авиакомпания Atlasjet Ukraine с 24 апреля 2018 года отменяет все регулярные рейсы из Харькова, Запорожья и Львова, а также рейсы в Стамбул. В компании отмечают, что рейсы прекращены "по операционным причинам". Пассажиры, которые успели забронировать билеты на отмененные рейсы, смогут получить полный возврат средств.

Газпром объявил о финальной стадии строительства Турецкого потока. Председатель правления Газпрома Алексей Миллер в Анкаре говорит, что уже через месяц завершат строительство первой нитки газопровода, который предназначен для перевода снабжения западной части Турции на поставки из России в обход украинского транзита.

Укргаздобыча оценила свою прибыль. В годовом отчете государственной компании, по итогам 2017 года увеличила чистую прибыль в 2,6 раза (18,6 млрд грн) в сравнении с 2016 годом - до 30,5 млрд грн. Чистый доход от реализации продукции и предоставления услуг увеличился на 36,4% (20,1 млрд грн) - до 75,1 млрд грн. 90% дохода обеспечили продажи газа Национальной акционерной компанией Нафтогаз Украины.

Кабмин отменил платежи для недропользователей за прирост запасов и продление лицензий. Документ исключает норму об отказе в продлении срока действия спецразрешения, если недропользователь имеет долги по ренте. Помимо этого, частным компаниям разрешили передавать спецразрешения связанным субъектам, что облегчит сотрудничество с другими предприятиями. Принятый документ также содержит пункт об обязательном обнародовании информации о выдаче спецразрешений вне аукциона в течение пяти дней с момента принятия таких решений. Отметим, что изменения связаны с решением суда по иску Укрнафты.

Цифра дня

150 млрд грн

Составила установленная сумма ущерба государства по делам Приватбанка, которые ведет Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ).

Цитата дня

Член Совета Национального банка Тимофей Милованов о возможности получения Украиной очередного кредитного транша Международного валютного фонда:

"Реформы фактически остановились, транши МВФ маловероятны, олигархи восстановили власть, бизнес подвержен рейдам, коррупция сменила лицо, но не исчезла".