Картина делового дня: реформа таможни, аресты Газпрома и новая попытка вернуть Укртелеком

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 5 июля.

Главное

Владимир Гройсман предложил МВФ новый вариант компромисса по ценам на газ, сообщил источник, близкий к украинскому правительству, передает Интерфакс-Украина. Новый сценарий предусматривает монетизацию субсидий, либерализацию рынка газа и скидку от единой цены на газ для обычных потребителей. Источник также напомнил, что МВФ настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках. Газовый вопрос является одним из условий МВФ для получения Киевом транша.

Верховная Рада призвала ЕС подтвердить стратегическую роль Украины в поставках газа. Соответствующее постановление №8551 поддержали 233 народных депутата. В частности, депутаты призывают Европейский Союз подтвердить стратегическую роль Украины как государства-транзитера для поставок газа в Европейский Союз, "что имеет ключевое значение для обеих сторон", а также принять меры для предотвращения строительства политически мотивированного проекта транзитного газопровода Северный поток-2.

Верховная Рада ввела механизм "единого окна" на таможне. За принятие соответствующего законопроекта №7010 проголосовали 254 депутата. Закон предусматривает упрощение процедур при таможенном оформлении товаров. В частности, госорганы, которые выдали разрешительные документы на таможенное оформление, обязуются вносить их в электронном виде в государственную информационную систему Единое окно международной торговли. Также сокращено время, в течение которого контролирующими органами может быть назначен досмотр товаров с 24 до 12 рабочих часов. А предельный срок принятия решения контролирующими органами в отношении товаров, вывозимых за пределы таможенной территории Украины, сокращен с 24 до 4 часов. Законопроект входит в пакет из 35 проектов законов, определенных как необходимые для улучшения бизнес-климата и экономического роста в стране.

В Украине приняли закон о реформировании наблюдательных советов государственных банков. За принятие соответствующего законопроекта №8331-д проголосовали 263 нардепа. Согласно принятому закону, набсовет госбанка должен состоять из девяти членов, из которых шесть должны быть независимыми, три – представителями государства пропорционально от президента, Кабинета министров и Верховной Рады. Кроме того, Кабмин для определения претендентов на должности членов набсовета госбанка создает конкурсную комиссию, в состав которой входят три представителя от президента Украины, три представителя от правительства, один представитель парламента.

Компании и рынки

Верховный суд отправил на повторное рассмотрение дело о возврате Укртелекома в госсобственность, удовлетворив кассационную жалобу компании ЕСУ на решения Хозяйственного суда Киева от 19 октября и Киевского апелляционного хозсуда от 12 декабря 2017 года. Как сообщил источник агентству Интерфакс-Украина, Верховный суд направил дело на рассмотрение суда первой инстанции. В компании СКМ, которая является собственником ЕСУ, считают принятое решение справедливым, и в дальнейшем планируют продолжать отстаивать свои права.

Нацполиция нашла способ ловить автомобили на еврономерах. Как сообщает информационно-аналитическая группа AutoConsulting, полиция получила доступ к таможенной базе Инспектор-2006, в которой фиксируются все авто, пересекающие границу. Там же видно, в каком именно режиме въехал автомобиль: транзит или временный ввоз на 1 год. Также патрульный экипаж вправе выписать штраф в 255 грн при обнаружении факта нарушения. А повторное такое нарушение может потянуть на лишение права управления на срок 3-6 месяцев и даже на конфискацию авто.

Суд в Швейцарии возобновил арест акций Nord Stream и Nord Stream 2, принадлежащих российскому Газпрому. Как сообщили в пресс-службе Нафтогаза, активы останутся под арестом до тех пор, пока будет рассматриваться апелляция Нафтогаза на решение о снятии ареста с этих акций. Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG удалось добиться снятия ареста с активов, утверждая, что акции находятся за пределами кантона Цуг и соответственно вне юрисдикции органа по взысканию долгов, а потому должны быть исключены из перечня.

Украинцы купили рекордное количество б/у автомобилей. По данным ассоциации Укравтопром, спрос на импортные б/у автомобили в июне вырос в 1,9 раза в сравнении с июнем 2017 года. При этом относительно предыдущего месяца (мая-2018) спрос увеличился на 14%. В целом в июне продажи подержанных автомобилей составили 8,8 тыс. единиц, а доля импортированных машин с пробегом составила почти 58% из 15,3 тыс. поставленных на учет в Украине. Наиболее популярными среди ввезенных б/у автомобилей в июне были авто марки Volkswagen, Renault, Skoda, Ford, Nissan.

Суд отменил арест имущества агрохолдинга Мрия. Такое решение принял Соломенский райсуд Киева. Отмечается, что 4 апреля адвокат в интересах IFC (одного из крупнейших кредиторов Мрии) обратился к судье с ходатайством об отмене ареста, наложенного на нежилые здания и сооружения вспомогательного производства для элеватора, и 4 элеваторов, которые принадлежат Мрие. Арест также сняли с движимого и недвижимого имущества Блек Байрон Холдингс. Кроме того, суд признал, что IFC не имеет отношения к преступным действиям подозреваемого или иных лиц, и не является лицом, в отношении которого осуществляется уголовное производство.

Аэропорт Борисполь определил самые "непунктуальные" чартерные компании. В своей колонке на liga.net. гендиректор аэропорта Павел Рябикин написал, что в топ-5 самых непунктуальных чартерных авиакомпаний прошлой недели вошли: авиакомпания Bravo с регулярностью перелетов 44%, Атласджет с регулярностью 33%, SkyUp - 25%, YanAir - 7%, Anda Air – 0%. При этом, самый высокий показатель среди чартерных перевозчиков на прошлой неделе показала Роза Ветров - 92%. По данным Борисполя, основной причиной задержек являются технические моменты, связанные с неисправностью воздушных суден, и невыполнение некоторыми чартерными авиакомпаниями правил воздушных перевозок.

ШвидкоГроші меняют собственников. Нацкомиссия по регулированию рынков финансовых услуг разрешила Клаусу Георгу Альберту Треннеру приобрести 100% капитала финансовой компании Потребительский центр, которая работает под брендом ШвидкоГроші. Сейчас 100% компании принадлежит кипрской компании Salemor Holdings, собственниками которой являются киприоты Григориус Кира и Элини Лиоу.

Чешская Sweetondale завершила приобретение у российской Технониколь трех заводов стройматериалов в Украине. Как сообщил исполнительный директор чешской компании Тихомир Лилович, приобретены завод по производству минеральной теплоизоляции в Черкассах, в модернизацию которого намерены вложить €3,5 млн, и два завода по производству полимерной изоляции и битумно-полимерных материалов в Каменском. Предполагается, что инвестиции позволят нарастить производство на 10-15%.

Wizz Air анонсировал запуск рейсов из Кишинева в аэропорты Брюссель-Шарлеруа и Париж-Бове. Как сообщает венгерский лоукостер, новейшие добавленные направления включают: Дортмунд, Мемминген (Munich West), Брюссель-Шарлеруа, Париж-Бове и Копенгаген.

Цифра дня

$12,9 млрд

Такую сумму материального ущерба потребовал консорциум Инвестиционно-металлургического Союза, ссылаясь на увеличение цены Криворожстали, доход, полученный компанией на протяжение 2005-2007 годов и потерю дивидендов в иске против Украины.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман о том, как нужно восстанавливать Донбасс:

"Реальное положение дел меня не устраивает. Должны быть созданы нормальные условия. Средства есть, задачи поставлены, а люди жалуются в ужасных условиях. И проблема в том, что целостного видения нет... Что надо? Единый целостный комплексный план восстановления Донбасса...Нужно обращать внимание и на социальную инфраструктуру и промышленность. Меня не интересует процент освоения средств. Меня интересует, чтобы каждая гривна была направлена на конкретный проект".