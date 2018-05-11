Картина делового дня: прогноз инфляции от НБУ, падение автопроизводства и Zara Home в Украине

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 10 мая.

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Государственная фискальная служба анонсировала создание департамента ответственного за налоговую реформу, сообщили в ведомстве. Также новое структурное подразделение будет отвечать за контакты с таможенными и налоговыми администрациями других стран. Такой шаг соответствует Стратегическим направлениям деятельности службы до 2020 года.

В НБУ заявили, что евроинтеграция украинской торговли тормозит расширение экспортных рынков. Как говорится в обзоре регулятора, освоение новых рынков украинскими экспортерами сдерживается длительным и капиталоемким процессом приведения украинской продукции в соответствие с европейскими стандартами. Отметим, что по итогам 2017 года экспорт товаров в европейские страны увеличился на 31% - до $14,4 млрд, а его объемы превысили уровень докризисного 2013 года. Доля Европы в экспорте достигла 36% и была самой большой с 2004 года.

Фонд госимущества проиграл второй суд по акциям Укртелекома, которыми владеет компания ЕСУ. Конечным бенефициаром последней является олигарх Ринат Ахметов, свидетельствует решение суда в Едином государственном реестре. Суд аргументировал свое решение отсутствием в законодательстве определенной нормы. Добавим, что арест был наложен 2 июня 2017 в рамках другого судебного спора - по иску государственного Укрэксимбанка в ЕСУ о взыскании 2,8 млрд грн долга по непогашенным облигациям.

Инфляция в Украине превысила прогноз Нацбанка, сообщили в пресс-службе регулятора. Отмечается, что как и в предыдущие месяцы, на высоких показателях инфляции сказался дальнейший рост производственных затрат, в частности на оплату труда, а также быстрое восстановление потребительского спроса. Также на цены повлияло укрепление курса гривни. Дополнительным фактором выступил медленный рост цен на сырье, прежде всего благодаря расширению импортного предложения. По оценкам НБУ, отклонение фактической инфляции в апреле прогноза является незначительным и может быть устранено в последующие месяцы.

Новости компаний и рынков

В Украине заметно упало производство автомобилей, сообщили в ассоциации Укравтопром. Так, в апреле было изготовлено 675 автотранспортных средств, что на 13% меньше в сравнении с мартом 2018 года. Объем выпуска автомобилей Skoda упал на 10%. А производство автобусов за месяц снизилось на 13% - до 54 единиц. Кроме того, за месяц, было изготовлено шесть коммерческих автомобилей, что на 79% меньше, чем в марте.

Компания Астарта сократила чистую прибыль в 7,1 раза. Как сообщает крупнейший в Украине производитель сахара, выручка снизилась на 28,7% – до 3 млрд грн, валовая прибыль – в 2,4 раза, до 623 млн грн, а операционная – в 7,1 раза, до 141,4 млн грн. При этом, в евро чистая прибыль упала в 8,3 раза – до €3,7 млн при снижении выручки на 38,8% – до €90,6 млн, а EBITDA – в 3,3 раза, до €13,5 млн. Компания объясняет столь резкое ухудшение показателей рыночной цикличностью, макроэкономическими факторами, а также высокой базой сравнения.

Попавший под санкции США российский олигарх Дерипаска вернул арендованные самолеты. Бизнесмен преждевременно разорвал контракты о лизинге трех самолетов стоимостью по $29,9 млн со швейцарской компанией Credit Suisse и австрийской Raiffeisen, сообщила американская Freestream, которая теперь занимается продажей этих воздушных судов. Добавим, что в апреле Дерипаска и подконтрольные ему компании попали под санкции США.

Apple и Goldman Sachs выпустит собственную кредитную карту под брендом Apple Pay, сообщили источники The Wall Street Journal. Таким образом, совместная карта Apple-Goldman может помочь компаниям бороться со слабостями их основных бизнесов. Партнерство Apple и крупного мирового инвестбанка Goldman помимо совместной карты будет включать и другие услуги, в частности, предоставление в магазинах кредитов на покупку iPhones. Отметим, что компании пока не согласовали окончательные условия соглашения о выпуске кредитных карт.

В Украине открылся первый магазин Zara Home, сообщили в пресс-службе торгово-развлекательного центра Gulliver. В ассортименте магазина представлены 4 коллекции для взрослых - Отель, Флорист, Колорист и этники и коллекция для детей до 8 лет. В целом в первом Zara Home размещается около 25 тыс. единиц товара. Ранее бренд Zara в Украине был представлен лишь магазинами женской, мужской и детской одежды и аксессуаров.

Nike подала в суд на Puma из-за кражи технологии изготовления кроссовок, пишет Forbes. Американский производитель спортивных товаров утверждает, что немецкая компания использовала запатентованные технологии без разрешения, нарушая принципы свободной инновации. В свою очередь Puma отрицает свою причастность к краже технологий. Отметим, что речь идет о сходстве технологий пошива ткани Nike Flyknit и Puma IGNITE Proknit, а также технологий по производству подошвы Nike Air Sole и Puma Jamming. Кроме того, Nike предъявила претензии против использования технологий IGNITE Speed Netfit и Mostro Bubble Knit.

Цифра дня

11,2 млн тонн

Составила добыча угля за четыре месяца 2018 года, что на 14% меньше чем за январь-апрель прошлого года.

Цитата дня

Советник министра экономического развития Иван Липтуга прокомментировал новый бренд Украины Ukraine NOW:

"Через месяц никто уже не вспомнит о новой принятой айдентике, кроме тех, на чьи плечи ляжет задача дальнейшего ее внедрения в жизнь. И только от этих людей будет зависеть, насколько это жизнеспособный проект и хорош ли он".