Картина делового дня: продажа Ocean Plaza, угроза от Гройсмана и подорожание ж/д билетов

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 4 июня.

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Владимир Гройсман пригрозил своей отставкой. Премьер-министр пообещал сложить с себя полномочия в случае, если Верховная Рада не проголосует за создание "справедливого, независимого" Антикоррупционного суда, чего от Украины уже долгое время требует Международный валютный фонд для выделения транша. Премьер сообщил о намерении "работать с депутатами фракций", чтобы уже в этот четверг, 7 июня, они поддержали соответствующий закон во втором чтении и в целом. Непринятие этого решения, по убеждению Гройсмана, подорвет доверие внутри общества, а также ухудшит международный авторитет Украины.

Александр Данилюк заявил об угрозах экономике в случае отсутствия транша МВФ, сообщила УП. Министр финансов Украины разослал народным депутатам письмо, в котором призвал немедленно принять закон об Антикоррупционном суде и тем самым разблокировать финансирование от МВФ. Если Верховная Рада не примет такого решения, страну ожидают "серьезные финансовые и политические последствия". И это, по словам министра, на фоне того, что в течение следующих пяти лет Украине необходимо выплатить по внешним долгам более $23 млрд.

Нацбанк допустил снятие валютных ограничений, свидетельствует протокол заседания монетарного комитета регулятора. Большинство его членов выступили за сохранение жесткой монетарной политики в 2018 году в случае продолжения сотрудничества Украины с МВФ. При этом они склоняются к ослаблению валютного регулирования. Кроме того, большинство членов комитета назвали низкой вероятность снижения учетной ставки к концу 2018 года.

Путин подписал закон об ответных санкциях, сообщается на официальном портале правовой информации. Так, закон О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств дает право президенту РФ Владимиру Путину и правительству вводить ответные меры против стран, объявивших санкции против России. Закон был принят Госдумой 22 мая 2018 года, и одобрен Советом федерации 30 мая. Отметим, что недавно Минфин США расширил санкции против РФ. Под действие которых попали 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний.

Компании и рынки

Российские владельцы продают киевский ТРЦ Ocean Plaza, пишет российское издание Коммерсантъ, ссылаясь на источники. В частности, компания ТПС Недвижимость, подконтрольная российским бизнесменам Игорю Ротенбергу, Александру Пономаренко и Александру Скоробогатько, ведет переговоры с украинским инвестфондом Dragon Capital. Предполагается, что актив могут продать по цене шестилетней давности – $270-315 млн. В компании ТПС Недвижимость и Dragon Capital информацию о предстоящей сделке изданию не прокомментировали.

Фонд госимущества проведет конкурс по отбору советника для приватизации ОПЗ согласно новому закону, сообщил и.о. главы ведомства Виталий Трубаров. "Как только Министерство экономического развития и торговли определится со своей кандидатурой в состав комиссии, перейдем к формированию заданий для советника и условий аукциона", – отметил глава ФГИ. Параллельно проводится совместный с международными советниками поиск путей реструктуризации долгов ОПЗ.

Укрзализныця повысила стоимость пассажирских перевозок. С 1 июня железнодорожные билеты подорожали на 6% в связи с наступлением летнего сезона, сообщил профильный портал ЦТС. Июньское изменение не является новшеством, в течение года компания регулярно повышает или снижает цену проезда в соответствии с разными календарными периодами. Добавим, что повышение произошло сразу после повышения цен на билеты на 12% 30 мая.

Укрспирт оспорил арест своих банковских счетов, сообщила пресс-служба госпредприятия. В компании заявляют о том, что неправомерно начисленная сумма взыскания – почти 187 млн грн – значительно превышает остаточную стоимость активов предприятия (135 млн грн по состоянию на сегодняшний день).

Украина обсуждает с Катаром возможность начала поставок сжиженного газа, заявил президент Украины Петр Порошенко. Газ может поставляться через уже существующий регазификационный терминал в Польше. Со временем к сотрудничеству может присоединится Турция, так как поставки катарского природного газа могут осуществляется напрямую через Турцию, а не только через Польшу, отметил глава государства.

В Украине значительно выросли продажи коммерческих автомобилей, сообщила профильная ассоциация Укравтопром. Пятую часть майского рынка составили машины марки Renault - зарегистрировано 219 штук. Также спрос был на Volkswagen, Fiat, белорусский МАЗ и Ford.

Агропромышленная группа компаний Овостар Юнион задумалась о строительстве птицефабрик, говорится в отчете одного из крупнейших украинских производителей яиц. Инвестиции в две птицефабрик и двух птичников с соответствующей инфраструктурой составят $15 млн.

Аэропорт Львов нарастил пассажиропоток почти на 60%, - до 132,3 тыс. пассажиров в сравнении с маем прошлого года, сообщила пресс-служба аэропорта. Количество выполненных рейсов увеличилось на 29,6% - до 1,3 тыс. рейсов. За пять месяцев пассажиропоток увеличился на 51,2% - до 477,7 тыс. пассажиров. Количество рейсов выросло на 32,1% - до 5 289.

Bravo Airways открывает рейсы в Люблин из трех украинских городов. Как сообщили в украинской авиакомпании, регулярные перелеты с 15 июня будут доступны в обе стороны три раза в неделю из Киева и Херсона и дважды в неделю из Харькова. Стоимость авиарейса стартует от 1300 грн.

Цифра дня

33,9 млрд грн

Составила задолженность населения Украины за жилкомуслуги в апреле, сократившись на 12% к показателю за март 2018 года, согласно данным Госстата.

Цитата дня

Президент Европейской Бизнес Ассоциации, владелец Dragon Capital Томаш Фиала о создании нового органа, который будет заниматься расследованием экономических преступлений бизнеса:

"Законопроект о Национальном бюро финансовых расследований, зарегистрированный в Верховной Раде, к сожалению, этим представлениям (бизнеса – ред.) не соответствует и лучше в таком варианте за него не голосовать; если обещания, данные президентом Украины в сентябре прошлого года нескольким сотням крупнейших инвесторов в стране согласовать с ними и создать этот новый орган вместо существующих, карательных, не будут выполнены, то лучше дождаться прихода новых политиков после выборов".