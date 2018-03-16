Картина делового дня: приоритеты НБУ, мошенничество банков и Roshen идет в Азию

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 16 марта.

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Смолий назвал приоритетные цели Нацбанка. Регулятор проанализировал потребности участников финансовой системы и условия, в которых они работают. И на основании этого сформировал "дорожную карту" для достижения семи основных целей. Это низкая и стабильная инфляция, прозрачная и эффективная банковская система, возобновление кредитования, эффективное регулирование финансового сектора, свободное движение капиталов, финансовой инклюзии и открытый, независимый центральный банк.

Всемирный банк рассказал о мошенничестве украинских банков. Как отметила в интервью НВ глава представительства ВБ в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, некоторые акционеры банков собирали депозиты у людей и клали эти деньги себе в карман или выдавали в виде кредитов собственным компаниям и связанным лицам. По ее словам, значительная часть этих денег осела на Кипре и в офшорах.

Администрация президента опровергла информацию о занижении стоимости лицензий на 4G. Заместитель главы АП Дмитрий Шимкив считает, что не стоит сравнивать стоимость лицензий разных поколений связи. По его информации, за лицензии на 3G-связь мобильные операторы заплатили 8,7 млрд грн или $309,4 млн. Кроме того, операторы оплатили конверсию военным в сумме 1,6 млрд грн. За лицензии на 4G-связь было оплачено 7,8 млрд грн или $292,9 млн. Ранее народный депутат Олег Ляшко заявил, что второй этап тендера по продаже частот для 4G был проведен с нарушениями, из-за чего этого госбюджет якобы недополучит 15 млрд грн. При этом на конкурсе операторы заплатили за частоты 5,43 млрд грн.

В Европарламенте заслушают ситуацию о поставках российского газа в Украину. 21 марта заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович выступит перед Комитетом по промышленности, науке и энергетике. На следующий день у него запланирована встреча с главой Нафтогаза Украины Андреем Коболевым.

Украина намерена остановить программу экономического сотрудничества с РФ, заявил премьер Владимир Гройсман. Программа была начата еще в 2011 году. Решение о ее окончательной остановке будет принято через неделю. Программа, по словам Гройсмана, предусматривала, что Украина будет сырьевым дополнением к экономике РФ.

В Украине стало больше безработных. В феврале 2018 года количество безработных увеличилось на 4,8 тыс. человек - до 383,7 тыс., сообщил Госстат. Из них 200 тыс. женщин и 183 тыс. мужчин. В целом, безработными являются 1,5% трудоспособного населения Украины.

Киевские маршрутки оборудуют терминалами для считывания электронного билета. Такие обязательные условия выдвигаются всем частным перевозчикам, у которых закончился договор или с которыми он был расторгнут, или для тех, кто хочет перейти на новый маршрут, сообщил аместитель главы Киевского горгосадминистрации Дмитрий Давтян в интервью порталу Data.ua. Таким образом власти попытаются вывести из тени доходы от перевозок в частном общественном транспорте.

Польский бизнес потребовал защиты от украинского импорта. Как заявила вице-президент украинско-польской торговой палаты Эльжбета Бодьо, аграрии Польши взволнованы резким ростом импорта из Украины, в первую очередь пищевого. А потому поднимают вопрос о возможности применения специальных мер в торговле с Украиной в рамках защитных мер ВТО. Введение ограничений в отношении поставок из другой страны возможно, если поляки докажут, что резкий рост импорта представляет угрозу национальной промышленности.

Новости компаний

Roshen вышел на азиатские рынки. Винницкий молокозавод Рошен расширил географию экспортных поставок на 5 стран. Теперь продукцию поставляют на рынки Сингапура, Новой Зеландии, Дании, Китая и Катара. В 2016- 2017 годах продукция экспортировалась в 45 стран.

Юридическая фирма Mossack Fonseca прекращает существование. В компании, ставшей главным "виновником" скандала Panama papers, отметили, что подрыв репутации в СМИ, финансовая осада и беспорядочные действия некоторых панамских органов власти нанесли ей непоправимый ущерб.

Бизнесмен Олег Бахматюк рассчитывает на диалог с новым главой Нацбанка в деле о погашении долгов банков ВиЭйБи и Финансовая инициатива, ранее ему принадлежавших. Бизнесмен заявил, что последние два года при экс-главе НБУ Валерии Гонтаревой все обращения были безрезультатными, и теперь он ожидает, что с Яковом Смолием проблема решится. Банкир готов полностью погасить долги обоих банков в течение 10 лет. Накануне Гонтарева заявила, что этот долг составляет 10,2 млрд, и по этому показателю Бахматюк является лидером среди других собственников неплатежеспособных банков.

Украинская сеть ресторанов Хінкальня расширит бизнес в Европе. В планах сети за 2018 год открыть 25 заведений в Украине, Польше, Беларуси, Молдове и Литве. Как рассказал основатель сети Вадим Костенко, в Литве открытие запланировано на март. Сеть ресторанов грузинской кухни основана в 2014 году во Львове. На данный момент в сети работает 35 ресторанов, из которых 6 в Польше и еще два в Беларуси.

Приватбанк обнаружил новый способ мошенничества в Instagram. В банке сообщили о появлении в этой соцсети нескольких мошеннических аккаунтов, которые в случае перехода по рекламной ссылке предлагают пользователю зарегистрироваться и получить деньги. При регистрации мошенники просят ввести личные данные и информацию о счетах в Приватбанке. А в комментариях фейковые аккаунты пользователей пишут, что им якобы уже зачислили деньги на карту банка.

EPAM приобрела американского разработчика продуктового дизайна. Компания EPAM Systems, у которой в Украине самый большой штат программистов на рынке - около 5,5 тыс. человек - поглотила Continuum Innovation, занимающуюся инновационным продуктовым дизайном. Стоимость сделки не назвали.

Фонд гарантирования вкладов продал акции Укрнафты. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании числились на балансе неплатежеспособного Энергобанка, который сейчас находится под управлением ведомства. Пакет из 762 штук акций продан за 73,9 тыс. грн – на 6,5 тыс. грн дороже стартовой цены.

Польский концерн Orlen нарастил долю в поставках топлива в Украину. По итогам 2017 года импорт бензинов и дизельного топлива увеличился на 11%. При этом конкретные объемы группа не указывает. Польская компания при этом отмечает то, что "на украинском топливном рынке ощущается сильное давление со стороны российских и белорусских экспортеров, предлагающих конкурентоспособные цены". Поставки импортного топлива в Украину в 2017 году в целом обошлись в $4,1 млрд.

Крупнейший производитель хлеба в Киеве сократил прибыль. Компания Киевхлеб по итогам 2017 года получила 15,3 млн грн чистой прибыли, что на 21,6% меньше, чем годом ранее. При этом ее активы в прошлом году возросли на 20% - до 773,3 млн тонн. Суммарная дебиторская задолженность компании по итогам года увеличилась на 20% - до 407,54 млн грн.

Цифра дня

$8,5 млрд

Должен Украине российский Газпром согласно решениям судов, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в эфире Радио НВ: $2,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража и еще $6 млрд – по решению украинских судов по иску Антимонопольного комитета и Министерства юстиции.

Цитата дня

Глава Нацбанка Яков Смолий о том, каким руководителем регулятора он будет - жестким или мягким, и не станет ли он "той же Валерией Гонтаревой, но в юбке":

"Интересный вопрос. Я не планирую менять штаны на юбку. НБУ будет жестко придерживаться тех шагов, которые были начаты 4 года назад".