Картина делового дня: прибыльные банки, рост продаж электромобилей и уход литовской сети аптек

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 8 мая.

Главное

Украинцы стали продавать больше валюты. В апреле чистая продажа в составила $234,7 млн, что в 2,2 раза больше чем в марте ($104,9 млн), свидетельствуют данные Нацбанка. Население в целом за месяц продало банкам $884,8 млн, а купило $650,1 млн.

В Украине разработали план модернизации газотранспортной системы, сообщили в компании-операторе Укртрансгаз. Десятилетний план разработан совместно с Нафтогазом Украины с целью приведения производственных мощностей в соответствие с европейскими стандартами надежности, безопасности и экологичности при эксплуатации компрессорных станций и транспортировке газа. В частности, планируется реконструкция станций Яготин, Диканька, Ромны и КЦ 4 Бильче-Волица за 7 млрд грн.

Россия резко сократила транзит газа через Украину, свидетельствуют данные Укртрансгаза. С 1 по 5 мая транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему сократился до 199,7 млн куб. м/сутки в сравнении со среднесуточными 253,7 млн куб. м в апреле этого года и 252,2 млн куб. м – 1-5 мая год назад, в 2017 году.

Компании и рынки

Нацбанк зарегистрировал новую платежную систему банка Глобус, сообщила пресс-служба регулятора. Через систему можно осуществлять переводы наличных и безналичных средств от физических и юридических лиц в пользу физлиц.



Украинские банки получили почти 9 млрд грн чистой прибыли, говорится в обзоре Нацбанка по итогам первого квартала. Это втрое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такой результат регулятор объясняет сокращением отчислений в резервы, что стало результатом улучшения финансового состояния заемщиков и завершения реструктуризаций ряда проблемных кредитов. Предыдущий квартал банки закончили с убытками.

В Украине стали больше покупать электромобилей, сообщили в ассоциации Укравтопром. За четыре месяца этого года продажи электромобилей выросли в 1,5 раза - до 1044 единиц. Доля бывших в эксплуатации автомобилей составила 85%. Наибольшим спросом продолжает пользоваться электрокар Nissan Leaf - украинцы купили 723 машины этой марки. Автомобиль BMW i3 купили 58 украинцев, Tesla Model S - 52.

Государственная Укрэнерго нарастила прибыль в 54 раза в первом квартале этого года, говорится в финотчете национальной энергетической компании. Чистая прибыль увеличилась до 818,4 млн грн против 15,3 млн грн в первом квартале прошлого года. Чистый доход от предоставления услуг и реализации продукции сократился на 15% - до 1,2 млрд грн. Укрэнерго получила 610 млн грн валовой прибыли, что на 32% больше показателя первого квартала 2017-го.

Минюст назвал крупнейших зарплатных должников. Самые крупные долги имеет Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, сообщил министр юстиции Павел Петренко. Здесь долги по зарплате составляют 74 млн грн. Николаевский Судостроительный завод имени 61 Коммунара задолжал 30,1 млн грн, футбольный клуб Металлист – 28,6 млн грн. В общей сложности предприятия должны 133 млн грн зарплат.

Сеть аптек Еврофармация уходит с украинского рынка. Крупнейшая литовская сеть Euroapotheca решила сосредоточиться на рынках Северной, Центральной и Восточной Европы, сообщили в компании. В Украине компания владела четырьмя аптеками, в которых работали 19 сотрудников.

Telegram подал жалобу на решение о блокировке в России, сообщил Павел Чиков, руководитель международной правозащитной организации Агора, чьи юристы представляют мессенджер в судах. Представители Telegram просят полностью отменить решение Верховного суда России, который отказался удовлетворить иск мессенджера о признании незаконным приказа Федеральной службы безопасности, который устанавливает процедуру предоставления ведомству ключей для расшифровки сообщений пользователей.

Adidas передумал продавать одежду с символикой СССР, сообщили в компании. Теперь В поисковых запросах по сайту Adidas продукция с изображением герба Советского Союза и надписью USSR больше не отображается. Ранее одежду бренда критиковали в Министерстве иностранных дел Литвы, а Украинский институт национальной памяти обратился к компании Adidas с просьбой не допустить распространения в Украине продукции с изображением советской символики.

Цифра дня

57,5 млрд грн

Столько доходов задекларировали украинцы с начала года по 2 мая, что на 6,7 млрд грн больше чем за аналогичный период прошлого года.

Цитата дня

Глава Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Тимур Хромаев о необходимости официального признания криптовалют в Украине финансовым инструментом:

"Точка невозврата" уже в прошлом, и криптоиндустрия становится неотъемлемой частью экономических и финансовых отношений. Поэтому существующие вопросы признания статуса, деятельности и последствий требуют адаптации и законодательно/нормативного признания финансовыми регуляторами. Считаю очень своевременным рассмотреть на ближайшем заседании Совета финансовой стабильности вопрос признания некоторых криптоединиц как финансового инструмента".