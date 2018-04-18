Картина делового дня: препятствия для транша МВФ, легализация самостроев и банкротство завода Жеваго

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 18 апреля.

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Правительство рассчитывает на больший рост экономики Украины в 2019 году, чем МВФ. Соответствующий прогноз содержится в проекте Основных направлений бюджетной политики, утвержденном Кабмином. В следующем году Минэкономики и Минфин ожидают увеличение валового внутреннего продукта на уровне 3,6%, инфляции – 6,5%, курса гривни - до 30,5 грн/$. Накануне МВФ ухудшил прогноз роста экономики Украины на следующий год до 3,3% с 4% ранее.

Владимир Гройсман пообещал не допустить роста цен на топливо. Премьер-министр заявил, что правительство не будет принимать решения, которые могут привести к повышению цен на нефтепродукты. Так он отреагировал на просьбу компания Укртатнафта ввести квоты на импорт бензинов и дизельного топлива. Гройсман подчеркнул, что выступает за модернизацию украинских нефтеперерабатывающих заводов и строительство новых, однако считает неприемлемыми попытки создания искусственных монополий.

Глава Минфина назвал препятствия для получения Украиной транша МВФ. Как заявил министр финансов Александр Данилюк, выступая в Atlantic Council в Вашингтоне, Киеву необходимо выполнить два предварительных условия: принять закон о создании Антикоррупционного суда и утвердить механизм автоматического корректирования газовых тарифов к рыночному уровню. В то же время министр отказался назвать конкретные сроки выделения транша, хотя днем ранее телеканал Украина со ссылкой на интервью главы Минфина сообщил о возможности получения $2 млрд транша в мае-июне этого года.

Украина и ЕС подписали договор о €50 млн для Фонда энергоэффективности. В пресс-службе правительства сообщили, что общая стоимость программы составляет €268 млн, из которых вклад Евросоюза составит €50 млн. Добавим, что ранее в ЕС заявляли о возможности выделения Украине €100 млн на нужды Фонда.

Порошенко подписал закон о легализации самостроев. Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады. Объекты строительства, которые были построены без разрешения до 9 апреля 2015 года, можно узаконить до конца 2018 года. Таким правом могут воспользоваться владельцы жилых, садовых и дачных домов общей площадью до 300 кв. м, а также построенных до 12 марта 2011 года зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения. Однако, право на легализацию не распространяется на многоэтажные жилые дома и объекты, построенные с существенными нарушениями законодательства.

Минфин одолжил на внутреннем рынке почти миллиард. В министерстве сообщили, что средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 77 и 168 дней со средневзвешенной доходностью 17,36% и 17,13% годовых.

Компании и рынки

Билетный сервис Concert.ua выкупил одесского конкурента и стал крупнейшим в стране. Сервис по продаже и бронированию билетов на различные мероприятия приобрел оператора Kassir24, сообщили в киевской компании. Переговоры о покупке велись еще с 2017 года, сделка состоялась 13 апреля 2018 года. Согласно условиям, Concert.ua приобрел торговую марку Kassir24, домены, основные средства, монобрендовые кассы и контракты с партнерскими кассами. В мае произойдет перевод ассортимента событий одесского билетного оператора на платформу Concert.ua. Ожидаемая совокупная доля Concert.ua на одесском рынке билетов после завершения сделки составит 38%, что, как утверждают в компании, сделает ее крупнейшим билетным оператором Украины.

Автозавод Константина Жеваго объявил о банкротстве. Хозяйственный суд Полтавской области 10 апреля возбудил дело о банкротстве входящего в группу КрАЗ Полтавского автоагрегатного завода по заявлению должника. Причиной банкротства предприятие указывает свою неплатежеспособность и невозможность улучшить финансовое положение без привлечения заемных средств. Общая сумма задолженности – 761,3 млн грн. Завод ПААЗ - одно из крупных в СНГ специализированных предприятий по производству тормозной аппаратуры для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ. Предприятие входит в финансово-промышленную группу украинского бизнесмена Константина Жеваго.

Какао-бобы подорожали до максимума с октября 2016 года. Как свидетельствуют данные торгов в Нью-Йорке, цены взлетели до $2728 за тонну, пишет TradingEconomics. Рост цен с начала 2018 года превысил 44%. Участники рынка опасаются, что затяжные ливневые дожди могут повредить урожай в Кот-д'Ивуаре – крупнейшем мировом поставщике этого сырья. Аналитики Citigroup и Commerzbank дают "бычий" прогноз для рынка, пишет Financial Times. Эксперты Citi отмечают, что баланс на рынке какао, как ожидается, перейдет от профицита к дефициту предложения из-за снижения производства бобов в мире и возвращения на рынок перерабатывающих компаний.

Структура Всемирного банка приобретет три элеватора агрохолдинга Мрия в рамках реструктуризации. Как сообщили в Антимонопольном комитете Украины, Международная финансовая корпорация (IFC) запросила соответствующее разрешение на расположенные в Тернопольской области активы. Сейчас ими владеют Нория Захид, Блек Брайони Холдингс и Элагри-Дереновка. IFC является одним из крупнейших кредиторов Мрии. После сделки все объекты будут переданы обратно в финансовый лизинг агрохолдинга на согласованных условиях.

Укрпочта получила лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов. Такое решение принял Национальный банк Украины. Теперь компания сможет осуществлять обслуживание клиентов с использованием платежных карточек. Таким образом, доступ к финансовым услугам получит населения в сельской местности и отдаленных районах Украины. Кроме того, в регуляторе считают, что это будет способствовать увеличению уровня безналичных расчетов в стране и повышению качества на рынке платежных услуг. Отметим, что сейчас лицензию на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов имеют 61 небанковское финансовое учреждение.

Российско-украинское совместное предприятие, которое выпускало самолеты Ан-140, признали банкротом. Такое решение принял Арбитражный суд Самарской области. Отметим, что иск о банкротстве Международного авиационного проекта-140 был подан в июле 2017 года одним из участников проекта Ан-140, самарским заводом Авиакор. Причиной была задолженность в размере более 196 млн рублей. Иск предприятия был удовлетворен. В октябре в отношении предприятия была введена процедура наблюдения.

Amazon запускает международную торговлю, пишет Reuters. Гигант электронной торговли решил предоставить жителям других стран возможность совершать покупки в США при помощи мобильных устройств. Покупатели смогут приобрести более 45 млн наименований товаров. Магазин принимает к оплате 25 валют со всего мира и поддерживает пять языков интерфейса, включая упрощенный китайский, испанский, бразильский португальский и немецкий. Кроме того, сайт будет показывать стоимость доставки из США и приблизительную сумму импортной пошлины.

Цифра дня

$2 млрд

Украина получит от Международного валютного фонду в мае-июне в случае выполнения своих обязательств перед фондом.

Цитата дня

Глава компании Киевстар Петр Чернышов о присутствии президента Украины Петра Порошенко на торгах по частотам 4G в интервью ЭП:

"Это нарушение, так как он же не просто зашел, а остановил аукцион. Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил Vodafone. И вот он зашел, мы сделали ставку, Vodafone сделал ставку – торг закончился, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торг ещё не начинался, фактически аукцион прервался".