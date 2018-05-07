Картина делового дня: подорожание газа, прогноз стоимости земли от Всемирного банка и рост продаж б/у автомобилей

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 7 мая.

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Импортный газ для Украины рекордно подорожал. Средняя цена реверсного газа, который украинские предприятия импортировали в апреле, подскочила до максимума с 2015 года и составила $309,9 за тысячу куб. м. Или почти 8,1 тыс. грн в гривневом эквиваленте.

В Украине стало больше миллионеров. Фискальная служба даже зарегистрировала гражданина, который задекларировал доход в сумме более 1 млрд грн. В целом по итогам прошлого года количество миллионеров в Украине увеличилось на 16% – до 4063 человек, самому младшему исполнилось 7 лет, а самому старшему - 99 лет.

Всемирный банк посчитал стоимость земли после отмены моратория. Цены на сельскохозяйственную землю в Украине вырастут в 3 раза, до $3-3,5 тыс. за га в сравнении с сегодняшней ценой в $1-1,5 тыс., заявила глава представительства Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен в интервью Bloomberg. "Бизнес готов платить больше за определенность и избежать инвестиционных рисков", - считает глава ВБ.

Компании и рынки

В Украине резко увеличились продажи подержанных автомобилей. В апреле 2018 года зарегистрировано 6,5 тыс. б/у автомобилей, что на 44% больше, чем в апреле прошлого года. Лидером по продажам стали автомобили марки Volkswagen - 1004 машины этой марки. Renault занимает второе место с 888 автомобилей, Skoda - третье с 592 автомобилями.

Датская компания Гудвелли Украина построит на Закарпатье новый мясоперерабатывающий завод. Компания после нескольких лет наконец определилась с местом - новое производство расположиться на территории Викторовского сельского совета Ивано-Франковской области.

Нефть дорожает на опасениях в отношении Ирана. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent выросла до $75,8 за баррель. WTI торгуется выше $70 за баррель впервые с 2014 года. Инвесторы все более уверены в том, что президент США Дональд Трамп займет жесткую позицию в отношении Ирана.

H&M определит ассортимент а магазинах при помощи искусственного интеллекта. Компания, которая пытается преодолеть один из крупнейших в своей истории спадов продаж, отойдет от давней практики наполнения магазинов по всему миру одними и теми же товарами, и будет использовать специальный алгоритм для выбора ассортимента одежды для отдельных магазинов, пишет газета The Wall Street Journal.

Нацбанк определил, как будет работать единый кредитный реестр. Своим постановлением регулятор установил порядок внесения, и удаления информации о должниках из реестра. Все запросы банков, граждан или юрлиц на предоставление информации из реестра будут сохранены.

Имущество морпорта Черноморск сдадут в аренду на 49 лет. Фонд государственного имущества объявил о проведении конкурса среди претендентов. Стоимость аренды, согласно независимой оценке, составит 192 млн грн. Максимально возможный срок аренды — 49 лет.

Starbucks разрешила Nestlе продавать свой кофе. Компании заключили договор, который дает последней право продавать продукцию Starbucks за пределами ее сети. За эту возможность Nestlе выплатит $7,2 млрд наличными. Впрочем, соглашение еще должно быть утверждено регуляторным законодательством.