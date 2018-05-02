Картина делового дня: отказ от повышения зарплат, рост торговли с Россией и запуск Apple Pay в Украине

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 2 мая.

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МВФ изменил оценку темпов роста украинской экономики на 2019 год, увеличив номинальный ВВП со $118,8 млрд до $126,7 млрд. При этом МВФ снизил прогноз роста реального ВВП на 3,3%. Эти прогнозы МВФ благоприятны для держателей еврооблигаций, выпущенных в рамках реструктуризации внешнего долга Украины в 2015 году. Если эти прогнозы оправдаются, выплаты по этим облигациям начнутся на год раньше – не в 2020-м, а в 2019 году.

Правительство отказалось от планов внеочередного повышения минимальной зарплаты, сказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью Интерфакс-Украина. "Надеюсь на то, что мы сможем это делать дальше, но сейчас возможности для такого решения нет", - заявил он. Дальнейшее повышение должно быть посильным для работодателей, и будет зависеть от того, "как будет реагировать экономика", сказал Гройсман.

Газпром завершил строительство морской части первой нитки газопровода Турецкий поток, сообщила пресс-служба компании. С окончанием строительства участков береговых примыканий работы по первой нитке будут полностью завершены. С 7 мая 2017 года, когда началась трубоукладка, суммарно по двум ниткам построено уже 1161 км морского газопровода, что составляет 62% от его общей протяженности. Газпром продолжит глубоководную укладку второй нитки газопровода в третьем квартале 2018 года. Полностью запустить газопровод в обход Украины планируется в 2019 году.

Суд Лондона отменил ключевые соглашения между акционерами Укрнафты, сообщила пресс-служба Нафтогаза Украины. Арбитры пришли к выводу, что ключевые положения соглашения между Нафтогазом и компаниями Игоря Коломойского относительно корпоративного управления Укрнафты являются такими, что не подлежат выполнению, поскольку противоречат императивным нормам корпоративного законодательства Украины. При этом в целом акционерное соглашение, заключенное в 2010 году, является действительным.

Компании и рынки

Apple подтвердила запуск в Украине своей платежной системы, заявил глава Apple Тим Кук. Запуск состоится в течение ближайших нескольких месяцев. Кроме Украины, система начнет работу также в Норвегии и Польше. Других подробностей глава американской компании пока не сообщил.

Украина увеличила объем торговли с Россией, свидетельствуют статистические данные Национального банка Украины. За первые три месяца 2018 года товарооборот Украины с Россией увеличился в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 14,9% – до $2,6 млрд. Прирост обеспечил возросший объем импорта – на 28,4%, до $1,9 млрд, тогда как экспорт сократился на 10,1% – до $709 млн. Отрицательное сальдо торговли с РФ возросло со $692 млн до почти $1,2 млрд.

Приватбанк оказался более убыточным, чем считалось ранее. Банк по итогам 2017 года зафиксировал убыток 23,9 млрд грн, хотя Нацбанк ранее приводил данные о 22,9 млрд грн убытка. Об этом свидетельствуют данные отчетности банка, пишет издание Finbalance. Кроме того, Приватбанк списал долги бывших собственников очти 6 млрд грн.

МАУ выполнила первый полет в Индию. Рейс выполнен по маршруту Киев-Дели, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Новые дальнемагистральные рейсы выполняются трижды в неделю, с 7-го июня интенсивность полетов возрастет до 4 еженедельных рейсов. Минимальная стоимость билета в одну сторону из Киева с учетом всех налогов и сборов составляет от 6890 грн.

Лоукостер Ryanair изменил расписание полетов из Украины. Изменения касаются времени отправления и прибытия рейсов в аэропорт Борисполь, а также аэропорт Львов, пишет профильное издание ЦТС. Таким образом, похоже, что руководство перевозчика и аэропорта смогли достичь консенсуса в вопросе получения слотов. Большинство рейсов будут отправляться и приниматься не в пиковое для Борисполя время, чего ранее опасались руководство аэропорта и авиакомпании МАУ.

ЕС отказал Нафтогазу в иске против газопровода в обход Украины. Общий суд Евросоюза отклонил иск Нафтогаза против Еврокомиссии с требованием отменить решение от 28 октября 2016 года, которое позволяет российскому монополисту Газпрому увеличить использование мощностей газопровода Opal.

ДиВи Банк решил уйти с рынка, сообщил акционер, экс-глава правления банка Сергей Горбачевский. 27 апреля акционеры банка одобрили прекращение банковской деятельности финучреждения с сохранением юридического лица.

Цифра дня

$54 млн

Во столько оценили Одесский припортовый завод для будущей приватизации. Это почти в 10 раз меньше, чем планировалось изначально.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман о сложностях с обслуживанием внешнего государственного долга Украины:

"Можем ли мы самостоятельно управлять таким государственным долгом без внешней поддержки? Еще пока нет. Будет рост экономики больше - сможем иметь больше возможностей. Но нам всё же нужна внешняя поддержка".