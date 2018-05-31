Картина делового дня: отказ Данилюка идти в отставку, рейтинг украинских банков от Fitch и подорожание ж/д билетов

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 31 мая.

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Нацбанк может прибегнуть к ужесточению монетарной политики и введению некоторых валютных ограничений, сообщил глава регулятора Яков Смолий. По его словам это может произойти в случае усиления инфляционного давления, если Украине не удастся получить очередной кредитный транш Международного валютного фонда. В то же время, в НБУ считают, что без очередного транша МВФ Украина сможет выйти на внешний рынок заимствований.

Минфин опроверг информацию о добровольной отставке Александра Данилюка, сообщила пресс-служба ведомства в комментарии агентству Интерфакс-Украина. Ранее в этот же день несколько источников в правительстве сообщали агентству, что якобы Данилюк попросил об отставке. Перед этим Данилюк обратился к послам G7 с письмом во избежании "двусмысленности и манипуляций" вокруг информации о его конфликте с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Скандал разгорелся на заседании правительства 23 мая, когда Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра.

В Украине планируют построить 10 автомагистралей, которые соединят всю страну, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. В частности, это проекты Киев-Белая Церковь, Львов-Краковец, Go Highway, который соединит порты Балтийского и Черного моря, продолжение Одесса-Рени до Греции и другие. По словам министра, они будут построены по концессионному принципу, то есть с платой за проезд, до 2030 года.

В Украине подорожали ж/д билеты с 30 мая, сообщила пресс-служба Укрзализныци. Проезд на поездах компании вырос на 12%. Кроме того, с 1 октября будет второе повышение цен – также на 12%. В целом в 2018 году индексация составит 25%. По данным компании, последняя индексация тарифов на 12% на пассажирские перевозки проводилась в октябре 2014 года.

Компании и рынки

МАУ поднимет плату за распечатку посадочного талона с 15 июня, сообщили в компании. С этого дня размера сбора за распечатку посадочного талона в аэропорту вырастет с €10 до €15. Избежать уплаты нового сбора смогут пассажиры, которые пройдут онлайн-регистрацию на рейс и распечатают посадочный талон или же сохранят его на мобильном устройстве для показа с экрана гаджета.

Приватбанк вернул Нацбанку 1 млрд грн рефинансирования, сообщила пресс-служба финучреждения. Кроме того, банк выплатил 137 млн грн процентов за пользование средствами регулятора. По данным Приватбанка, он погасил 41,8 млрд грн средств рефинансирования НБУ, полученных до национализации банка в 2016 году, и выплатил 14,8 млрд грн процентов за пользование средствами регулятора.

Агрохолдинг Авангард увеличил выручку и убытки, сообщается в отчете компании на Лондонской бирже. Так, холдинг бизнесмена Олега Бахматюка в январе-марте 2018 года увеличил консолидированную выручку на 21% – до $41 млн за счет роста экспорта яиц. Однако, получил чистый убыток в размере $11,4 млн из-за повышения внутренних цен на основные кормовые компоненты, а также низких цен на сухие яичные продукты.

Укртрансгаз заявил о вывозе неизвестными химической продукции Одесского припортового завода, сообщила пресс-служба газового оператора. По данным компании, речь идет о загрузке 50 тыс т карбамида на сухогруз Мандарин Скай для дальнейшей отправки морем за границу. Кроме того, компания обеспокоена увеличением задолженности ОПЗ еще на 500 млн грн только за апрель и призывает правоохранителей срочно вмешаться в ситуацию. Таким образом, завод является крупнейшим должником Укртрансгаза.

Fitch подтвердило рейтинги 5 украинских банков, сообщило рейтинговое агентсво. В частности, Креди Агриколь Банку, ПроКредит Банку, Правэкс-Банку, Альфа-банку подтверждены долгосрочные рейтинги дефолта эмитента на уровне B- со стабильными прогнозами. Указывается, что подтверждение этого рейтинга отражает неизменное мнение о перспективах поддержки банков. При этом, международное агентство по коммерческим причинам отозвало рейтинги Укрсоцбанка.

Укртелеком решил отказаться от услуги Прямой телефон, сообщила компания в издании Урядовий кур'єр. Данная услуга прекращает свое действие с 1 сентября этого года. Причиной в компании назвали уменьшение спроса потребителей. Ранее Прямым телефоном пользовались юрлица.

МАУ запустит авиарейс между Одессой и столицей Литвы – Вильнюсом, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Рейсы начнут выполнять с 15 июня дважды в неделю – по пятницам и воскресеньям. А с 13 июля частотность возрастет до трех в неделю. Цена билета стартует от 1589 грн в одну сторону.

Китайская компания задумалась о строительстве цементного завода, технопарка строительных материалов в Украине, сообщила пресс-служба Одесского облсовета. Китайская Anhui Conch Cement Company Limited кроме этих проектов в Одесской области заинтересована в инвестировании в туристическую сферу Украины. Данная компания занимается производством и продажей цементного и товарного клинкера. Продукция компании экспортируется в более чем 20 стран мира, включая США и страны ЕС.

Американская компания Trident Acquisitions собирается инвестировать в Украину, написал на своей Facebook-странице основатель компании и экс-нардеп российской Госдумы Илья Пономарев. По его словам, Trident ищет предприятие, с которым она должна осуществить слияние, вывести тем самым последнюю на биржу, чтобы потом уже объединенная компания начала инвестировать в конкретные проекты развития. Приоритетное внимание Trident будет уделять проектам на территории Украины, добавил он.

Цифра дня

50 тыс. пассажиров

Принял аэропорт Борисполь во время финала Лиги чемпионов. Это является абсолютным рекордом в истории существования аэропорта.

Цитата дня

Министр финансов Александр Данилюк о незаконной передаче Государственной фискальной службы Кабмину:

"Решение еще не было обнародовано. Думаю, никогда не будет обнародовано, так как не отвечает системе общего государственного управления".