Картина делового дня: оптимистические ожидания бизнеса, рост украинского экспорта и проверка штрафа Коболева

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 16 апреля.

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Украина денонсирует только часть соглашений с СНГ, сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко. По ее словам, президент Петр Порошенко выступает за денонсацию договоров в рамках СНГ, за исключением тех, которые "прагматично необходимы Украине, как то признание дипломов, признание трудоустройства, договор о транзите и другие, которые будут необходимы для работы и экономики Украины".

Деловые ожидания бизнеса достигли самого высокого уровня с середины 2011 года, свидетельствуют данные опроса руководителей украинских предприятий, который провел Национальный банк Украины. Соответствующий Индекс деловых ожиданий на следующие 12 месяцев вырос до 120,6%, тогда как в предыдущем четвертом квартале 2017 года он составлял 115,2%. Согласно результатам, 88% опрошенных считают "удовлетворительным" или "хорошим" свое финансово-экономическое положение. Количество компаний, которые рассчитывают на улучшение своего состояния в течение последующих лет, выросла на 5%. Опрос также показал, что потребность предприятий в заемных средствах является самой высокой с начала проведения опросов. Значительная часть респондентов планирует привлечение новых банковских кредитов.

"Минус" внешней торговли товарами Украины возрос до $457 млн по итогам февраля, сообщила Государственная служба статистики. Тогда как в предыдущем месяце дефицит внешней торговли составлял $284,1 млн. В целом по итогам января-февраля 2018 года негативное сальдо составило $741,1 млн в сравнении с негативным сальдо $491,4 млн за аналогичный период 2017 года. В январе-феврале 2018 года экспорт товаров составил $7,4 млрд, импорт - $8,1 млрд. В сравнении с январем-февралем 2017 года экспорт увеличился на 17,9%, импорт – на 20,3%.

Экспорт агропродукции в ЕС резко увеличился, сообщила заместитель министра аграрной политики Ольга Трофимцева. За первые два месяца 2018 года Украина увеличила экспорт аграрной продукции в Евросоюз на 28,1% – до чуть более $1 млрд. Таким образом, на данный момент на ЕС приходится 36,5% украинского аграрного экспорта. В целом за январь-февраль 2018 года внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса составил $3,7 млрд, из которых $2,8 млрд приходится на экспорт украинских аграрных и пищевых продуктов. Заметно вырос экспорт мяса птицы - на $29 млн, яиц - на $11,4 млн, сливочного масла - на $20 млн, шоколада - на $7,5 млн, виноградных вин - на $6,1 млн. Крупнейшим импортером украинской аграрной и пищевой продукции стала Индия. Также в пятерку стран-крупнейших покупателей вошли Испания, Нидерланды, Египет и Италия.

Компании и рынки

Акции РусАла упали до нового исторического минимума из-за санкций США. На Гонконгской фондовой бирже акции алюминиевого гиганта упали на 20,1% - до 1,63 гонконгских доллара за одну акцию. Ранее больше всего стоимость акций на этой бирже падала до 2,09 доллара в 2016 году и 2,19 доллара в конце 2013 года.

Maersk отказалась от перевозки грузов компаний РФ, попавших под санкции США. Как сообщили в датской компании, принято решение не принимать платежи за перевозку грузов, имеющих отношение к компаниям или физлицам, которые оказались в американском санкционном списке. Действующий санкционный режим запрещает использовать американские суда и порты для перевозки грузов, к которым имеют отношение фигуранты “черного списка”.

Гендиректор сети Цитрус ушел с должности. Причиной ухода Виталий Кузнецов назвал изменение планов компании. При этом топ-менеджер остается работать в совете директоров. В пресс-службе Цитруса отметили, что переход Кузнецова был запланирован еще в феврале. До прихода в Цитрус Кузнецов много лет работал в компании Samsung Electronics Украина.

Государственная фискальная служба проверила законность 8 млрд грн штрафа главе Нафтогаза Андрею Коболеву. Как пояснил и.о. главы службы Мирослав Продан, решение о применении штрафных санкций было вынесено Энергетической таможней на основании полученной доказательственной базы. При этом он призвал дождаться результатов рассмотрения вопроса в судебных инстанциях.

Газпром заключил новый контракт на поставку газа в Словению, сообщили в российской компании. Сделка заключена с словенской компанией Geoplin D.o.o. до 2023 года. Контракт предусматривает поставки в объеме 600 млн куб. м газа в год. Отметим, что поставки российского газа в Словению начались в 1978 году. Действие предыдущего контракта между Газпромом и Geoplin завершилось 31 декабря 2017 года.

Территорию польского автозавода Васадзе застроят недвижимостью, сообщили польские СМИ. На территории завода Fabryka Samochodow Osobowych, который юридически принадлежит украинской корпорации УкрАвто Тариэла Васадзе, планируется возвести жилые и коммерческие объекты. На месте складских помещений инвестор FSO Global Expo планирует начать строительство многофункционального комплекса общей площадью 60 тыс. кв. м с торговыми площадями и выставочным центром. Также планируется строительство паркинга на 1400 машино-мест, возведение отеля бизнес-класса на 150 номеров и жилых кварталов. Строительство планируют начать во второй половине 2018 года.

Goldman Sachs назвал западные компании, которые больше всего зависят от России. В список попали американские и европейские компаний, у которых от 5% и более выручки приходится на Россию, свидетельствуют данные одного из крупнейших в мире инвестиционных банков. Аналитики Goldman Sachs отметили, хотя сделанные оценки не являются утверждением, что ниже приведенные компании – потенциальные кандидаты на контрсанкции со стороны РФ, однако инвесторы обеспокоены относительно перспектив бизнеса американских и европейских компаний, работающих в России.

Три ассоциации создали Конфедерацию финансового рынка. Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ), Украинская федерация страхования (УФС) и Профессиональная ассоциация участников рынков капитала и деривативов (ПАРД) подписали меморандум о партнерстве и сотрудничестве. Как сообщила генеральный директор УФС Галина Третьякова, члены Конфедерации согласовали основные направления работы: налаживание сотрудничества с политическими партиями и правительством, гармонизация налогового законодательства, создание правил справедливой игры на финансовых рынках.

Энергетическая таможня приостановила оформление импорта нефтепродуктов из-за технических работ. Как пояснили в пресс-службе Государственной фискальной службы, временная остановка принятия электронных платежей происходит в связи с проведением технических работ. По состоянию на 17:50 фискальная служба констатировала возобновление оформления импорта.

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29,5 грн/$

Составит обменный курс гривни к доллару США через 12 месяцев, считает украинский бизнес.

Цитата дня

Министр экономики Германии Петер Альтмаер о поддержке строительства газопровода Северный поток-2:

"Мы дали четко понять, что Россия ответственна за ситуацию в Сирии и в Украине. Однако это не значит, что мы должны создавать источник напряжения на нашем пороге. Импорт газа из России продолжался и во время "холодной войны" - и был надежным".