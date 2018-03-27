Картина делового дня: официанты в McDonald's, победа Roshen за торт и переговоры с Газпромом

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 27 марта.

Главное

Повышение цены на газ для населения перенесли на лето, сообщил агентству Українські новини источник в правительстве. По его словам, Кабмин планирует продлить до 1 июня 2018 года срок действия специальных обязательств для Нафтогаза и облгазов поставлять газ по текущим ценам. Решение правительство может принять уже на ближайшем заседании в среду, 28 марта.

Германия выдала полный комплект необходимых документов для строительства Северного потока-2. Компании Nord Stream 2, управляющая проектом, получила разрешение на строительство и эксплуатацию 30 километрового участка газопровода в германской исключительной экономической зоне. Для начала строительства необходимо еще получить разрешение властей Швеции, Финляндии, Дании и России.

Работа регулятора энергетического рынка заблокирована. Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении членов Нацкомиссии по регулированию электроэнергетики и коммунальным услугам Виктории Морозовой и Вадима Таратуна. Они были временно назначены главой государства на эти должности в декабре прошлого года на три месяца, - до того момента пока на конкурсной основе не будут избраны новые члены комиссии. Однако, конкурс до сих пор не состоялся. Поэтому сейчас у комиссии нет необходимого кворума для принятия решений.

Польские власти подсчитали сколько денег перечислили украинские граждане домой. Вице-министр иностранных дел Польши Бартош Цихоцки заявил, что сумма денежных переводов украинских работников на родину составила 12 млн злотых ($3,5 млрд) или 4% ВВП нашей страны. Он отметил что в Польше работает свыше миллиона наших сограждан.

Новости компаний

Сорвана продажа "дочки" Сбербанка. Нацбанк отказал белорусскому Паритетбанку в покупке украинского Сбербанка. Причиной регулятор назвал “несоответствие заявителя требованиям законодательства Украины”. Сбербанк заявил желании продать свою дочернюю структуру еще в 2017 году, после введения Украиной санкций к российским банкам с госкапиталом.

McDonald's запустит новую услугу в Украине. Компания МакДональдз Юкрейн, которая развивает в Украине американскую сеть фаст-фудов McDonald's, планирует в этом году впервые внедрить в новых ресторанах подачу заказа к столику. Посетитель сможет заказать блюда на кассе, а потом ждать за столиком. Первый ресторан с услугой обслуживания столиков планируется открыть в июне текущего года, где он будет расположен пока не сообщается.

Нафтогаз и Газпром провели переговоры по расторжению контрактов. Украинская компания и российский монополист начали официальные переговоры о расторжении двух контрактов - на поставку и транзит газа. По словам главы правления Газпрома Александра Медведева, компания еще раз уведомила Нафтогаз о намерении оспорить решение Стокгольмского арбитража по транзитному контракту. Российская компания рассчитывает подать апелляцию по этому делу до конца марта.

Компании нарушители антимонопольного законодательства продолжают выигрывать в государственных тендерах. Из 1108 компаний, которые Антимонопольный комитет поместил в так называемый “черный список”, за нарушения законов при госзакупках, 163 снова выиграли. Об это сообщил Центр противодействия коррупции. Это произошло несмотря на то, что по закону после того, как их уличили в нарушениях, они не имеют права принимать участия в таких торгах в течение трех лет.

МАУ запустила самый короткий регулярный рейс в Украине, сообщила авиакомпания. Перелет по маршруту Киев-Винница длится всего один час. Стоимость авиабилетов на апрель стартует от 840 грн ($32) в одну сторону и 1700 грн ($65) туда-обратно. Для рейсов будут использоваться 48-местные региональные реактивные самолеты Embraer 145, арендованные у Розы Ветров.

Лоукостер Wizz Air запустил три новых рейса из Львова. Ими стали два авиарейса в Польшу - в Гданьск и Катовице, а также в немецкий Дортмунд. Рейсы будут выполняться дважды в неделю.

Телеком-холдинг Veon сменил руководителя. Владелец крупнейшего в Украине мобильного оператора Киевстар - нидерландский холдинг Veon вместо гендиректора Жан-Ива Шарлье временно назначил на эту должность главу набсовета компании Урсулу Бернс. Veon намерен искать нового CEO, после его назначения Бернс продолжит руководить набсоветом группы. В холдинге не объясняются причины отставки главы компании, руководившего ею на протяжении трех лет.

Roshen добился победы в споре за Киевский торт. Хозяйственный суд Киева обязал компанию Беллария уничтожить все упаковки продукции, похожие на те, в которых продаются рошеновские Киевские торты. Решение принято по иску победителя, который обвинил ответчика в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Бывший топ-менеджер Приватбанка вошел в руководство Укргазбанка. Алексей Бережной, который с декабря 2016 года до марта 2018 года был членом правления Приватбанка, стал членом правления государственного Укргазбанка. Бережной с марта работает в Укргазбанке на должности директора департамента финансового мониторинга. В правление банка он назначен вместо Инны Тютюн.

Цифра дня

30 млрд грн

Может потерять Украина от введения налога на выведенный капитал для предприятий вместо налога на прибыль, заявил заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

Цитата дня

Нафтогаз о прошедших с Газпромом переговорах:

"Газпром дал понять, что российская газовая монополия отказывается возобновлять поставки в Украину, как это предусмотрено решением Стокгольмского арбитража”.