Картина делового дня: обыски в Укрзализныце, засилье импортных автомобилей и ответные санкции РФ

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 12 апреля.

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Нацбанк сохранил размер учетной ставки на уровне 17%, сообщила пресс-служба регулятора. Последний раз она повышалась в марте, в четвертый раз подряд и во второй с начала года. В НБУ отметили, что нынешние монетарные условия достаточно жесткие, чтобы обеспечить целевой уровень инфляции.

Финляндия выдала все необходимые разрешения на строительство газопровода Северный поток-2, сообщило административное агентство южного региона страны. Газопровод спроектирован для того, чтобы доставлять российский газ на европейский рынок по дну Балтийского моря. Власти России заявляли, что это позволит уменьшить транзит по территории Украины. По трубопроводу можно будет поставлять порядка 50 млрд кубометров газа, то есть более половины объема, который сегодня перекачивает украинская ГТС. Ранее разрешение не строительство выдала Германия. Но пока оно не получено в Швеции, Дании и России.

Россия готовит ответные санкции для компаний из США. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев предложил ограничить доступ американских товаров и "разобраться с их ценными бумагами". Окончательное решение должен принять президент Владимир Путин. Предложение прозвучало в ответ на санкции для 7 российских олигархов, 17 топ-чиновников и 12 компаний, которые вступили в силу 6 апреля. Они привели к падению российского фондового рынка, а также резкому снижению курса рубля.

Компании и рынки

В головном офисе Укрзализныци прошли обыски СБУ, сообщила пресс-служба компании. С чем они связаны не уточняется. Но по информации источников Экономической правды в компании, обыск проводился у члена правления УЗ Сергея Михальчука. Речь идет о якобы имевших место "злоупотреблениях в особо крупных размерах и преступном сговоре с целью коррупционных доходов".

Украина в 3,2 раза увеличила импорт электромобилей, сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы. С начала этого года в страну поступило 1744 машин. Это стало возможным благодаря тому, что с 2018 года начали действовать льготы на их ввоз в Украину. По подсчетам экспертов, благодаря этому стоимость электромобиля на украинском рынке снизилась на 17-20%. Льготы действуют до конца года.

Киевский апелляционный суд обязала Госгеонедра продлить 11 лицензий Укрнафты, сообщила пресс-служба компании. Решение вступило в законную силу 3 апреля. Суд признал противоправной бездеятельность ведомства, отказавшегося продлить срок действия специальных разрешений на добычу углеводородов, которые дают компании право на добычу в Росильнянськом, Турутинськом, Николаевском, Луквинском, Довбушанско-Быстрицком, Орив-Уличнянськом, Долинском, Струтинском, Спасском, Пасичнянском и Андрияшевском месторождениях.

Турецкая Onur выиграла 7 тендеров на ремонт украинской дороги, свидетельствуют данные в системе электронных закупок ProZorro. Речь идет об автомобильной дороге Н-31 Днипро - Царичанка - Кобеляки - Решетиловка. Общая стоимость работ составляет 2,1 млрд грн. В торгах также участвовали киевские компании Альтком и Альтис-Констракшн.

Компания РусАл Олега Дерипаски объявила о форс-мажоре, пишет Bloomberg, ссылаясь на анонимные источники. Речь идет о контрактах на 50 тыс. т металла между РусАлом и Glencore. По текущей стоимости алюминия такой объем можно оценить в $112 млн. Данное решение Glencore объяснил тем, что обязуется соблюдать все применимые в отношении РусАла санкции и принимает все необходимые меры для смягчения любых рисков для бизнеса.

Raiffeisen Bank International прекратит работать с компаниями, попавшими в новый санкционный список США. "Хотя мы не обязаны избавляться от рисков на санкционные компании, мы сократим наш бизнес с этими компаниями", – сказал глава австрийской банковской группы Йохан Штробль. При этом Raiffeisen продолжает работать в России.

Швейцарский машиностроительный концерн Sulzer завершил сделку по выкупу 5 млн собственных акций (14,6%) у группы Ренова Виктора Вексельберга, сообщило российское агентство РБК. В Sulzer подчеркнули, что компания больше не является объектом санкций по закону США и может возобновить нормальную деятельность на мировом рынке. Деньги от этой сделки Ренова получит только в случае отмены санкций, добавил представитель Sulzer Райнер Вайхофен.

Цифра дня

$72,4

Составила цена за баррель нефти североморской марки Brent впервые с ноября 2014 года.

Цитата дня

Президент Петр Порошенко о новых санкциях США против России:

"Я приветствую решительный шаг США против кремлевской верхушки. Всего за несколько дней кремлевское окружение потеряло десятки миллиардов, и цена продолжает расти. Эти деньги никогда не будут потрачены на смертоносные ракеты, пули и ядовитую российскую пропаганду против цивилизованного мира".