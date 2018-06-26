Картина делового дня: новый украинский рейс Ryanair, финпомощь от ЕС и Дании и приближение 4G

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 26 июня.

Главное

Совет ЕС одобрил выделение Украине $1 млрд макрофинансовой помощи, говорится в Twitter Европейского Совета. Новые кредиты от ЕС будут направлены на покрытие финансовых потребностей Украины, поддержку экономической стабилизации и программы структурных реформ. Предоставление финпомощи от ЕС рассчитано на два платежа в течение 2,5 лет при условии прогресса в борьбе с коррупцией.

В Нацбанке назвали угрозу для получения транша от МВФ. Украина выполнила все требования Международного валютного фонда, кроме повышения цен на газ для населения, заявил глава совета НБУ Богдан Данилишин в эфире 5 канала. По его словам, уже к осени ожидается прибытие соответствующей миссии МВФ, которая будет осуществлять мониторинг выполнения обязательств Украиной.

Дания выделит Украине финпомощь в размере 530 млн датских крон, или 2,2 млрд грн, говорится в статье премьер-министров Украины и Дании на Европейской правде. Средства пойдут на поддержку эффективного управления, защиту прав человека и устойчивый экономический рост в Украине.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело о возможных недостоверных сведениях в декларации Валерии Гонтаревой, говорится в решении Соломенского районного суда Киева от 15 июня. Еще в марте этого года детектив НАБУ вынес постановление о закрытии уголовного производства. Оно мотивировано тем, что расходы Гонтаревой на отдых на Мальдивских островах в июле 2016 года составили 249,9 тыс. грн, что менее 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и "не создает объективной стороны уголовного правонарушения".

Наталья Микольская решила временно уйти с должности замминистра экономики, сообщили несколько источников в МЭРТ и в окружении Микольской Европейской правде. Торговый представитель Украины временно переедет в США для обучения в Стэнфордском университете, отмечают источники. Обучение стартует в сентябре и продлится 10 месяцев, так что Микольская вернется в Украину к началу парламентской избирательной кампании. Пока неизвестно, будет ли правительство назначать нового полноценного торгпреда или выберет исполняющего обязанности на эту должность.

Компании и рынки

Ryanair в октябре откроет из Украины авиарейс в Польшу. Согласно информации в системе бронирования авиабилетов перевозчика, ирландский лоукостер запустил продажу билетов на новое направление между Киевом и польским городом Быдгощ. Полеты начнут выполняться с 31 октября с частотой два раза в неделю. Минимальная цена авиабилетов начинается от €25 в одну сторону, а с учетом скидок на некоторые рейсы – от €22. Ryanair будет вторым авиаперевозчиком на линии Киев-Быдгощ.

Французская компания построит платную дорогу вокруг Киева. Соответствующий меморандум Укравтодор подписал с французской Bouygues Travaux Publics SAS. Компании договорились подготовить предварительное технико-экономическое обоснование концессионного строительства и эксплуатации дороги Киев-Белая Церковь, а также первой очереди Большой кольцевой дороги столицы. Речь идет о новых направлениях указанных дорог, в случае с Большой кольцевой – об участке между автодорогами М-06 Киев-Чоп до М-05 Киев-Одесса.

Польская компания PKP LHS начала тестировать ж/д маршрут в Китай через Украину. Из Евротерминала в Славкуве, который принадлежит PKP LHS, отправили пробный контейнер в Китай. Маршрут будет проходить по территории Украины, Грузии, Азербайджана и Казахстана. По словам главы компании Збигнева Трачихлеба, он будет короче морского пути и дешевле, чем воздушный транспорт. Это позволит избежать длинные очереди на погрузку в азиатских портах. Запуск пробного контейнера был организован при содействии австрийской компании Far East Land Bridge, которая является "дочкой" российской РЖД Логистика.

Крупный строительный европейский концерн может выйти на рынок Украины, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он заявил, что недавно провел с руководством австрийской Strabag соответствующие переговоры. Министр отметил, что пакет акций компании, связанный с попавшим под американские и украинские санкции российским бизнесменом Олегом Дерипаской, заморожен. Поэтому он не может служить препятствием для работы Strabag в Украине.

Vodafone анонсировал запуск 4G в 50 городах. Один из крупнейших мобильных операторов с 1 июля запустит сеть 4G в диапазоне 1,8 ГГц, сообщили в компании. В список первого запуска 4G-1800 Vodafone вошли населенные пункты из 10 областей: Киевская, Днепропетровская, Харьковская, Запорожская, Одесская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Кировоградская и Херсонская. Позже lifecell сообщил, что также с 1 июня запускает высокоскоростной мобильный интернет по технологии 4,5G в 232 населенных пунктах Украины.

В Киеве узаконили высотки Войцеховского на Троещине. Соответствующее решение поддержал 61 депутат Киевсовета. Городской совет принял детальный план территории в границах улиц Оноре де Бальзака, Милославской, Николая Закревского, Александра Сабурова в Деснянском районе Киева. Он позволяет легализовать ЖК Жемчужина Троещины Анатолия Войцеховского. Войцеховского связывают с Укогруп, которая объединяет 63 строительные компании. Они строят в Киеве около 40 жилищных комплексов на самовольно занятых земельных участках, часто – без какой-либо разрешительной документации.

Арестованные у Газпрома украинские акции подешевели на четверть из-за срыва торгов, свидетельствуют данные о проведении аукциона на фондовой бирже ПФТС. После того, как 18 июня не состоялся аукцион из-за отсутствия заявок, стартовая цена конфискованных у российского монополиста 40,2% акций украинской компании Газтранзит снижена на 25% – до 473 млн грн. Новый аукцион состоится 30 июля. Гарантийный взнос для участия в торгах составляет 94,6 млн грн.

Киевхлеб подал иск против Roshen из-за торта. Компания просит Хозяйственный суд Киева признать за собой право предыдущего пользователя на изображение для упаковки символики Киевского торта, говорится в определении суда от 14 июня. Киевхлеб отмечает, что подача иска обусловлена многочисленными исками корпорации Рошен, которая пытается запретить компании использовать название и упаковку торта. Киевхлеб подчеркивает, что такие действия нарушают законодательство Украины, которое регулирует право предыдущего пользователя, отмечая, что предприятия Киевхлеба изготавливают торт Киевский еще с 1967 года. Судебное заседание по делу назначено на 5 июля.

Собственник Concorde Capital собрался продать телекоммуникационный бизнес. Антимонопольный комитет разрешил украинскому телекоммуникационному оператору Просат приобрести оператора связи Украинские новейшие телекоммуникации (UNTC). Просат сможет приобрести долю в уставном капитале компании, обеспечивающую превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. Конечным бенефициаром UNTC является основатель и глава инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

Цифра дня

360,8 млрд грн

Составил объем наличных денег в обращении в Украине по состоянию на 1 июня 2018 года.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман о Северном потоке-2:

“Это не газопровод. Это новый вид гибридного оружия, который поставит в зависимость все страны-потребители. Украина предлагает защиту и надежное снабжение газа европейским потребителям”.