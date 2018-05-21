Картина делового дня: новый сервис Приватбанка, первый рейс SkyUp и миллиардные налоги компаний

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 21 мая.

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Членом Совета Нацбанка стал бывший представитель Украины в МВФ Александр Петрик. По своей квоте его назначил президент Петр Порошенко, соответствующий указ он подписал 21 мая. Таким образом президент заполнил свою квоту, назначив всех четырех членов Совета регулятора. Петрик является профессором кафедры банковского дела Университета банковского дела. Ранее он занимал должность заместителя исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде. В состав Совета НБУ в настоящее время входят восемь членов, назначенные Верховной Радой и президентом страны. Главой Совета НБУ является Богдан Данилишин.

S&P подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Киева на уровне В, сообщили в агентстве. В S&P предполагает, что уровень долга Киева будет оставаться на низком уровне. Кроме того, отмечается, что агентство может понизить рейтинг Киева в случае понижения суверенного рейтинга страны, а также при значительном росте задолженность города или ухудшении показатель ликвидности.

Крупные предприятия уплатили 20 млрд грн налога на прибыль по итогам первого квартала 2018 года, что составляет 81% от общих начислений по стране. Такие данные обнародовала пресс-служба Офиса крупных налогоплательщиков. Это на 3,3 млрд грн или на 19,4% больше фактических начислений за аналогичный период прошлого года.

Минрегион разрешил подземный и вакуумный сбор мусора. Соответствующие изменения приняты в государственной строительной норме, которая будет обнародована в ближайшее время, сообщил замминистра региональной политики Лев Парцхаладзе. Министерство разрешило проектировать подземные и вакуумные точки для сбора бытового мусора.

Компании и рынки

АрселорМиттал запустил цех после трехдневного простоя. Как сообщили представители профсоюзов, работники цеха эксплуатации железнодорожного транспорта возобновили работу после согласия администрация повысить зарплату до 18 тыс. грн машинистам, 15 тыс. грн их помощникам и 14 тыс. грн наборщикам (без вычета налогов). В администрации комбината эту информацию не комментировали.

Приватбанк запустил сервис мгновенного кредитования физических лиц в отделениях Укрпочты, сообщили в пресс-службе банка. Кредит без посещения банковского отделения и оформления бумажных документов до 50 тыс. грн можно оформить в течении 1 минуты. При этом, для оформления кредита необходимо иметь платежную карту Приватбанка, выбрать на POS-терминале сумму кредита, срок пользования кредитом и активировать его введением ПИН-кода для подтверждения согласия с условиями.

Ryanair получил рекордную годовую прибыль. Как сообщает пресс-служба авиаперевозчика, прибыль в 2018 финансовом году увеличилась на 10%. Чистая прибыль авиакомпании за 12 месяцев поднялась до €1,45 млрд. Годовая выручка Ryanair повысилась на 8% - почти до €7,2 млрд. При этом, в 2019 фингоду Ryanair ожидает снижения чистой прибыли до €1,25 млрд. Причиной является изменения средней цены авиабилета, рост расходов на топливо и оплату труда.

Канада решила построить молокоперерабатывающий завод в Западной Украине, сообщили во Львовской облгосадминистрации. На финансирование проекта по развитию молочного бизнеса в Украине правительство Канады выделяет $1 млн. Остальные, а это $300 тыс. - инвестиции от производителей молока, которые будут сдавать на завод от 100л/день до 1500л/день.

SkyUp совершил свой первый рейс в египетский Шарм-эль-Шейх, заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоукост-модели без багажа и выбранных услуг, а также от направления и времени приобретения билетов, добавили в Мининфраструктуры. Чартерные перевозки будут осуществляться по 16 направлениям. При этом, первые внутренние украинские регулярные рейсы запустятся в конце июня 2018 года по двум направлениям: Киев – Одесса и Харьков - Одесса.

В МАУ ужесточили условия программы лояльности пассажиров, сообщили в авиакомпании. Так, с 1 июля 2018 года для участников Panorama Club Classic отменяется возможность перевозки по 2 кг сверх нормы на каждое место зарегистрированного багажа, а также возможность сверхнормативной перевозки ручной клади – одно место до 12 кг.

С Государственной продовольственно-зерновой корпорации уволили двух замов, сообщается в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В частности, с должностей уволили Олега Швеца, который занимал указанную должность 1,2 года и Николая Горобинского - 1,1 год. Назначений на освободившиеся должности нет. Увольнения выполнены на основании приказа и.о. главы правления ГПЗКУ Ирины Марченко от 17 мая.

В Украине за три месяца до 55,3 млн сократилось количество абонентов мобильной связи. Как сообщает Государственная служба статистики, за первые три месяца этого года количество домашних абонентов мобильной связи, что составляют 92% всех пользователей, составило почти 51 млн чел, сократившись на 0,8%. Кроме того, количество абонентов кабельного телевидения сократилось на 4,1% - до 2,2 млн, а вот количество интернет-абонентов увеличилось почти на 0,9% - до 23,8 млн.

Суд обязал завод бизнесмена Дмитрия Фирташа выплатить Проминвестбанку $47 млн, говорится в решении Хозяйственного суд Ровенской области. В июле 2013 года Проминвестбанк выделил $50 млн другому предприятию бизнесмена - Северодонецкому объединению Азот. Поручителем по этому кредиту с февраля 2015 года является Ривнеазот.

Цифра дня

$101 млн

Заработала Украина на экспорте орехов в 2017 году, согласно данным ассоциации Укрсадпром.

Цитата дня

Премьер-министр Владимир Гройсман призывает безотлагательно завершить процесс установки счетчиков:

"Надо завершать процесс установки счетчиков. Быстрее двигаться и на 26-м году независимости, наконец, определиться: кто, как и сколько потребляет".