Картина делового дня: новый газовый стандарт, обыски в ІТ-компаниях и хищение средств из госбанка

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 19 марта.

Главное

Укртрансгаз готовится к переходу на европейский стандарт измерения газа. Согласно ему будет учитываться не только объем топлива, но и его теплотворность. Поэтому в целях коммерции он будет измеряться не в кубометрах, а в кВт-ч или ГКал. Укртрансгаз, который является оператором магистральных газопроводов страны, планирует внедрить технологические стандарты и установить оборудование, необходимые для перехода.

Президент внес в Раду законопроект о валюте. Документ определен Петром Порошенко как неотложный. Он должен заменить нынешний закон, который написан на основании еще советского принципа: “запрещено все, что не разрешено”. Сейчас предлагается другой подход - “разрешено все, что прямо не запрещено”. После принятия закона контроль за его соблюдением ляжет на валютный надзор. Закон важен для продолжения сотрудничестве с Международным валютным фондом.

Антимонопольный комитет проиграл противостояние с крупными ритейлерами, сообщил его глава Юрий Терентьев. В 2015 году комитет, еще до прихода нынешнего главы, обвинил продовольственные сети Fozzy Group, АТБ, Metro, Ашан, Novus, Велика Кишеня, Billa, Край, Фуршет и Эко-маркет в картельном сговоре, за что оштрафовал их на общую сумму в 203,6 млн грн. Они якобы обменивались информацией с помощью данных из исследования розничного рынка компании Nielsen и таким образом синхронно повышали цены. По данным Госреестра судебных решений, некоторые ответчики уже прошли все инстанции и добились окончательной отмены решения о штрафе.

Опубликован новый закон об обществах с ограниченной ответственностью. Он вступит в силу через три месяца, а через год заработает в полной мере. Этим документом будут определяться правили создания, функционирования и прекращения деятельности компаний самой популярной в стране организационно правовой формы - обществ с ограниченной ответственность, их число составляет порядка 500 тыс., а также обществ с дополнительной ответственностью.

Новости компаний

В Виннице построят завод по производству солнечных батарей. В год предприятие сможет выпускать панели общей производственной мощностью 400 МВт. Строительством предприятия займется компания Несс Эстейт, которая планирует завершить проект во второй половине 2019 года. По данным издания Наши гроши, этой компанией владеет совладелец Подольского энергоконсалтинга Иван Векирчак. Эта компания, в свою очередь, выполняло заказы по подключению Бориспольской фабрики Бисквитный комплекс Рошен.

Задержана подозреваемая в воровстве 250 млн из Укргазбанка. Прокуратура Киева выдвинула обвинение женщине 38 лет, которая якобы принимала участие в организации преступной схемы по завладению деньгами госбанка с использованием ряда фиктивных предприятий. С помощью схемы Укргазбанк утратил право требовать залоги по ипотечному договору. В ней участвовали другие лица и нотариус, который подтверждал незаконные сделки.

"Дочка" российского банка покинула банковский рынок Украины. Украинский БМ Банк, который является “дочкой” российского ВТБ, принял решение о прекращении банковской деятельности с сохранением юридического лица. В сентябре 2018 года в НБУ будет направлено ходатайство об отзыве банковской лицензии, отметили в банке. 15 марта Национальный банк Украины продлил санкции против "дочек" госбанков России. Санкции применены к Сбербанку, Проминвестбанку, ВТБ банку и БМ банку.

Аэропорт Ужгород могут отдать в концессию словацкой компании. Власти закарпатской области провели переговоры со словацкой комапнией Vedecko-vyskumna, сообщил председатель областной администрации Геннадий Москаль. Была достигнута договоренность, что компания за свой счет проведет независимую экспертизу аэропорта для объективной оценки его технического состояния. После этого компания направит письмо с просьбой предоставить аэропорт в концессию. Окончательное решение будет принимать большинство депутатского корпуса областного совета.

В Виннице три IT-компании обыскали сотрудники Службы безопасности Украины. Обыск проходил в комппаниях Pillar, iPan, Vinconet 16 марта. Как отметил юрист Роман Корченюк, представляющий интересы одной из компаний, обыск проводился на основе судебного постановления с целью изъятия электронных носителей информации, используемых для функционирования и администрирования четырех сайтов. Как утверждает юрист, обыски проводились с нарушениями. При этом, по данным Винницкого IT-кластера, ни одна из пострадавших компаний пока не выступила с официальной позицией по обыскам и не предоставила доказательств нарушений.

Собственник Укртелекома окончательно проиграл Ощадбанку суд на 850 млн грн. Верховный Суд удовлетворил кассацию государственного банка по взысканию с киевской компании ЕСУ - акционера Укртелекома - 850 млн грн. Суд отменил отсрочку на 1 год исполнения решения и, таким образом, Ощадбанк получил право на принудительное взыскание с ЕСУ задолженности. Данное разбирательство касается облигации материнской компании ЕСУ (принадлежит СКМ Рината Ахметова) на сумму в 2 млрд грн, которые Укртелеком еще в 2015 году обязался выкупить у Ощадбанка и Укрэксимбанка.

Укролия готовит на экспорт первые партии органического подсолнечного масла, сообщил руководитель отдела поставки сырья компании Максим Турко. Полтавская компания планирует экспортировать около 500 т органического нерафинированного масла в Нидерланды, Литву, Францию, Швейцарию. Кроме того, на заводе Укролия Органик в ближайшее время будет запущена линия для фасовки органических масел, которые будут реализовываться в Украине.

Киевский завод шампанских вин Столичный увеличил убыток в 25 раз. В 2017 году его чистый убыток в сравнении с 2016 годом вырос до 63,2 млн грн. С 2007 года более 75% акций предприятия принадлежит немецкой Henkell&SohnleinSektkellereien.

Цифра дня

48 млрд грн

Составил дефицит государственного бюджета в прошлом году. Это самый низкий показатель за последние 4 года. По данным Министерства финансов он составит 1,6% от ВВП или почти. В этом году он планируется в размере не более 2,4% или 80,6 млрд грн.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман об обысках в Новой почте:

"В ближайшие недели проведем заседание с целью проверки, использовалось ли давление".