Картина делового дня: Новые санкции против России, открытие Бескидского тоннеля и запрет WebMoney

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 24 мая.

Главное

В Карпатах открыли Бескидский железнодорожный тоннель после четырех лет строительства. Маршрут должен стать важной логистической составляющей экспорта украинской продукции в Евросоюз. Длина нового тоннеля – более 1764 метров, максимальная глубина – 180 метров от поверхности Бескидского хребта. В нем расположены два железнодорожных полотна пропускной способностью до 100 пар поездов в сутки. Старый тоннель будет законсервирован и использоваться как эвакуационный.

Сергей Курченко попал под антироссийские санкции Украины. Решение обнародовано на сайте президента. Санкции предусматривают блокирование активов, запрет на вывод капитала, запрет на участие в приватизации и аренде госимущества. Также Курченко запрещено выводить валюту и открывать счета в банках за границей. Ограничения вводятся сроком на 3 года.

Национальный банк во второй раз сохранил учетную ставку на уровне 17%, сообщила пресс-служба регулятора. Ставка была повышена до этого уровня в марте 2018 года, а в апреле Нацбанк решил ее не менять впервые за последние полгода. Регулятор констатирует, что его жесткая монетарная политика продолжает сдерживать инфляционное давление. Это проявляется в укреплении курса гривни. Прогноз инфляции НБУ также оставил на прежнем уровне – замедление до 8,9% к концу года.

Компании платежной системы WebMoney попали в обновленный санкционный список Украины, сообщается на сайте президента Украины. Интернет-провайдерам запрещено предоставлять доступ пользователям к ресурсам и сервисам системы. Санкции блокируют активы, ограничивают торговые операции, предотвращают вывод капиталов за пределы Украины, приостанавливают исполнения экономических и финансовых обязательств. Санкции введены сроком на три года. WebMoney основана в РФ в 1998 году. На сегодня владельцем и администратором системы является литовская компания, но техническая поддержка и разработка ПО по-прежнему находятся в России.

Компании и рынки

Украина запретила программное обеспечение Московской биржи. Российская торговая площадка включена в обновленный антироссийский список юрлиц, к которым применяются специальные экономические ограничительные меры. Помимо блокировки активов и торговых операций, Московской бирже запрещено передавать технологии и права интеллектуальной собственности, а украинским компаниям – использовать электронные торговые системы ПО Plaza и ПО Forts. До 2016 года Московская биржа владела крупными долями в двух из трех ведущих украинских площадках – ПФТС и Украинской бирже, а ее программное обеспечение было основой для ПО украинских бирж. В Нацкомиссии по ценным бумагам Украины высказывают опасения, что ПО украинских площадок по-прежнему зависит от российского.

Индексы крупнейших украинских бирж упали на этом фоне, свидетельствуют данные фондовых площадок. Так, индекс цен на акции на торгах Украинской биржи снизился на 5,82%, а фондовой биржи ПФТС – на 3,31%. Объем торгов на Украинской бирже составил 122,8 млн грн, оборот на ПФТС – 383,6 млн грн.

Глава Украинской биржи Олег Ткаченко подал в отставку, сообщила пресс-служба фондовой площадки. Ткаченко возглавлял биржу на протяжении 10 лет с момента учреждения. 24 мая биржевой совет утвердил его отставку. С 1 июня временно исполняющим обязанности председателя правления УБ станет его первый заместитель Евгений Комиссаров.

Экс-владельцы Приватбанка выиграли у Нацбанка апелляцию по Буковели. Киевский апелляционный хозяйственный суд 22 мая отклонил жалобу регулятора на решения судов первой инстанции, сообщили в пресс-службе регулятора. Речь идет о расторжении ипотечных договоров между Нацбанком и компанией Скорзонера, принадлежащей Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Предметом ипотеки по договорам, заключенным между сторонами в октябре 2014 года, стал принадлежащий истцу горнолыжный курорт Буковель. Нацбанк планирует подавать кассационную жалобу.

IFC предоставила Астарте кредит на $30 млн, сообщается в пресс-релизе международной корпорации. Средства предназначены для модернизации сахарных заводов. Кроме того, долгосрочное финансирование в объеме $12,5 млн получил производитель свинины Нива Переяславщины. Компания должна построить новый мясоперерабатывающий комбинат. Астарта – крупнейший производитель сахара в Украине. Нива Переяславщины – совместное украинско-британское предприятие, с 2006 года занимается свиноводством и выпускает продукцию под торговой маркой Пятачок.

Мининфраструктуры задумалось о строительстве 25 новых региональных аэропортов, сообщил министр Владимир Омелян. Сейчас идет работа с международными инвесторами о возможности привлечения дополнительного финансирования, в том числе и кредитного. Из бюджета в 2019 году на строительство 4-5 взлетных полос нужно выделить минимум 10 млрд грн. По оценкам министра, пассажиропоток через украинские аэропорты может достичь 40 млн. Для сравнения, в 2017 году аэропорты обслужили 16,5 млн человек, или на 27% больше, чем годом ранее.

Нафтогаз готов поставлять газа для преемника Киевэнерго, сообщили в пресс-службе госхолдинга. НАК может начать поставки коммунальному предприятию Киевтеплоэнерго в случае решения вопроса правопреемственности по долгам предшественника. При этом, считают в Нафтогазе, Киевтеплоэнерго должно получить право требования к должникам Киевэнерго. Это касается расчетов государства по льготам и субсидиям за уже поставленный газ и компенсации разницы в тарифах.

Аэропорт Черновцы планируют передать в концессию, сообщил замминистра инфраструктуры Виктор Довгань. В аэропорту, который имеет статус международного, построят новый терминал и реконструируют взлетно-посадочную полосу за 500 млн грн. В течение следующих 5 лет потенциал зоны обслуживания аэропорта должен вырасти до 500 тыс. пассажиров в год. В 2017 году аэропорт обслужил 48,2 тыс. пассажиров.

Чиновник Госпродпотребслужбы задержан при получении взятки в 30 тыс. грн в Киеве, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры. Руководитель одного из отделов управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины ведомства требовал от предпринимателя деньги за выдачу разрешений соответствия требованиям технического оборудования. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Цифра дня

€102,7 млн

Потратили на строительство Бескидского тоннеля, который 24 мая открыли в украинских Карпатах.

Цитата дня

Президент Петр Порошенко о строительстве Бескидского тоннеля с 2014 года:

"Сидели, обсуждали, проектировали [20 лет – ред.], а потом взяли и за четыре года построили. А еще и благодаря усилиям подрядчиков, строителей, железнодорожников сделали это на семь месяцев раньше, уложившись в сметную документацию".