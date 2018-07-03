Картина делового дня: новые 4G-тарифы от Vodafone, криминализация контрабанды и магазины Ашан в "уменьшенном" формате

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 3 июля.

Главное

Верховная Рада приняла закон о возобновлении кредитования. За его утверждение проголосовали 239 народных депутатов. Предполагается, что изменения ликвидируют законодательные пробелы, которые заемщики банков используют для уклонения от исполнения обязанностей. В Нацбанке отметили, что документ позволит уменьшить риски кредиторов. Кроме того, он должен облегчить доступ субъектов хозяйствования и физических лиц к пользованию банковских займов.

В Украине рекордно выросло количество рейдерских захватов, сообщили в компаний OpenDataBot, которая мониторит регистрационные данные. Так, согласно статистике Генпрокуратуры, количество рейдерских атак растет ежегодно начиная с 2014-го. При этом, больше всего их произошло в 2017 году – 414 инцидентов. Наименьшее количество рейдерских атак было зарегистрировано в 2014 году – 234 дела. В целом, с 2013 года в Украине произошло 1690 рейдерских атак, из которых 539 – за последние полтора года.

Госавиаслужба проверит самолеты, которые осуществляют нерегулярные перевозки, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян. Он также намекнул на наказание для компаний, если их самолеты не будут отвечать техническим требованиям. Также министр сообщил, что туроператора Oasis Travel, клиенты которого не могли вылететь из Туниса, могут лишить лицензии. Данный вопрос планируют рассмотреть уже 4 июля.

Кабмин предложил сажать в тюрьму за контрабанду на срок от 3 до 7 лет. Соответствующий правительственный законопроект №8543 о криминализации контрабанды товаров зарегистрирован в Верховной Раде 3 июля. При этом в случае контрабанды товаров "в особо крупных размерах", срок лишения свободы увеличивается до 8-15 лет с конфискацией имущества. Контрабанда считается совершенной в значительных размерах, если ее стоимость в 500 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, в крупных размерах – если в 2 тыс. и более раз, в особо крупных размерах – если ее стоимость в 5 тыс. и более раз превышает такой минимум.

Верховная Рада ужесточила наказание за вырубку и контрабанду леса. За принятие соответствующего закона проголосовали 234 народных депутатов. Так, в Кодекс Украины об административных правонарушениях вносится норма, согласно которой незаконная вырубка и перевозка, хранение незаконно вырубленных деревьев влекут за собой штраф от 15 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (255-510 грн), а на должностных лиц – от 75 до 150 НМДГ (1275-2550 грн). Кроме того, перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или сокрытие от таможенного контроля необработанного лесоматериала или пиломатериалов ценных или редких пород карается лишением свободы сроком от 3 до 5 лет.

Компании и рынки

Ашан откроет в Украине магазины нового формата, сообщила пресс-служба компании. 12 июля на улице Вильямса в Киеве французская сеть гипермаркетов откроет первый магазин в новом "уменьшенном" формате – "у дома". Второй – 26 июля на проспекте Правды. Новый формат коснется магазинов, работающих сегодня под вывеской Topmart. В обновленном формате магазина будет кафе. Также будет предлагаться кулинария, куры гриль, пицца собственного производства и выпечка багетов на месте.

Одесская таможня опровергает информацию о сбоях при оформлении грузов, заявила пресс-секретарь ведомства Елена Гусева. По ее словам, сотрудники таможни оформляют контейнеры с импортными товарами в морском порту в штатном режиме и в привычных объемах. По ее словам, "определенное провисание", которое произошло с 25 июня по 1 июля, связано с тем, что в стране было четыре выходных дня подряд. Накануне представители сразу нескольких компаний-импортеров сообщали, что на Одесской таможне практически остановилось оформление импортных грузов в контейнерах.

Национальное антикоррупционное бюро получило доступ к банковским документам ДТЭК Рината Ахметова. Такое решение принял Соломенский райсуд Киева. Детективам разрешили изучить документы ДТЭК Днепроэнерго и ДТЭК Востокэнерго в банке ПУМБ, который также принадлежит Ахметову. НАБУ считает, что на протяжении 2016-2017 годов чиновники Нацкомиссии регулирования энергетики и коммунальных услуг принимали решения в интересах энергохолдинга ДТЭК.

Швейцарской ResponsAbility Participations разрешили купить банк Львов, сообщили в Нацбанке. Так, регулятор согласовал приобретение контроля над 51% акций банка. Речь идет о прямом владении существенным участием в банке. Еще 23 мая владельцем 99,9% акций банка опосредованно был гражданин Исландии Петурсон Маргеир, а формальным владельцем 90% акций была украинская компания Нью Прогресс Холдинг. На 1 июля по размеру активов банк Львов занимал 44-е место (1,5 млрд грн) среди 88 действующих банков.

Российский миллиардер Геннадий Тимченко лишился самолета в связи с санкциями США из-за Крыма, сообщило агентство Reuters, ссылаясь на торгового посредника сделки и данные авиареестра. Тимченко, которого СМИ называют одним из "друзей Путина", продал частный бизнес-джет Gulfstream G650, который был у него на балансе с 2013 года. Новым владельцем самолета стоимостью около $60 млн с июня 2018-го является зарегистрированная на Кипре компания Amerivo Holdings Limited, которая принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций. Отметим, что после аннексии Крыма США внесли Тимченко в санкционный список.

Vodafone запустил новые тарифы под 4G, сообщили в компании. Тарифные планы SuperNet включают большой объем мобильного интернета – от 4 ГБ. В линейке три тарифа: SuperNet Start стоимостью 65 грн, SuperNet Pro стоимостью 85 грн и SuperNet UNLIM стоимостью 115 грн за 4 недели.

Владелец Киевстара – группа Veon продает бизнес в Италии, сообщили в пресс-службе компании. Так, Veon, который осенью 2016 года объединил свою структуру в Италии с "дочкой" CK Hutchison Holdings, договорился о продаже своих 50% в совместном предприятии Wind Tre партнеру за €2,4 млрд. Veon полностью выходит из совместного предприятия в Италии. Однако, сделка еще требует одобрения со стороны европейских и итальянских регуляторов.

PricewaterhouseCoopers оштрафовали за банкротство Colonial Bank. Такое решение принял окружной суд США. Аудитора "большой четверки" обязали выплатить компенсацию в размере $625,5 млн в связи с банкротством в 2009 году американского банка. Аудиторы PwC обвинялись в том, что проглядели крупнейшую в США схему ипотечного мошенничества с участием банка и одного из ведущих ипотечных андеррайтеров в США – Taylor, Bean & Whitaker. PwC была аудитором Colonial BancGroup, материнской компании Colonial Bank, в 2002-2008 годах.

Ведущий инженер Tesla уволился из компании, сообщила газета The Wall Street Journal. Даг Филд работал в Tesla с 2003 года, занимал пост вице-президента по инженерной работе компании. Он отвечал за производство электромобилей. По данным газеты, именно Филд смог упростить инженерную конструкцию автомобиля Model 3, добившись таким образом снижения расходов на его сборку, что позволило уменьшить итоговую стоимость. Уход Филда стал одной из самых заметных потерь в руководящем составе Tesla за последние два года.

Цифра дня

39,4 млн тонн

Экспортировала Украина зерновых в 2017/2018 маркетинговом году (июль-июнь), что на 5 млн тонн меньше прошлогоднего рекордного показателя в 44,4 млн тонн.

Цитата дня

Министр инфраструктуры Владимир Омелян о необходимости рейтингования авиакомпаний после инцидента с "застрявшими" туристами:

"Каждый гражданин, туроператор, турагентство смогут увидеть качественную аналитику: с какой частотой выполнялся рейс, как часто [происходят – НВ] опоздания, и выбрать: заплатить на $50 дороже за путевку и иметь своевременный вылет, или сэкономить и провести некоторое время, надеюсь, минимальное, в аэропорту прибытия/отбытия".