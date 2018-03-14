Картина делового дня: новое поражение Газпрома, запрет российских удобрений, украинские владельцы российского Burger King

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 14 марта.

Главное

Нацбанк прекращает печатать мелкие банкноты. Эмиссия купюр достоинством 1, 2, 5 и 10 гривен прекращается. При этом, регулятор не будет изымать их из оборота, постепенно заменяя на монеты соответствующего номинала. Вводиться они будут поэтапно. 27 апреля будут введены в обращение монеты стоимостью 1 и 2 гривни, а в 2019-2020 годах - монеты 5 и 10 гривен. Нацбанк также прекратит выпуск мелких монет. Чеканить монеты номиналом 1, 2, 5 и 25 копеек больше не будут, но существующие и дальше будут находиться в обращении. С 1 июля будут применяться правила округления общих сумм наличных расчетов.

Газпром проиграл еще один суд Украине. Российскому газовому монополисту отказали в удовлетворении жалобы на штраф Антимонопольного комитета Украины в 171 млрд грн. Решение принял Киевский апелляционный хозяйственный суд. Украинское ведомство оштрафовало Газпром еще в 2015 году за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции.

МВФ выступил против введения в Украине налога на выведенный капитал. Фонд заявил, что не поддерживает президентский законопроект о замене налога на прибыль. “У нас есть серьезные опасения по поводу потери доходов, которые при отсутствии компенсаторных мер подорвут одну из основных целей поддерживаемой МВФ программы с Украиной: обеспечить фискальную устойчивость", - заявил глава миссии МВФ в Украине Рон ван Роден в своем письме.

Правительство Украины решило запретить импорт из РФ минеральных удобрений. Во время заседания правительства премьер-министр дал два поручения – срочно ввести временные ограничения, а на следующее заседание Кабмина подготовить более детальные документы по этому вопросу. Решение объясняется желанием властей разгрузить склады украиских производителей, продукция которых не выдерживает конкуренции с российскими удобрениям. В России их производство менее затратно благодаря более дешевому газу. Крупнейшим производителем минеральных удобрений в Украине являются компании Дмитрия Фирташа.

В Украине одобрили начало монетизации льгот на проезд. Такое решение принял Кабинет министров. Новые правила распространяются на все виды транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах. Средства будут выделяться за счет местных бюджетов. Размер ежемесячной выплаты определяется путем умножения средней стоимости проезда в городском коммунальном транспорте на 30 поездок.

Кабинет министров уволил замглавы Минэнерго Игоря Прокопива. Правительство одобрило его заявление об отставке, которое он написал еще в конце февраля. Прокопив пришел в Минэнерго в апреле 2017 года, после того, как его уволили с должности главы Укртрансгаза. Это произошло после того, как Нафтогаз обвинил его в злоупотреблении служебным положением. Сейчас Прокопив планирует заниматься политикой.

Компании и рынки

Антикоррупционное бюро начало расследование против Маловацкого в деле Арконы Газ и Укрнафты, сообщил источник НВ Бизнес в ведомстве. Против члена Высшей рады правосудия Алексея Маловацкого открыто уголовное производство. Ранее журналисты программы Схемы узнали о передаче специального разрешения Укрнафты на газонефтяное месторождение в Полтавской области без всякого аукциона и по заниженной в несколько десятков раз цене компании Аркона Газ-Энергия. При этом, последнюю журналисты связали с Маловацким, которого называют человеком президента Украины Петра Порошенко.

Японская Ocean Network Express будет предоставлять услуги в Одесском порту. Она Работать она планирует через дочернюю структуру немецкого логистического холдинга HHLA - Контейнерный Терминал Одесса. Это событие произошло на фоне недавней новости об уходе из порта датского перевозчика Maersk.

Украинская группа ICU стала крупнейшим совладельцем российского Burger King. Кипрская компания Xomeric Holdings Ltd, которую связывают с украинской группой ICU банкиров Макара Пасенюка и Константина Стеценко, увеличила долю в Burger King Russia с 18,4% до 35%. Таким образом, она стала крупнейшим акционером компании. Продавцом этого пакета выступила структура российского ВТБ - зарегистрированная на острове Гернси компания Golden Star Investment Limited.

Ярославский займется реконструкцией аэропорта в Днепре. Владелец группы DCH Александр Ярославский займется обновлением международного аэропорта в Днепре. Городской голова Днепра Борис Филатов уточнил, что реализацию проекта будет контролировать президент Украины Петр Порошенко. Источник, близкий к переговорам, сообщил агентству Интерфакс-Украина, что также были проведены переговоры об участии в обновлении аэропорта и с бизнесменом Игорем Коломойским.

Китайская компания выиграла аукцион по дноуглублению порта Черноморск. China Harbour Engineering Сompany выиграла два лота в ProZorro. Компания предложила провести дноуглубление подходного морского канала за 87,1 млн грн (без НДС), а работы в операционной акватории оценила почти в 317 млн грн (без НДС), что стало наилучшим ценовым предложением по каждому из лотов. Экономия по первому лоту составила 4,6 млн грн, по второму – 36 млн грн.

Google ограничит рекламу криптовалют вслед за Facebook. Поисковой сервис Google сообщил о планах блокировать рекламные объявления, которые касаются "криптовалют и связанному с ними контенту". Google также намерен отказаться от рекламы бинарных опционов. В январе этого года рекламу криптовалют запретила на своей площадке соцсеть Facebook.

Укрэнерго рассчитывает завершить корпоратизацию в сентябре, сообщил заместитель директора по развитию рынка и IT компании Андрей Немировский. Кабинет министров начал корпоратизацию компании еще в середине ноября 2017-го, изменив форму предприятия на частное акционерное общество. Все 100% акций Укрэнерго по-прежнему принадлежат государству.

Польская PGNiG намерена расширять присутствие на рынке Украины. В своем полугодовом отчете нефтегазовая компания отметила, что группа продолжит усилия, направленные на укрепление своего присутствия в Украине - “одном из наиболее перспективных рынков региона”.

Компания Виктора Пинчука нарастила выплавку стали на четверть. За первые два месяца этого года Интерпайп Сталь нарастил выплавку стали на 28,4% - до 149 тыс. тонн. Такие оперативные данные компании приводит Интерфакс-Украина.

Цифра дня

1 млрд грн

Сможет сэкономить Украина за счет замены бумажных купюр в 1, 2, 5 и 10 грн на монеты такого же номинала.

Цитата дня

Министр финансов Александр Данилюк о налоге на выведенный капитал:

"Минфин начал работу над разработкой обновленной трехлетней Бюджетной резолюции. Мы в нее заложим внедрение модели обложения налогом на выведенный капитал, но также отработаем с коллегами из министерств и соответствующее сокращение государственных трат".