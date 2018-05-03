Картина делового дня: новая покупка китайцев, нехватка денег у банков и проигрыш Ахметова

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 3 мая.

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Госстат назвал профессии с самыми высокими зарплатами. В марте 2018 года самую высокую заработную плату получали работники в сфере авиационного транспорта – 31,7 тыс. грн (+4% к февралю). Второе место занимает финансовая и страховая деятельность, где средняя зарплата составила 17,7 тыс. грн (+22,6% к прошлому месяцу). IТ-отрасль заняла третье место с зарплатой 13,8 тыс. грн.

Владимир Гройсман прогнозирует старт малой приватизации в июне. Уже до конца мая правительство запустит системную работу по приватизации, сообщил премьер-министр в интервью агентству Интерфакс-Украина. "Не всем это выгодно. Те, кто "окучивают" эти предприятия, будут нас блокировать, сдерживать, будут искусственно придумывать препятствия, как сделали с Одесским припортовым заводом", – отметил Гройсман.

Американский суд приостановил взыскание с Украины $144 млн по иску России. Российская компания Татнефть просила суд признать и выполнить на территории США взыскание с Украины штрафа по делу касательно компании Укртатнафта. Украина подала апелляцию на решение Окружного суда Колумбии, поставив под вопрос его юрисдикцию. Рассмотрение дела приостановлено до вынесения решения апелляционным судом.

В Германии начали строительство Северного потока-2, сообщил представитель компании Nord Stream. В городе Лубмин уже приступили к закладке фундамента для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания.

Компании и рынки

В Украине стали лучше продаваться новые автомобили. В апреле этого года в стране было продано 6,8 тыс. новых легковых автомобилей, сообщила профильная ассоциация Укравтопром. Это на 6% больше в сравнении с апрелем 2017-го. Лидером стала Toyota, за ней следуют Renault, Volkswagen, Hyundai. Замыкает пятерку Nissan.

СКМ Рината Ахметова проиграла суд в Лондоне по Укртелекому. Компания просила Высокий суд Лондона учесть "потенциально очень важные доказательства" и направить дело на новое рассмотрение, но ей отказали. Лондонский международный арбитражный суд вынес решение в пользу другой компании – Raga Establishment. СКМ в суде настаивает на том, что Raga Establishment не выполнила обязательные условия договора купли-продажи Укртелекома в 2013 году.

Ряду украинских банков может потребоваться новая докапитализация. Такую оценку обнародовало международное рейтинговое агентство Fitch. При этом в целом платежеспособность украинской банковской системы улучшилась, отмечают аналитики. Однако не все банки имеют достаточное покрытие рисков потенциальных убытков от реструктуризированных обязательств. Fitch при этом добавляет, банки с частным капиталом имеют ограниченный доступ к дополнительному капиталу, и в некоторых случаях могут даже занижать кредитные убытки.



Компанию Росава ликвидируют. Такое решение приняли акционеры, сообщили в пресс-службе предприятия. Причины и другие детали не раскрываются. Росава – крупнейший производитель шин в Украине с мощностью 6 млн единиц в год.

Китайская товарная биржа BOCE заинтересовалась покупкой доли в бирже ПФТС. Антимонопольный комитет сообщил, что 3 мая рассмотрит вопрос о разрешении на приобретение свыше 25% акций. BOCE - крупнейшая спотовая товарная биржа в Китае с годовым оборотом в $1 трлн. Фондовая биржа ПФТС является одной из старейших на украинском фондовом рынке.

WOG проиграл суд Антимонопольному комитету по “бензиновому делу”. Хозяйственный суд Киева подтвердил правомерность штрафа в 54 млн грн для компании Вог Ритейл. Дело началось еще в 2016 году, когда комитет оштрафовал семь нефтетрейдеров за антиконкурентные согласованные действия на рынке нефтепродуктов на общую сумму в 204 млн грн.

Новая почта подала в суд на Нацбанк из-за Укрпочты. 2 мая Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск компании. Новая почта требует признать незаконным решение НБУ о выдаче почтовому госоператору лицензии на денежные переводы без открытия счетов.

Антимонопольный комитет оштрафовал бизнесмена Вагифа Алиева на 272 тыс. грн, говорится в решении комитета. Ведомство применило санкции за подачу недостоверной информации о том, что Алиев является конечным бенефициаром компаний Eternity International AB и Стадис АБ. Последняя претендовала на получение контроля над компанией Укрсоцстройинвест.

Цитата дня

Министр инфраструктуры Владимир Омелян об инспекции железнодорожных вокзалов:

"Я хочу предупредить руководство Укрзализныци, что мы проинспектируем все вокзалы в Украине, а потом зайдем к руководителям Укрзализныци домой, посмотрим, как живут они, и сравним, насколько это соотносится с теми условиями, в которых находятся люди на вокзале. Я думаю, что у них дома больше порядка и совсем другое состояние санузлов".