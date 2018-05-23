Картина делового дня: неудача с МВФ, отказ от шифера из РФ и новая попытка Сбербанка

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 23 мая.

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Украина не достигла прогресса в переговорах с МВФ, сообщила Украинская правда со ссылкой на источники сразу в нескольких фракциях парламента. Прошедше вечером 22 мая переговоры спикера Верховной Рады Андрея Парубия с представителями Международного валютного фонда и Венецианской комиссией о деталях законопроекта об Антикоррупционном суде оказались безрезультатными. Нерешенным оказался ключевой вопрос – о праве вето для Совета международных экспертов. Позже в МВФ уточнили, что переговоры еще продолжаются. Принятие данного законопроекта является одним из ключевых условий предоставления следующего транша кредита для Украины.

Кабмин примет решение о дальнейшей цене на газ для населения до 1 июня, заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. А пока Минэнергоугля подготовило документ о продлении еще на два месяца спецобязательств Нафтогаза по продаже газа населению по фиксированным ценам. Урегулирование вопроса цены на газ является еще одним из ключевых условий предоставления следующего транша кредита от МВФ Украине.

Потребительские настроения украинцев улучшились, говорится в ежемесячном исследовании GfK Ukraine. Соответствующий индекс в апреле прибавил еще 3,7 пункта и достиг 61,3 в сравнении с 54,8 годом ранее. Также улучшились ожидания по безработице: этот индекс снизился на 3,5 пункта – до 130,7. Впрочем, индекс девальвационных ожиданий вырос на 5,5 пункта – до 188,5.

В Днепре запретили продажу алкоголя в ночное время. Такое решение приняли депутаты местного горсовета. Под запрет попали алкогольное пиво, другие алкогольные, слабоалкогольные напитки и столовые вина. Их продажа запрещена будет как в супермаркетах, так и в маленьких магазинах и киосках с 22:00 до 7:00. Нарушителей будут лишать лицензии на розничную торговлю алкоголем.



Минфин после двухмесячного перерыва одолжил $272,3 млн, свидетельствуют данные ведомства. Гривневый эквивалент привлеченных средств составил 7,3 млрд грн по курс НБУ. Однако, объем размещения бумаг упал почти в 2,5 раза, несмотря на повышение ставок до 5,6-5,65%.



Компании и рынки

Российский Сбербанк снова попытается продать "дочку" в Украине, сообщил глава банка Герман Греф. Это будет уже четвертая попытка. В целом Сбербанк намерен сокращать свое присутствие в Европе и развивать бизнес в Казахстане и Беларуси.

Турецкий ритейлер DeFacto вышел на украинский рынок. Один из крупнейших игроков открыл первый магазин в Киеве, в торговом центре Globus, сообщила пресс-служба ТРЦ. Бренд представлен женской, мужской, детской и подростковой линиями одежды. В ближайших планах DeFacto – открытие магазина в Одессе.

Dragon Capital намерена купить компании Корма Девелопмент и Мартин Лофт, говорится в материалах Антимонопольного комитета. Корма Девелопмент занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, а также строительством. Мартин Лофт является агентством недвижимости.

Аэропорт Борисполь планирует открыть терминал F к началу летней навигации 2019 года, сообщил первый заместитель гендиректора аэропорта Евгений Дыхне. Главной причиной в Борисполе называют пиковую нагрузку и отрицают, что активизация работ связана с началом полетов крупнейшей европейской лоукост-авиакомпании Ryanair.

Украина запретила импорт шифера из России. Такое решение утвердило правительство на заседании 23 мая.

Vodafone сократил чистую прибыль на треть, до 367 млн грн в первом квартале этого года, свидетельствуют данные финотчета второго по величине мобильного оператора Украины. Выручка Vodafone увеличилась на 2,1% - до 2,9 млрд грн.

Фонд гарантирования вкладов продал активы 18-ти неплатежеспособных банков, сообщила пресс-служба ведомства. Вырученная сумма составила 139,7 млн грн. До конца этой недели Фонд рассчитывает продать активы банков-банкротов на более чем 12 млрд грн. В основном это права требования по кредитам и дебиторская задолженность.

Тариэл Васадзе решил избавиться от мелких акционеров. Мажоритарный собственник автомобильной корпорации УкрАвто запустил процедуру принудительного выкупа акций у миноритариев, сообщила компания. По состоянию на 22 мая Васадзе принадлежит чуть более 6 млн штук простых акций. Это 95,78% от уставного капитала корпорации.

Эридон купит Атлантик Фармз. Антимонопольный комитет разрешил компании бизнесмена Сергея Кролевца приобрести долю в уставном капитале дочернего предприятия Атлантик Фармз. Компания занимается выращиванием пшеницы, кукурузы, гороха, ячменя, свеклы, тритикале, рапса, люцерны и люпина.

Цифра дня

2 млрд грн

Составила прибыль украинских банков за апрель 2018 года.

Цитата дня

Глава Укравтодора Славомир Новак об отказе от ямочного ремонта дорог:

"Я очень хотел бы отказаться от аварийного ремонта - но пока это невозможно. Аварийный ремонт вынужденная мера, который нужен для обеспечения проезда. Еще несколько лет такой ремонт будет необходимости. За годы реализации нашей 5-летней программы, масштабы ямочного ремонта будут уменьшаться".