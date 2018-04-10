Картина делового дня: негативный прогноз для Украины, ужесточение закона "маски-шоу стоп" и новый иск против Газпрома

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 10 апреля.

Главное

Всемирный банк сохранил прогноз роста экономики Украины в 2018 году на уровне 3,5%. Однако, если не будут проведены необходимые реформы, то в 2018-2019 годах рост ВВП может снизиться на 2 процентных пункта, сообщил ведущий экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан. "Если реформы не будут выполнены в ближайшие месяцы, страна попадет в период неопределенности... Это даст негативный сигнал инвесторам. Как следствие, экономический рост может замедлиться до около 2% в 2018 году и, вероятно, будет оставаться низким и в 2019 году ввиду неопределенности относительно предстоящих в этом году выборов", – отметил он.

Нафтогаз пообещал обратиться в европейские суды для ареста активов Газпрома. Коммерческий директор НАКа Юрий Витренко в интервью Reuters связал это с невыполнением российским монополистом решения Стокгольмского арбитража. При этом, Нафтогаз заметил, что не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется через Украину европейским клиентам Газпрома.

Владимир Гройсман выступил за ужесточение закона о защите бизнеса при проверках. Премьер-министр предложил установить ответственность контролеров за превышение своих обязанностей. “мы будем давать свои выводы и будем обращаться в правоохранительные органы, чтобы они принимали кадровые решения относительно нечестных работников", - пояснил премьер.

Инфляция в Украине в этом году может вновь превысить ожидания Национального банка, считают во Всемирном банке. Это может произойти на фоне ожидаемого повышения расходов на оплату труда, которые в 2018 году будут выше 18% ВВП, считает экономист представительства Всемирного банка по Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач. По итогам марта 2018 года инфляция ускорилась до 1,1%, сообщил Госстат.



Украина готовит санкции против российских олигархов, сообщил президент Петр Порошенко. В санкционный список попадет Олег Дерипаска и другие богатые россияне. "Санкции будут введены и будут максимально гармонизированы с решением правительства США", – объяснил Порошенко. Президент уже дал поручение СБУ, Кабмину и секретарю Совета нацбезопасности и обороны подготовить соответствующий проект решения.

Ангела Меркель потребовала от Владимира Путина оставить Украину транзитером газа. Канцлер Германии считает необходимым сохранить транзит российского газа через территорию Украины, несмотря на строительство Северного потока-2. "Мы обсудили эту ситуацию с президентом России и передали взволнованность Украины по этому вопросу. Но все равно стоит вопрос о том, чтобы часть газа проследовала через украинскую территорию", - заявила Меркель.

Компании и рынки

Нафтогаз готовит новый иск против Газпрома. Украинская госкомпания в связи с отказом российского монополиста выполнять решения Стокгольмского арбитража начала подготовку к новым судебным спорам. Юристы НАКа уже готовят необходимые документы. Также в Нафтогазе сообщили, что готовят новый иск против Газпрома с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража.

ДТЭК подписал контракт с китайской China Machinery Engineering Corporation на строительство солнечной электростанции. Стоимость электростанции, которая будет расположена в Никополе, оценивается в €230 млн. Ее установленная мощность – 200 МВт. Строительство объекта планируется завершить до конца 2018 года, а в марте 2019-го уже начать отпуск электроэнергии в энергосистему Украины.

Администрация морских портов Украины и китайская China Harbour Engineering company Ltd. подписали два контракта на проведение дноуглубления в морском порту Черноморск. Первый предусматривает проведение работ на подходном канале к порту, второй – в акватории первого ковша Сухого лимана. Стоимость проекта составляет 404 млн грн, из них 87,1 млн грн будет направлено на дноуглубление канала, а 317 млн грн – акватории.

Новый украинский лоукостер SkyUp решил выбрать аэропорт им.Сикорского своим базовым аэропортом. Гендиректор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий в интервью ato.ru объяснил, что аэропорт в Жулянах в последние годы стал пользоваться спросом со стороны пассажиров. Кроме того, для географии полетов авиакомпании в аэропорту практически нет ограничений.

Суд в Москве отказал "дочке" Siemens вернуть "крымские турбины". Решение принял Девятый арбитражный апелляционный суд, который подтвердил решение Арбитражного суда Москвы. Представитель Siemens заявил, что суд первой инстанции при вынесении оспариваемого решения "неправильно применил нормы материального права". Кроме того, в компании считают, что суд проигнорировал тот факт, что ответчики "обоснованно не опровергли факт заключения договора под влиянием обмана".

Укрэнерго начало спор с Россией из-за утраченных активов в оккупированном Крыму. Украинская госкомпания вручила российской стороне официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно данных активов. Конверты уже получили высокопоставленные российские чиновники, а также президент России Владимир Путин. По словам главы Укрэнерго Всеволода Ковальчука, только украинская электросеть в Крыму стоит около $1 млрд.

40 иностранных компаний заинтересовались ремонтом Черниговской трассы. Всего желание принять участие в тендере на ремонт участков дороги Киев - Чернигов - Новые Яриловичи изъявили 50 компаний. При этом, 14 компаний – из Турции, 10 – из Китая, четыре – из Азербайджана, три – из Италии, по две компании – из Казахстана и Беларуси, по одной – из Литвы, Македонии, Армении, Ирана, Германии, Польши, Грузии и Индии. Оставшиеся семь – из Украины.

Glencore сообщил о продаже своих сельскохоз активов в Украине. Один из крупнейших в мире сырьевых трейдеров отметил в своем годовом отчете, что продолжает постепенный выход из сельского хозяйства продажей в Украине оставшихся сельскохозяйственных активов.

Fitch повысило рейтинг дефолта Нафтогаза. Международное рейтинговое агентство повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в иностранной и национальной валютах украинской компании до уровня В- с ССС. Таким образом у компании теперь “существенно недостаточный уровень кредитоспособности”. В агентстве также отметили, что прогноз по рейтингу "стабильный".

Активы аэропорта Одесса на 2 млрд грн арестовали. В связи с этим, имущество аэропорта передано в управление Национальному агентству Украины по вопросам управления активами. Согласно данным следствия, в 2011 году, вопреки требованиям законодательства, имущество аэропорта было передано. Отчуждение состоялось в результате создания Одесским городским советом и компанией Одесса аэропорт Девелопмент, бенефициарными собственниками которого на тот момент были известны местные одесские предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский.

В Нафтогазе назвали сумму убытков от прекращения транзита российского газа. По словам главы украинской госкомпании Андрея Коболева, прекращение транзита нанесет ущерб экономике страны в размере $3,5 млрд. "Где-то 2-3% от ВВП. Это будет очень болезненно", - отметил Коболев. Напомним, что в 2017 году объем транзита природного газа по территории Украины достиг рекордного значения за последние 7 лет - 80,8 млрд куб. м.

Цифра дня

$16 млрд

Во столько Bloomberg оценил потери окружения Путина из-за новых санкций США.

41,3 млрд грн

Составила стоимость инвестиций в украинские АПК-проекты на начало 2018 года.

Цитата дня

Ryanair прокомментировал агентству Reuters желание авиакомпании МАУ подать в суд на ирландского лоукостера:

“Истерические заявления МАУ с ее высокими тарифами – это еще один пример их желания блокировать конкуренцию, а не давать украинским клиентам низкие тарифы, которые они действительно хотят”.