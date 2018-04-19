Картина делового дня: МВФ против повышения зарплат, G7 против Порошенко и украинские помидоры в Азии

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 19 апреля.

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МВФ против увеличения минимальной зарплаты в Украине, заявил Экономической правде представитель фонда Йоста Люнгман. "Мы обеспокоены ростом расходного давления на фоне слишком оптимистичных, по нашему убеждению, прогнозов доходной части бюджета. Учитывая это, мы не видим фискального пространства для увеличения бюджетных расходов в 2018 году", – заявил представитель МВФ.

Гарантия по банковскому вкладу для населения в следующем году вырастет до 600-800 тыс. грн, заявил директор распорядитель фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин. “У нас давно назревал такой план, и сейчас мы уже можем выходить с таким предложением”, – сказал он. Нынешний размер компенсации в 200 тыс. грн был установлен летом 2012 года.

Послы G7 выступают против предоставления президенту Украины права контролировать Национальное бюро финансовой безопасности, заявил народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем. Об этом они написали в письмах к премьер-министру, спикеру парламента, главе администрации президента и главам профильных комитетов Верховной Рады. Оптимальным они считали бы установление парламентского и правительственного контроля за работой службы.

Французская Alstom ищет в Украине площадку для открытия новых или совместных производств, сообщил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив. Компания специализируется на производстве энергетического оборудования и железнодорожного транспорта. Alstom – один из крупнейших мировых производителей машин и оборудования для железнодорожных перевозок.

Беглый народный депутат Александр Онищенко опубликовал запись якобы имевшего место разговора, компрометирующего президента Украины . По его словам она была сделана, когда он лично докладывал Петру Порошенко о результатах встречи с находившимся на то время в розыске экс-министром экологии Николаем Злочевским. На записи Онищенко докладывал человеку с голосом похожим на президентский о том, что бывший чиновник якобы готов был заключать все контракты с Нафтогазом и отдавать половину прибыли. В пресс-службе администрации президента записи назвали ложными, отметив, что "фейки не требуют комментариев".

Нефть подорожала до максимума с 2014 года. Цена за баррель североморской марки нефти Brent сегодня достигала $74,66, сообщает Bloomberg. Котировки подскочили после опубликования данных о запасах нефти и нефтепродуктов в США, которые впервые с 2014 года опустились ниже среднего уровня за пять лет. Кроме того, рынок ждет встречи представителей стран ОПЕК и партнеров картеля в городе Джедда в Саудовской Аравии, на которой будет обсуждаться вопрос продления соглашения об ограничении нефтедобычи.

Компании и рынки

Интерпайп объявила о начале совместного производства труб с французской Vallourec, сообщила пресс-служба украинской компании. Они будут выпускать линейные и трубы общего назначения, а также продукцию для машиностроения.

Укрзализныця отдаст вокзалы в концессию, заявил и.о председателя правления компании Евгений Кравцов. По его словам, на первом этапе в 2018 году вокзальные комплексы будут переведены в отдельную структурную единицу в составе Укрзализныци. В 2019 году начнутся конкурсы на передачу их в концессию, в том числе с привлечением зарубежных компаний. Предполагается, что за три года вокзалы должны окупиться. Сейчас на их содержание тратится 500 млн грн в год.

Минюсту отказали во взыскании с "дочки" Роснефти 705 млн грн, сообщили в Хозяйственном суде Луганской области. Суд отказал в иске о взыскании с владельца Лисичанского нефтеперерабатывающего завода – компании Линик, принадлежащей Роснефти. Минюст требует эти средства, в качестве выплаты возмещения госбюджету по проигранному Украиной решению в Европейском суде по правам человека по иску компании Агрокомплекс. Текст решения суда опубликуют до 2 мая 2018 года. Оно может быть обжаловано в течение 20 дней.

Agrofusion сможет продавать томатную пасту в Азии, сообщили в пресс-службе компании. Крупнейший украинский производитель этой продукции получил сертификат соответствия Organic JAS в Японии. Для этого компания пересмотрела технологию выращивания томатов, внесла изменения в установленные процедуры и провела обучение персонала.

Продажа долгов головной компании владельца сети супермаркетов Велика Кишеня сорвалась. Фонд гарантирования вкладов физлиц не смог продать долги пяти компаний, входящих в холдинг Retail Group, который владеет сетями Велика Кишеня и Велмарт, за 670 млн грн. Причина в том, что финансовая компания Инвестор – победитель аукциона – не подписала протокол и, таким образом, сделка сорвалась, сообщает издание FinClub.

Укрспирт запустил завод по производству парфюмерии, который простаивал 3,5 года, сообщила пресс-служба госпредприятия. Завод будет производить душистые спиртосодержащие вещества и уксус в с. Большой Любинь Львовской области.

В Кремле задумались о национализации РусАла из-за санкций США, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, пишет Reuters. В России считают, что временная национализация алюминиевого гиганта является одной из возможных форм поддержки предприятия, попавшего в санкционный список. При этом, готовых сценариев, как помочь несущей убытки компании, у Кремля пока нет. “В экспертных кругах сейчас фигурируют различные точки зрения... как можно помочь компаниям, это одна из них”, – сказал Песков.

Киевстар ввел новые контрактные и корпоративные 4G-тарифы. Для первых в связи с введением связи нового поколения оператор подготовил шесть тарифных планов – от 95 до 1000 грн в месяц, сообщили в пресс-службе. Для вторых также доступно 6 тарифных планов, стоимость которых стартует со 125 грн в месяц. При этом, как отмечает Интерфакс-Украина, стоимость тарифов Киевстара поднимется на 30-50%. Переход на новые тарифные планы начнется с 1 мая этого года в автоматическом режиме.

Цифра дня

328 млрд грн

В такую сумму международная консалтинговая компания Ernst&Young оценила украинскую газотранспортную систему.

Цитата дня

Глава компании Киевстар Петр Чернышов опроверг свои обвинения в адрес президента Украины Петра Порошенко о его присутствии на торгах по частотам 4G:

"Мы очень благодарны за поддержку со стороны властей, и, в частности, президента Украины в проведении успешного аукциона. Я сожалею о своих предыдущих комментариях, у меня не было намерений критиковать тендерный процесс".