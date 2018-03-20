Картина делового дня: многомиллионный контракт с Boeing, ребрендинг заправок и провал планов на бюджет

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 20 марта.

Главное

Верховная Рада провалила правительственный законопроект о среднесрочном бюджетном планировании. Проект №8099 не смог набрать необходимых голосов. Документ трижды ставили на голосование, однако свои голоса максимально за него отдали 215 парламентариев. В Минфине, который разработал этот законопроект, считают его необходимым шагом для непрерывного перехода к среднесрочному бюджетированию и продолжению бюджетной реформы.

Украинский лоукостер SkyUp подписал с Boeing контракт на $624 млн. Договоренность предполагает производство пяти самолетов серии Boeing 737 MAX с возможностью последующего дозаказа еще пяти. Поставка первых пяти самолетов непосредственно с завода в Сиэтле ожидается 2023 года. Модель Boeing 737 MAX впервые будет поставлена ​​не только для авиакомпании в Украине, но для стран Восточной Европы, Центральной Азии и СНГ.

Генпрокуратура обыскала предприятия Дмитрия Фирташа по делу об уклонении от уплаты налогов. По версии силовиков, ряд предприятий, входящих в бизнес-группу Group DF, якобы не заплатили в госбюджет более 500 млн грн. В течение 2015-2017 годов между предприятиями и страховыми компаниями Group DF были заключены договоры, на основании которых перечислялись фиктивные страховые взносы, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган.

Украина провела переговоры с Катаром о поставках сжиженного газа. Президент украины Петр Порошенко во время своего визита в Катар встретился с шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и обсудил возможность поставок газа. Катар выразил свою готовность. Окончательные договоренности по этому вопросу еще не заключены, но переговоры состоятся уже в ближайшее время.

Нацбанк начал поиск замены на бывшую должность Якова Смолия. Регулятор объявил конкурс на замещение вакантной должности заместителя председателя, которую до назначения на пост главы Нацбанка занимал Смолий. Заявки будут приниматься до 2 апреля, однако дата самого конкурса пока неизвестна.

Фонд госимущества провалил приватизацию двух облэнерго. Ведомство отменило торги по продаже 25%-ных пакетов акций Одессаоблэнерго и Сумыоблэнерго, не назвав причину своего решения. Торги должны были состояться 20 и 30 марта соответственно. Данное сообщение появилось на фоне недавней новости о том, что Фонд планирует продать 25% акций Одессаоблэнерго по стартовой цене 149,8 млн грн, что в 4,2 раза ниже цены предыдущего аукциона.

Новости компаний

Укрпочта разместила новые облигации на 200 млн грн. Благодаря этому почтовый оператор планирует обновить автопарк, закупить новые компьютеры, а также повысить энергоэффективность, сообщил замгендиректора по финансовым вопросам Укрпочты Александр Чернявский. Это уже второе размещение компании. Впервые Укрпочта разместила облигации 12 февраля на сумму 150 млн грн. А всего планируется привлечь таким образом 600 млн грн.

Укргаздобыча объявила о ребрендинге торговой марки топлива, которое производит Шебелинский газоперерабатывающий завод. Новый бренд будет называться Shebel. По словам коммерческого директора компании Сергея Федоренко, на данный момент Укргаздобыча и столичная сеть АЗС KLO заключили контракт по продвижению топлив под новым брендом. Он также добавил, что договоренность подразумевает полный переход сети KLO на продажу бензинов марок А-92 и А-95 UA на новый бренд.

Французский банк принудительно выкупит акции своей украинской "дочки". Credit Agricole, который владеет 99,9% украинского банка Креди Агриколь, намерен провести принудительный выкуп у миноритариев остальных ценных бумаг. Это стало возможным благодаря принятому ровно год назад закону, который ввел в законодательство процедуры squeeze-out и sell-out (принудительный выкуп и принудительная продажа акций).

Швейцарская авиакомпания Swiss Airlines возобновляет рейсы в Киев. Рейсы из Цюриха в столицу Украины будут осуществляться четыра раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям.

Fitch улучшило прогноз рейтинга Метинвеста до позитивного. Рейтинговое агентство ожидает успешного рефинансирования долга, но в случае неудачи данной операции, Fitch вернет прогноз рейтинга на уровень "стабильный". Агентство также присвоило новым еврооблигациям Метинвеста, которые будут выпущены в апреле 2018 года, ожидаемый рейтинг B (EXP) с рейтингом восстановления RR4. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Метинвеста подтвержден на уровне B.

ОККО задумалась о выходе на рынок электроэнергии. Компания намерена получить разрешение на право осуществления хозяйственной деятельности по поставкам электрической энергии на территории Украины. Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг намерена удовлетворить обращение компании 23 марта.

Газпром в 2020 году не обойдется без транзита через Украину. Как пишет российское издание Коммерсантъ, российский монополист в 2020 году не сможет обойтись без украинской газотранспортной системы для транзита в Европу, поскольку к 2019 году, когда истекает контракт на транзит газа через Украину, наземная инфраструктура в ЕС еще не будет готова к приему газа Северного потока-2. Даже если Газпром успеет построить обе нитки Турецкого потока (по 15,7 млрд куб. м.), компании все равно придется прокачивать через Украину не менее 30 млрд куб. м. газа в 2020 году при сохранении текущего спроса на российский газ в Европе. Таким образом, заключение нового транзитного контракта с Украиной неизбежно.

ICO украинского проекта Rentberry собрало $30 млн. Продажа токенов стартовала в начале декабря 2017 года и завершилась в феврале текущего года. В кампании приняли участие 17,5 тыс. покупателей из 136 стран. СЕО стартапа Алексей Любинский считает, что успешной продаже токенов способствовало наличие рабочего продукта, оперирующего на рынке США уже больше двух лет, а также наличие инвестиций от крупных венчурных фондов в размере $4 млн. ICO (Initial Coin Offering) – первичное размещение токенов криптовалют, аналог Initial Public Offering (IPO) – размещения акций на фондовом рынке.

Цифра дня

257 млн грн чистой прибыли

Получил Крюковский вагонзавод в 2017 году, тогда как в 2016 году его убыток превышал 130 млн грн.

Цитата дня

Министр финансов Александр Данилюк об отказе Верховной Рады поддержать правительственный законопроект №8099 о среднесрочном бюджетном планировании:

"Это значит, что мы останавливаем работу над трехлетней [бюджетной - НВ] декларацией. Значит, мы остановили ключевую реформу в стране. И я не знаю, как дальше мы будем продолжать работать по бюджету".