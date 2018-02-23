Картина делового дня: миллиардная сделка с General Electric, допрос Коломойского и "мертвые души" Нафтогаза

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 23 февраля.

Главное

Укрзализныця и General Electric подписали рамочное соглашение на $1 млрд. Согласно ему Украина получит от американской компании 30 тепловозов. Производить их будут в США, а затем частично дособирать в Украине. Укрэксимбанк и GE заключили договор на $140 млн для финансирования сделки. Деньги выдаются под гарантии Citigroup.

Половина украинского рынка труда находится в тени. По данным Международной организации труда, легально в Украине работают только 10-12 млн человек. Еще 5 млн трудоспособного населения на своих рабочих местах официально не оформлены.

Нафтогаз подсчитал число "мертвых душ". По словам главы компании Андрея Коболева, около 10% населения, которому отпускается газ на льготных условиях, на самом деле не существует. Он считает, что на этом неплохо зарабатывают облгазы, которые перепродают льготный газ промышленности по рыночным ценам.

Генпрокуратура провела допросы в рамках расследований по Приватбанку и роли ICU в выводе средств Януковича. В посольстве допрашивали бывших собственников Приватбанка - бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Также “многочасовые” показания дали глава НБУ Валерия Гонтарева и ее заместитель Екатерина Рожкова.

Посол ЕС назвал угрозы закона "покупай украинское". Глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли убежден, что популисты врут о пользе этого законопроекта. "Без конкуренции вам придется платить больше и получать худшее качество. Следовательно, от этого закона проигрывает не ЕС - от него проигрывает Украина", - объяснил он.

Работа Киевского метрополитена оказалась под угрозой из-за миллиардного долга перед компанией Укррослизинг до недавнего времени российского, а теперь уже украинского бизнесмена Павла Фукса. Задолженность может помешать работе предприятия, объяснило руководство подземки.

Новости компаний

В Украине рухнул внутренний рынок металлопроката. Украинские предприятия в январе этого года сократили потребление металлургической продукции на 41% - до 370 тыс. т. При этом, доля импорта проката выросла с 10% в прошлом году до 26% - в этом.

Словацкая Nafta готова инвестировать $200 млн в разведку Юзовской площади на границе Харьковской и Донецкой областей. Пробурить планируют не менее 15 скважин.

Российский "алюминиевый" магнат Олег Дерипаска покинул пост президента Русал и EN+ Group. На это место уже назначили первого заместителя Дерипаски - Владислава Соловьева. Финансовый директор Русала Александра Бурико пошла на повышение и стала гендиректором алюминиевого гиганта.

Нафтогаз предложил парламенту совместно разработать требования к партнерам по управлению ГТС. По мнению главы Нафтогаза Андрея Коболева, это снизит риски для последующего утверждения победителя. Уже в марте правительство Германии может выдать окончательное разрешение на строительство Северного потока-2, поэтому привлечение западного партнера для ГТС "нужно ускорить".

Коболев также сообщил, что прогресс в переговорах с Газпромом пока не достигнут. "Пока прогресса нет… но он будет!", - сказал он.

Международная энергетическая компания Axpo Trading со штаб-квартирой в Швейцарии открыла свое представительство в Украине. В прошлом году компания стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Украину с объемом 1,7 млрд куб. м. С ней работают более 10 украинских импортеров.

Крупнейший в Украине производитель подсолнечного масла Кернел получил кредит на $100 млн. Деньги выдало объединение европейских банков сроком на 2,5 года. Компания использует средства для пополнения оборотного капитала в экспортном бизнесе.

Немецкий производитель мягкой мебели Polipol намерен открыть большой завод в Украине на тысячу рабочих мест. Компания как раз ищет подходящий участок земли для строительства. Заработная плата, которую готовы предложить немецкие инвесторы – €500-600, сообщил представитель компании Герберт Витвер.

Авиакомпания МАУ запланировала увеличить флот на 90% в течение четырех лет. Также компания хочет увеличить объем пассажирских перевозок вдвое - до 13,3 млн человек.

Цифра дня

7 млрд грн

Именно столько не освоено из конфискованных средств окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

$2,4 млрд

Отправили в Украину денежными переводами наши граждане, находящиеся за границей.

Цитата дня

Хьюг Мингарелли, посол ЕС в Украине:

"Популисты, которые говорят, что законопроект “Покупай украинское” является хорошим для Украины, - они вам просто врут".

Андрей Коболев, председатель правления Нафтогаза Украины:

"Нам нужен срочно голос иностранного партнера в Европе, который будет помогать лоббировать, чтобы транзит остался в Украине".