Картина делового дня: миллиард от ЕС, Беларусь против Мотор Сичи и потери от Крымского моста

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 16 мая.

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МВФ настаивает на проведении ключевых реформ для обеспечения роста украинской экономики. По словам постоянного представителя Фонда в Украине Йосты Люнгмана, речь идет о восьми структурных изменениях: реструктуризации Нацбанка, очистке финансового сектора, перестройке системы управления государственными финансами и налоговой администрацией, реформе пенсионного обеспечения и энергетического сектора, приватизации, борьбе с коррупцией, а также открытии рынка земли.

Евросоюз сделал шаг к выделению €1 млрд макрофинансовой помощи Украине. Комитет по иностранным делам Европарламента одобрил соответствующее предложение Европейской комиссии. При этом предоставление средств поставлено в зависимость от утверждения нового состава Центризбиркома, который "должен отражать политический баланс и представлять все политические силы, особенно те, которые представлены в Верховной Раде".

Кабмин внес в Раду бюджетную резолюцию на 2019-2021 годы. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в парламенте 16 мая. В документе правительство предусматривает рост ВВП на 3,6% в 2019 году, инфляцию - 6,5%, рост цен производителей на 7,2%, а курс гривни - 30,5 грн/$. Номинальный ВВП прогнозируется на уровне 3,7 трлн грн, а безработица - 8,9%. Прожиточный минимум с 1 января 2019 года прогнозируется на уровне 1853 грн, с 1 июля 2019 - 1936 грн, с 1 декабря 2019 - 2011 грн. Прогнозные макропоказатели являются предварительными и могут быть изменены на основании уточненных статистических данных.

Государственная фискальная служба подготовила изменения при уплате местных налогов и подаче отчетности. Проект презентовал глава Офиса крупных налогоплательщиков Евгений Бамбизов. Нововведения связаны с внедрением единого счета в казначействе для уплаты налогов (кроме НДС и акциза по реализации топлива). Предусмотрена подача единой декларации по местным налогам с автоматическим разнесением средств на счета территориальных общин. Вступление в силу изменений планируется с 1 января 2019 года.

Компании и рынки

Беларусь возбудила уголовное дело против руководства Мотор Сичи, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры республики. Представителей украинского авиационного предприятия подозревают в превышении полномочий и причинении убытков в особо крупном размере, а также нанесении существенного вреда интересам Оршанского авиаремонтного завода. Мажоритарным акционером предприятия является Мотор Сич, совладельцем – белорусское предприятие Системы инвестиций и инноваций. Ранее Мотор Сич планировала на мощностях Оршанского авиаремонтного завода организовать модернизацию вертолетов Ми-8.

Нацбанк упростил для бизнеса покупку валюты на межбанке. Изменения утверждены постановлением НБУ, которое вступает в силу с 17 мая, сообщила пресс-служба регулятора. До этого времени клиенты-заемщики могли покупать валюту только через банк, обслуживающий кредитный договор. Теперь бизнес сможет самостоятельно выбирать, через какой банк покупать инвалюту по наиболее оптимальному курсу. Единственное условие – в этом банке у него должен быть открыт текущий счет в иностранной валюте.

Agricom Group запустила завод по изготовлению хлопьев из зерновых культур в Черниговской области. Строительство длилось более трех лет, стоимость проекта составила $10,5 млн, из которых 40% – собственные средства, 60% – кредитные, сообщили в компании. Производственная мощность завода – 100 тыс. тонн хлопьев в месяц. Предприятие специализируется на полном цикле производства: очистка, шелушение, шлифование, гидротермическая обработка, нарезка, прокатка и фасовка. Agricom Group выпускает продукцию под торговыми марками Добродия, San Grano, SuperHercules и Тот самый Геркулес.

Британская Cadogan Petroleum остановила добычу газа в Украине. Работы на Черемховско-Ступковском месторождении прекращены из-за непродления Госгеонедрами соответствующего спецразрешения, срок действия которого закончился 14 мая. Держателем лицензии значится львовская компания Захидгазинвест, акционерами которой являются Cadogan (15%), итальянская Eni (50%) и государствченная Надра Украины (35%). Компания намерена через суд обжаловать действия регулятора.

Государственные Приватбанк и Ощадбанк первыми запустят Apple Pay в Украине, сообщило профильное издание FinClub со ссылкой на информированный источник на рынке. По его словам, технологическая подготовка к запуску платежного сервиса уже завершена. Под вопросом остается только дата старта продукта. Ожидается, что Приватбанк может объявить о партнерстве уже 17 мая. В обоих госбанках пока воздерживаются от комментариев.

Укрпошта предложила продажу части не использованиях объектов недвижимости, заявил директор по управлению недвижимым имуществом и инфраструктурой Укрпошты Дмитрий Сенниченко. По его словам, сейчас компания работает с правительством и парламентом над внесением правок в заключительные положения закона О приватизации. При этом, глава офиса Национального инвестиционного совета Юлия Ковалив сообщила, что наличие существенного объема непрофильных активов свойственно не только Укрпоште, но и другим крупным госпредприятиям. Их продажа может стать параллельным процессом к приватизации госпредприятий при определенном структурировании.

Российский ЕвроХим продал украинскую дочку, сообщили в пресс-службе компании. Причиной такого решения группы стали недавние действия властей Украины по ограничению поставок удобрений иностранными компаниями, а также ожидание дальнейшего ухудшения деловой конъюнктуры на данном рынке. Стоимость сделки и ее условия не раскрываются. ЕвроХим работал на украинском рынке 15 лет.

“Большая приватизация” начнется с Центрэнерго, заявил первый заместитель главы ведомства Максим Нефьодов. По словам исполняющего обязанности главы Фонда государственного имущества Виталия Трубарова, вслед за Центрэнерго, скорее всего, последуют другие энергокомпании. Начало "большой приватизации" планируется осенью этого года.

Автомобили Mercedes и Maybach получат сиденья от компания Бадер Украина, сообщил руководитель управления инвестиционной политики Львовской областной государственной администрации Роман Матис. Компания в апреле 2018 подписала контракт с Mercedes на пошив кожаных чехлов для таких моделей, которые будут в продаже на мировых рынках в января 2020 года. Производство планируется начать с 2019 года.

Цифра дня

500 млн грн

Ежегодно Украина будет терять в результате запуска Крымского моста и ожидаемого уменьшения тоннаж судов, которые будут заходить в порты на Азовском море, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Цитата дня

Миллиардер Игорь Коломойский утверждает, что президенту Петру Порошенко нужен контроль над телеканалом 1+1:

"На сегодняшний день я не могу сказать, что меня преследуют власти. У нас идет позиционная какая-то война, но она в рамках закона. И достаточно разные желания у нас. Мы знаем, чего хочет Петр Алексеевич. Он прогнозируем в этом плане. Он хочет 1+1 на выборы. Вот ему кровь из носа нужен 1+1".