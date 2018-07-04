Картина делового дня: кадровые перестановки в Минфине и ГФС, новый налог для бизнеса и украинские баржи в Египте

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за среду, 4 июля.

Главное

Глава Фонда гарантирования выступил за отмену гарантий по валютным депозитам. Константин Ворушилин считает, что государство должно гарантировать вклады только в национальной валюте. "Никто же не запрещает населению держать сбережения в инвалюте, это личное желание каждого. Но я вообще считаю, что стоимость валютного депозита должна быть не больше 1-2%", - сказал он. Кроме того, он заявил о возможности повышения гарантий по вкладам до 800 тыс.грн. По его словам, законопроект О повышении институциональной способности Фонда намерены внести в Верховную Раду осенью.

Петр Порошенко подписал новый закон о валюте. “Подписал Закон О валюте и валютных операциях. Это - еще один акт экономической свободы и наша общая победа!", - сообщил он в своем микроблоге Twitter. Принятый Верховной Радой 21 июня закон позволит украинцам инвестировать в ценные бумаги за рубежом и открывать счета в любых банках мира. В силу он вступит со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие через семь месяцев переходного периода со дня вступления в силу.

Кабмин назначил нового заместителя министра финансов. Согласно решению правительства, принятому по представлению и.о. министра финансов Оксаны Маркаровой, на должность назначен Юрий Гелетий, который займется реформированием и развитием государственных банков, развитием небанковского сектора и привлечением публичных инвестиций.

Украина до конца года ожидает решения Всемирной торговой организации по транзитному спору с РФ, сообщили в Министерстве экономического развития и торговли. Дело касается введенных с 2016 года ограничений РФ на транзит грузов из Украины в Казахстан и Киргизию, которые недавно продлили до января 2019 года. В МЭРТ отметили, что позиция Украины заключается в том, что действия России не соответствуют ее обязательствам в рамках ВТО, поэтому должны быть отменены. Сейчас дело находится на активной стадии рассмотрения.

Компании и рынки

Нацбанк выиграл дело о рефинансировании Приватбанка. Окончательное решение вынес Верховный Суд Украины, сообщили в пресс-служба регулятора. Речь идет об исках компаний Агротерминал Логистик и Проектно-поисковый институт Южмедбиосинтез к НБУ о расторжении ипотечных договоров с Приватбанком. Истцы отмечали, что изменения в корпоративном портфеле заемщика (в данном случае смена собственника банка) является существенным изменением обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора, из-за чего такой договор подлежит расторжению. НБУ ожидает, что в дальнейшем суды будут учитывать правовую позицию Верховного суда в подобных спорах.

Кабмин утвердил Игоря Смелянского гендиректором Укрпочты. Такое решение правительство приняло на заседании 4 июля. В месячный срок Мининфраструктуры обязано обеспечить заключение контракта со Смелянским. Отметим, что правительство назначило его главой правления Укрпочты еще 20 апреля 2016 года, но при реорганизации компании в публичное акционерное общество он перешел на должность и.о. гендиректора.

P&O Maritime Ukraine начала предоставлять буксирные услуги в порту Черноморск. Как сообщила, пресс-служба компании, в порту уже зашли три буксира, в состав экипажей которых привлечены в том числе и сотрудники портофлота Черноморского порта. Это уже второй порт, в который зашла в этом году "дочка" глобального оператора портовых услуг P&O Maritime. Буксирные услуги также предоставляются в порту Южный.

Минюст намерен привлечь юрсоветника для взыскания с Газпрома 172 млрд грн за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции по решению Антимонопольного комитета. Предполагается, что юрсоветник осуществит анализ возможности признания и обращения к исполнению решения украинского суда в Нидерландах и Великобритании. Как говорится в согласованном с Кабмином проекте о разрешении Минюсту применить переговорную процедуру, на сегодня сумма взысканных с Газпрома средств на территории Украины составляет 72,8 млн грн, в основном за счет акций и дивидендов компании Газтранзит.

Верховная Рада запретила размещение рекламы на опорах наружного освещения. За принятие законопроекта проголосовали 226 народных депутатов. Закон запрещает размещение рекламы или рекламных средств на поддерживающих, опорных и других элементах контактной сети, на средствах и оборудовании (в том числе опорах) наружного освещения.



Агрохолдинг Астарта в июле введет в эксплуатацию три крупных элеватора. Как сообщили в компании, мощность Яреськовского элеватора составляет 100 тыс. тонн единовременного хранения, Лутовиновского - 100 тыс. тонн и Скороходовского - 30 тыс. тонн. Все они находятся в Полтавской области. Инвестиции в строительство элеваторов составили порядка €32 млн.

В Украине сократилось количество банковских отделений, свидетельствуют данные Нацбанка. Сокращение сети действующих банков больше всего зафиксировано у Ощадбанка - на 78 отделений, у Приватбанка - на 28 отделений, у ВТБ Банка - на 22 отделения, у БМ Банка - на 15 отделений, у банка Пивденный - на 12 отделений. Таким образом, количество банковских отделений сократилось до 9 440 единиц. При этом прирост по количеству отделений показали: Альфа-банк Украина - на 84 отделения, Акцент-Банк - на 7 отделений, а также ПУМБ - 5 отделений.

Нибулон решил запустить баржевые перевозки по Нилу, сообщили в Министерстве снабжения и внутренней торговли Египта. Так, один из крупнейших зернотрейдеров Украины планирует инвестировать $2 млрд в строительство зернохранилищ вблизи двух средиземноморских портов – Александрии и Думьята и флота для транспортировки зерна по Нилу. Проект планируется реализовать в четыре этапа, начало намечено на 2018-2019 годы.

Wizz Air и LOT открыли три новых международных маршрута из Киева и Запорожья, сообщает отраслевой портал avianews.Так, венгерский лоукостер Wizz Air с 1 июля начал совершать рейсы из аэропорта Киев в Жулянах в берлинский аэропорт Шенефельд, а также основной аэропорт Франкфурта. Первые две недели полеты будут выполняться четыре раза в неделю, а с середины июля перейдут на ежедневный режим. Польская авиакомпания LOT 2 июля открыла рейсы между Запорожьем и Варшавой. Полеты в аэропорт польской столицы имени Шопена будут выполняться ежедневно, кроме четверга, на региональных самолетах Embraer 170/175.

Цифра дня

1 трлн грн

На такую сумму реализовано промышленной продукции (товаров, услуг) в январе-мае 2018 года, что на 18,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в очередной раз пообещал продолжить борьбу с контрабандой на украинских таможнях:

"Недолог тот день, когда я обращусь к Вооруженным силам Украины провести где-то рядом учения. Не могу этого терпеть… Сейчас во многих кабинетах истерика, потока нет. Думаю, они будут готовы ко многим кардинальным вещам, чтобы все это возобновить".