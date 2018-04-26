Картина делового дня: исчезнувшие 2 млрд Януковича, обыски в порту Фирташа и рост госдолга

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 26 апреля.

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Украинские банки ожидают оживления кредитования, говорится в результатах опроса Нацбанка. Финучреждения считают, что в следующие 12 месяцев произойдет оживления кредитования как бизнеса, так и населения. Наиболее оптимистичные ожидания касаются корпоративного кредитования – увеличение кредитного портфеля бизнеса ожидали 76% опрошенных банков, прироста кредитов физическим лицам – 69%. Кроме того, они надеются на снижение кредитного, процентного и валютного рисков во втором квартале 2018 года.

Украина увеличила госдолг. Совокупный государственный долг Украины в марте 2018 года вырос на 0,79%, или на $600 млн – до почти $77,4 млрд, сообщило Министерство финансов. При этом в национальной валюте госдолг сократился на 0,73% (минус 15 млрд грн) – до чуть более 2 трлн грн.

Из банка Януковича-младшего вывели 2 млрд грн, говорится в расследовании Экономической правды. По данным издания, данная сумма исчезла из Всеукраинского банка развития, который ранее принадлежал сыну беглого экс-президента Виктора Януковича Александру. Лишь недавно в СМИ появилась информация, что Печерский районный суд снял арест со счетов компаний, которые правоохранители относили к сфере влияния Януковича. Теперь из арестованных ранее 2,6 млрд грн на счетах банка, уже выведено около 2 млрд грн, а остальные средства существует только на бумаге.

Генеральная прокуратура и КОРД пришли с обысками в николаевский порт Ника-Тера, который принадлежит бизнесмену Дмитрию Фирташу, сообщают Никвести. Информацию о проведении обысков подтвердили сотрудники предприятия. По их словам, спецназначенцы обыскивают кабинеты. Также сообщается, что работа предприятия заблокирована. При этом, в прокуратуре Николаевской области заявили, что ничего об этом не знают так как местные правоохранители к операции не привлекались.

Антимонопольный комитет начал проверку высоких комиссий при денежных переводах. Ведомство уже запросило у 51 банка информацию по тарифам на данную услугу в рамках комплексного исследования рынка, сообщила государственный уполномоченный Комитета Анна Артеменко. Таким образом АМКУ хочет узнать, ущемляются ли права потребителей при взимании комиссионной платы. В 2017 году официальный объем денежных переводов в Украину уменьшился на 4,4% в сравнении с годом ранее – до $2,4 млрд.

Компании и рынки

Новая почта запустит авиадоставку из США. Оператор планирует создать собственный авиамаршрут для доставки посылок из Штатов, сообщил совладелец Новой Почты Вячеслав Климов в интервью ЦТС. Со временем компания планирует загружать несколько самолетов в неделю, которые будут везти только ее посылки.

Собрание акционеров Мотор Сич сорвалось. Крупнейший производитель авиационных двигателей и газотурбинных установок не смог собрать своих совладельцев, сообщил Укринформу представитель Мотор Сичи. Причиной стало непредоставление регистратором реестра акционеров. Напомним, что 23 апреля Служба безопасности Украины провела обыски в Мотор Сичи в рамках дела о подготовке диверсии.

Эстонская Nordica начала летать в Киевский аэропорт. 25 апреля компания выполнила первый рейс из Таллинна в столичный аэропорт в Жулянах. Авиарейсы будут выполняться три раза в неделю. Сейчас Nordica в партнерстве с польской авиакомпанией LOT Polish Airlines выполняет два рейса в день из Таллинна в аэропорт Борисполь.

Минобороны отказали во взыскании 3 млн грн с Трейд Коммодити. Такое решение принял Верховный суд, который не удовлетворил кассационную жалобу министерства. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит. Суд решил, что компания выполнила условия договора с министерством и своевременно провела поставку топлива. Напомним, что в прошлом году Трейд Коммодити заподозрили в причастности к коррупционной схеме при закупке топлива для Минобороны, в результате которой государство потеряло более 149 млн грн.

Львовская фабрика Свиточ сократила прибыль в два раза, сообщили в компании. Так, чистая прибыль предприятия в 2017 году составила 109,1 млн грн, что на 53,5%, чем годом ранее. Падение чистой прибыли кондфабрики наблюдается уже второй год подряд. Так, в 2016 году чистая прибыль компании упала на 13,6% -в сравнении с 2015-ым. Фабрика Свиточ принадлежит швейцарской компании Nestle.

Standard & Poor's повысило "дефолтный" рейтинг Укрзализныци. Международное рейтинговое агентство сообщило, что установило долгосрочный рейтинг перевозчика на уровне “ограниченный дефолт”. Повышение рейтинга отражает тот факт, что Укрзализныця завершила реструктуризацию больше части долгов и добилась исключения из условий обращения еврооблигаций оговорки о кросс-дефолте. Кроме этого, S&P ожидает, что правительство Украины будет пытаться всячески избежать любой процедуры банкротств.

Lukianivka Mall возле Лукьяновки откроют в 2020 году, сообщил генеральный директор Arricano Михаил Меркулов в годовом финансовом отчете компании. Торгово-развлекательный центр будет расположен на участке 4,14 га, его площадь составит около 47 тыс. кв. м. Комплекс будет включать гипермаркет, магазины и торговые галереи, зону отдыха и развлечений, рестораны и зону обслуживания. Кроме того, там будет двухуровневая подземная парковка и 7-этажное жилое здание. Строительство комплекса началось еще в 2013 года.

Австрия заинтересовалась увеличением объемов грузовых перевозок из Китая через Украину, заявила австрийский посол Гермине Поппеллер, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры. Также обсуждалась возможность создания отдельного графика по маршруту и использования контрейлерных платформ. Отметим, что в апреле этого года запущен рейс контейнерного поезда по маршруту Китай-Австрия через территорию Украины.

Цифра дня

204 млн грн

Выплатил Нафтогаз руководству компании в 2017 году.

Цитата дня

Президент Киевстара Петр Чернышов сравнил украинских и европейских абонентов мобильной связи:

“Украинцы говорят больше европейцев, даты используют меньше, а платят – еще меньше [...] Средний француз или португалец в 2017 году юзал в месяц около 3 ГБ, а средний украинец – 1 ГБ дата-трафика. Я очень надеюсь, что с полным запуском 4G эта ситуация изменится и наши люди будут намного активнее использовать мобильный интернет”.