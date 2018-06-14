Картина делового дня: Hyperloop в Украине, победа Газпрома и слияние банков

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 14 июня.

Главное

Газпром добился приостановки ареста активов, заявили в российской компании. По данным российского монополиста, шведский Апелляционный суд округа Свеа удовлетворил его ходатайство и вынес приказ о приостановлении исполнения решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по контракту на транзит газа через Украину. Приказ апелляционного суда не может быть обжалован, подчеркнули в Газпроме. В свою очередь, в Нафтогазе заявили, что решение суда временное и принято без заслушивания позиции компании. Ходатайство было подано Газпромом 7 июня в связи с попытками Нафтогаза принудительно взыскать $2,6 млрд с российской компании.

В Украине вступил с силу закон о Высшем антикоррупционном суде, который днем ранее был опубликован в официальной прессе. Новый закон обязывает в течение года создать суд, юрисдикция которого будет распространяется на всю территорию Украины. Антикоррупционный суд будет рассматривать дела, если предмет преступления или причиненного ущерба по меньшей мере в 500 раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц (с 1 января – 881 тыс. грн). В судебной системе он будет заниматься рассмотрением дел в первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Мининфраструктуры подписало меморандум о сотрудничестве с Hyperloop. Документ предусматривает совместную разработку в области технологий вакуумных поездов и поиск инвесторов для этого проекта. В министерстве надеются на открытие в ближайшее время R&D-центра и дата-центра в Украине. Министр также отметил, что проект должен быть коммерчески успешным и выразил надежду об организации совместной разработки новых типов управления логистикой.

В Нацбанке спрогнозировали срыв плана поступлений от приватизации в 2018 году. Об этом говорится в июньском отчете регулятора о финансовой стабильности. Согласно ему, фактическая сумма поступлений от приватизации будет в разы меньше запланированных бюджетом 21,3 млрд грн. Причинами в НБУ называют низкие темпы подготовки приватизационных конкурсов и неоднократный перенос их сроков. Еще в марте Фонд госимущества утвердил список объектов малой приватизации, подлежащих продаже в 2018 году. А в мае Кабмином был утвержден перечень предприятий большой приватизации, в который вошли 23 предприятия.

Компании и рынки

Импортный газ для Украины подешевел, сообщили в Минэкономразвития. Так, средняя таможенная стоимость импортного природного газа при ввозе на территорию Украины в мае составила $260 (6,8 тыс. грн) за 1 тыс. куб. м. Это на 16,1% ниже апрельской цены, когда она составила $309,9 (8,1 тыс. грн) за 1 тыс. куб. м.

Нацбанк инициировал изменение процесса открытия счетов, сообщили в пресс-службе регулятора. Для этого НБУ разработал проект постановления, который вынес на публичное обсуждение. Так, банкам хотят разрешить привлекать третьих лиц – компании, физлиц-предпринимателей или агентов – которые на договорной основе смогут проводить идентификацию и верификацию клиентов. Также регулятор планирует позволить третьим лицам, имея договор поручения с банком, использовать систему BankID.

Siemens может продать свой турбинный бизнес, сообщили источники агентства Bloomberg. Компания также не исключает возможности слияния с конкурентами. Источники подчеркивают, что это связано с кризисом из-за перехода промышленности на альтернативные источники энергии. Тем не менее окончательное решение компания еще не приняла. Официальный представитель Siemens заявил, что компания не комментирует рыночные спекуляции.

Компания Автострада запустила асфальтобетонный завод в Винницкой области, говорится в пресс-релизе совместного украинско-немецкого предприятия. Предприятие смонтировали на территории бывшей фермы села Червоне за полтора месяца. Готовую продукцию будут поставлять сразу на два участка международной трассы М-12, где сейчас компания проводит ремонтные работы. Это часть международного коридора GoHighWay. Отмечается, что дорожное покрытие имеет срок эксплуатации не менее 10 лет.

Норвежский центробанк стал совладельцем агрохолдинга Мироновский хлебопродукт, сообщила компания на Лондонской бирже. Norges Bank сконцентрировал 5,4 млн глобальных депозитарных расписок, которые представляют собой 5,05% акционерного капитала, выпущенного крупнейшим в Украине производителем мяса птицы.

YanAir запустит авиарейс из Житомира в Батуми, свидетельствуют данные системы бронирования авиакомпании. Рейс будет выполняться с 30 июля по понедельникам. Вылет из Житомира в 04:00, прибытие в Батуми в 07:30. Назад самолет отправляется в тот же день из Батуми в 08:30 и прибывает в Житомир в 10:10.

Volkswagen оштрафовали на €1 млрд из-за дизельного скандала, сообщила пресс-служба концерна. Прокуратура города Брауншвейг в Нижней Саксонии обязала компанию выплатить €5 млн штрафа и €995 млн незаконно полученной прибыли. Руководство Volkswagen признало вину и не собирается подавать апелляцию. Скандал вокруг компании разразился еще в сентябре 2015 года. В ходе расследования выяснилось, что Volkswagen нарушил правила мониторинга при тестировании порядка 10,7 млн автомобилей, оснащенных дизельными двигателями.

Одесский МТБ Банк решил присоединить к себе киевский банк Центр, сообщила пресс-служба финучреждения. После реорганизации МТБ Банк станет правопреемником всех прав и обязанностей банка Центр в отношении его клиентов, партнеров, контрагентов. Уставный капитал МТБ Банка при этом увеличится до 635 млн грн. В распоряжение одесского банка также перейдет карточный процессинговый центр, поддерживающий работу с национальной платежной системой Простір.

ГФС отменила 200-миллионный штраф British American Tobacco, сообщили в Совете бизнес-омбудсмена. Дело касалось обвинений в занижении налоговых обязательств на сумму более 180 млн грн в связи с повышением акциза на табачные изделия в 2016-2017 годах. Соответственно, на всю партию реализованных сигарет налоговая доначислила НДС и штраф крупной международной табачной компании.

Цифра дня

1,2 трлн грн

Составила в мае денежная масса в Украине, увеличившись на 0,5% за месяц.

Цитата дня

Министр инфраструктуры Владимир Омелян о строительстве в Украине Hyperloop:

"Один километр наземной трубы Hyperloop будет стоить $10 млн. Это дешевле, чем строить железную дорогу. Правда, если строить подземный Hyperloop, то это увеличивает стоимость строительства раз в 8".

Премьер-министр Владимир Гройсман о готовности правительства обеспечить рост экономики Украины:

"Мы сейчас находимся в той точке, с которой экономика будет расти, а инвестиции увеличиваться. Я это чувствую и вижу. И это тот сценарий, на который я запрограммирован".