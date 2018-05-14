Картина делового дня: газопровод в обход России, сокращение задолженности банков и крупная покупка греческой компании в Украине

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 14 мая.

Главное

Газопровод TANAP в Европу в обход России запустят в начале июня, заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Берат Албайрак. Газ по Трансанатолийскому газопроводу с 12 июня будет доставляться из Азербайджана в Турцию. TANAP является самым протяженным участком Южного газового коридора, который должен стать альтернативной Турецкому потоку Газпрома.

Госгеонедр призвали как можно быстрее выставить на аукцион 9 нефтегазоносных участков. Такое решение утвердил Научно-технический совет при ведомстве. Общая территория участков составляет более 1,5 тыс. кв км, их ресурсный потенциал – более 30 млн. тонн условного топлива. В основном это Днепропетровская, Харьковская, Сумская и Полтавская области. Аукцион по продаже спецразрешений на пользование недрами состоится 9 августа, он станет первым в 2018 году. Всего Госгеонедр рассчитывает в этом году продать более 40 нефтегазоносных участков.

Компании и рынки

Банки сократили долги перед Нацбанком по кредитам рефинансирования, свидетельствуют данные регулятора по состоянию на 1 мая 2018 года. Объем задолженности в апреле сократился на 3 млрд грн, или 4,8%. С начала года банки сократили задолженность на 12,6%, с 68,7 млрд грн до чуть менее 60 млрд грн.

Липецкая фабрика Roshen заявила отвод экспертам в российском суде, сообщили в пресс-службе корпорации. Специалисты должны были провести повторную проверку фабрики за 2010-2012 годы. В частности Roshen указала на то, что налоговый инспектор “договаривался с назначенным судом экспертом о встрече с целью "подчистки результатов". По мнению украинской корпорации, такие действия российского государства являются “недобросовестными”.

ТАСкомбанк решил присоединить VS Банк, выкупленный украинским бизнесменом Сергеем Тигипко у Сбербанка России в декабре 2017 года. Акционеры ТАСкомбанка намерены утвердить сроки проведения реорганизации, а также создать ревизионную комиссию для проведения инвентаризации и ревизии материальных ценностей, находящихся на учете VS Банка.

Инвестфонд Horizon Capital продал свою долю в Эргопак греческой компании Sarantis. Как отметили в украинской инвесткомпании, Sarantis стала первой за последние 10 лет западноевропейской FMCG-компанией, которая вышла на украинский рынок товаров повседневного потребления. Детали сделки не раскрываются. Стоимость Эргопак, по оценкам, составляет около $20 млн. Компания производит товары под торговыми марками Мелочи жизни, DOMI, Novax. Sarantis Group является дистрибьютором крупных европейских косметических luxury-брендов Prada, Nina Ricci, Trussardi, Valentino.

Российский Сбербанк докапитализирует украинскую "дочку" на 8,3 млрд грн, или на 66,6% – до 20,8 млрд грн путем размещения акций дополнительного выпуска. Соответствующее решение акционеры приняли 11 мая.

Киевстар получил 4,3 млрд грн дохода и привлек 500 тыс. новых абонентов по итогам первого квартала 2018 года, сообщили в компании. Доход крупнейшего мобильного оператора увеличился на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее значительно - сразу на 59% - возросли доходы от предоставления услуг мобильного интернета. При этом их доля в общем доходе от мобильной связи увеличилась до 33%.

Инвестфонд U.Ventures вложил $1,15 млн в три украинских стартапа: YouTeam, 3DLook и Pufetto, говорится в сообщении фонда. Привлеченные инвестиции помогут стартапам развивать свою продукцию, создавать новые рабочие места и завоевывать новые рынки.

Укрсоцбанк отказался от статуса первичного дилера ОВГЗ, сообщило Министерство финансов. Соглашение о сотрудничестве между финучреждением и министерством прекратит действие с 19 мая 2018 года. На сегодня первичными дилерами на рынке государственных ценных бумаг являются Ощадбанк, Укрэксимбанк, Приватбанк, ОТП Банк, Укргазбанк, Ситибанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсоцбанк, ПУМБ, УкрСиббанк и Универсал банк.

Ernest Airlines запустит сразу два новых рейса в Украину, сообщили в пресс-службе Львовской областной госадминистрации. Итальянская бюджетная авиакомпания решила открыть авиарейсы Рим-Львов и Милан-Львов с 22 июня. Авиарейсы в обе стороны будут выполняться трижды в неделю. Стоимость билетов в одну сторону - от €49.

Цифра дня

8,3 млн граждан

Лишены возможности пользоваться высокоскоростным интернетом в украинских селах, подсчитали в Укртелекоме.

Цитата дня

И.о. генерального директора Укрпочты Игорь Смелянский высказался о подаче Новой почтой иска против Нацбанка в связи с тем, что регулятор разрешил Укрпочте осуществлять финансовые услуги по денежным переводам без открытия счетов:

"Хочется верить, что такие компании как Новая почта и Укрпочта будут конкурировать в бизнес-среде, а не выяснять отношения в судах и привлекать правоохранительные органы, чтобы доказать свою правоту. Это – методы 90-х и не тот путь, который должны выбирать компании и их руководители, если искренне хотят помочь нашей стране развиваться, а бизнесу – становиться все более и более конкурентным в Украине и за ее пределами".