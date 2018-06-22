Картина делового дня: детенизация экономики, рост коррупции и 20 новых аэропортов в Украине

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 22 июня

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Уровень теневой экономики Украины снизился до 31% от ВВП, сообщило Министерство экономического развития и торговли. Это на 4 процентных пункта меньше, чем было зафиксировано в 2016 году (35%). Снижение тенизации экономики подтвердили все методы оценки. Детенизация стала следствием снижения инвестиционных рисков на фоне относительной макрофинансовой стабильности и продолжения реформ. Сдерживающими факторами являются низкое доверие к институтам власти, значительные вызовы стабильности финансовой системы, наличие неподконтрольных власти территорий.

Уровень коррупции в Украине вырос до 73% в 2018 году, свидетельствуют результаты исследования аудиторской международной компании PricewaterhouseCoopers (PwC). Этот показатель почти в 3 раза выше общемирового: в мире лишь 25% респондентов ответили, что их организации сталкивались со случаями взяточничества и коррупции. В Украине каждый третий респондент (33%) указал, что его организация получала предложение дать взятку в течение последних двух лет.

Нацполиция начнет работать на пунктах пропуска таможни со следующей недели, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Мирослав Продан. Полиция будет "параллельно с таможенниками выполнять аналитическую работу в отношении рисковых групп товаров", уточнил он. Минфин и МВД должны подписать общий указ о механизме сотрудничества уже в пятницу, 22 июня. При этом Фискальная служба не ожидает изменений в отношении оформления товаров, а также сроков их прохождения через госграницу. Все меры будут касаться только нарушителей и не помешают внешнеэкономической деятельности бизнеса, работающего в рамках законодательства.

Еврокомиссия считает реформу электроэнергетики в Украине более важной, чем трансформацию газового сектора, заявил вице-президент ЕК Марош Шефчович. "На сегодня основной фокус делается на газовых вопросах. Внимание к ним очень велико по многим причинам, но реформа рынка электроэнергии не менее важна … Можно сказать, что реформа электроэнергетики важнее, чем реформа газового сектора", - сказал еврокомиссар. Кроме того, одной из стратегических целей ЕС и Украины является наращивание доли возобновляемых источников в энергобалансе.

Министр соцполитики увидел возможность поднять минимальную зарплату. Андрей Рева считает, что украинское правительство должно поднять зарплату до 5 тыс. грн уже сейчас, ведь меньше чем за 8-9 тыс. грн человек не согласится работать нигде. По его словам, минимальная зарплата должна быть стимулом для человека идти работать. Сейчас минимальная зарплата украинца составляет 3 723 грн.

Компании и рынки

Владимир Омелян убедит Илона Маска производить в Украине аккумуляторы для электромобилей. Министр инфраструктуры планирует провести переговоры с американской компанией Tesla по созданию в Украине Gigafactory – производства аккумуляторных батарей. По его мнению, интеграция Украины в мировую экономику и технологический прыжок в сфере инфраструктуры возможны только путем привлечения в страну мировых компаний.

Украинцы стали меньше ездить, но больше летать. Перевозчики в Украине за январь-май 2018 года сократили объем перевозки пассажиров на 1,5% – до 1,9 млрд чел. в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные сообщил Госстат. При этом пассажирооборот компаний за этот период вырос на 4,4%, до 39,9 млрд пасс./км. Железнодорожным транспортом за это время воспользовались 63,1 млн пассажиров (-6,1%), услугами автомобильного транспорта – 806,5 млн пассажиров (-4,9%). Возросли перевозки водным транспортом – на 17,3%, до 100 тыс. чел., а также авиационным – на 17,8%, до 4,1 млн чел.

Антимонопольный комитет оштрафовал компанию Киевский БКК за упаковку, похожую на Roshen. В пресс-службе ведомства отметили, что кондитерская компания оштрафована на 326,1 тыс. грн. О какой именно упаковке идет речь не уточняется.

Генеральная прокуратура закрыла дело против Новой Почты из-за отсутствия состава преступления, сообщили в компании. Дело против почтового оператора открыли 16 марта, в тот же день сотрудники Генпрокуратуры провели обыски в офисах Новой Почты в Киеве, Днепре, Одессе, Львове, Харькове и Полтаве. Компанию подозревали в неуплате налогов и незаконной пересылке наркотиков и алкоголя.

Страны ОПЕК договорились об увеличении добычи нефти в целом на 1 млн баррелей в сутки, передает агентство Bloomberg со ссылкой на участников встречи министров картеля. При этом реальный рост добычи составит 600 тыс. б/с. По сути, страны ОПЕК договорились придерживаться 100% исполнения квот с пониманием, что некоторые страны пока не смогут восстановить упавшую добычу нефти. Страны ОПЕК хотят компенсировать выпадающие объемы добычи нефти Венесуэлы, но для этого понадобится ее согласие.

Wizz Air решил изменить правила провоза ручной клади в своих самолетах. В частности, венгерский лоукостер отменяет ее бесплатный провоз. Теперь, чтобы взять с собой ручной багаж в салон самолета, придется покупать Wizz Priority, стоимость от €5 до €10 при покупке онлайн и €25 при покупке в аэропорту. В остальных случаях ручной багаж будет помещен в багажный отдел самолета перед посадкой на борт.

Омелян анонсировал создание 5 авиахабов и 20 международных аэропортов до 2030 года. По словам министра инфраструктуры, всего планируется создание 50 аэропортов по всей территории Украины. Среднее время, которое должна занимать дорога к аэропорту с любой точки страны, должно сократиться до 1 часа, добавил он. Сейчас в Украине есть около 22 международных аэропортов.

Во Львове собрались начать строительство ІТ-парка стоимостью $160 млн, сообщил мэр города Андрей Садовый. Компания Galereja Centre выступила инвестором проекта и планирует в первый этап строительства вложить $95 млн. Строительство рассчитано на 10 лет. Ранее у один из участников проекта Lviv IT Cluster сообщал, что в IT Park входить шесть восьмиэтажных офисных зданий, два бизнес-центра высотой 22 и 12 этажей, торговый центр с магазинами, супермаркетами и кинотеатром. В будущем квартале предусмотрены отель, отделения львовских университетов с лабораториями и лектории, детский сад, подземный и наземный паркинг, зеленая зона.

Airbus предупредил о возможном уходе из Великобритании из-за Brexit, сообщил операционный директор подразделения по выпуску коммерческих самолетов Airbus Том Уильямс в интервью BBC Radio 4. По его словам, у компании есть опасения по поводу поставок деталей, необходимых для производства самолетов, а также процедур прохождения таможни после марта 2020 года, когда Британия официально покинет ЕС. Отметим, что на двух британских заводах Airbus в Филтоне и Броутоне производится около половины крыльев для самолетов в мире.

Цифра дня

€2,9 млрд

Заработала Германия с 2010 года на покупке греческих облигаций в рамках программы Европейского центрального банка.

Цитата дня

Министр инфраструктуры Владимир Омелян о планах по открытию в Украине производства аккумуляторных батарей для Tesla:

"Мы верим, что нам удастся убедить крупнейшего в мире производителя электрокаров - компанию Tesla - создать свою Gigafactory по производству аккумуляторных батарей в Украине".