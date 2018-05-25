Картина делового дня: блокировка счетов WebMoney, Порошенко о земельном моратории и новая программа с МВФ

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 25 мая.

Главное

Президент пообещал добиться отмены моратория на продажу сельхозземли. Об этом Петр Порошенко заявил во время заседания Национального инвестиционного совета. Глава государства пообещал "прилагать максимум усилий, в том числе и в коммуникационной стратегии, чтобы обеспечить принятие этого решения".

Нацбанк рассказал о новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом. По словам замглавы регулятора Дмитрия Сологуба, размер программы будет определяться текущим уровнем резервов НБУ. По оценкам Международного института финансов это около $5 млрд, которые Украина получит после принятия властями решений, необходимых для продолжения сотрудничества с официальными кредиторами страны. Кроме того, НБУ, как и ранее, ожидает поступления от МВФ порядка $2 млрд в 2018 году по текущей программе.

Государственная фискальная служба внедрила новый сервис для плательщиков налога на добавленную стоимость, сообщили в пресс-службе ведомства. Новый сервис показывает полную информации по налоговой накладной с учетом всех зарегистрированных в ней расчетов корректировки количественных и стоимостных показателей. Также он должен способствовать недопущению ошибок налогоплательщиками при составлении расчетов корректировки к налоговой накладной. Доступ к информации предоставлен в личном кабинете плательщика.

Глава Нацкомиссии по энергетике спрогнозировал рост тарифов на газ для населения на 70%. Как заявил председатель НКРЭКУ Дмитрий Вовк, в случае, если правительство примет решение пересмотреть цены на газ для населения, то это будет означать "плюс 65-70%" к конечной стоимости топлива на сегодняшний день. Увеличение не было бы таким значительным, если бы пересмотр был проведен раньше.

Компании и рынки

В Украине заблокировали миллионы счетов WebMoney. Украинская компания WebMoney.ua, попавшая в обновленный список "антироссийских" санкций, сообщила о блокированнии средств 4 млн украинцев. В компании говорят, что работают над решением проблемы согласно законодательству: "Наша цель - защитить свое честное имя и законную позицию в органах правосудия, и не только украинского".

Российский монополист Газпром избежал штрафа в споре с Евросоюзом, сообщается в пресс-релизе Европейской комиссии. Хоть и Газпром договорился с комиссией в споре об урегулировании антимонопольного дела, однако его обязали обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу. При этом, если российская компания нарушит свои обязательства, Еврокомиссия может наложить штраф в размере 10% глобального оборота компании. Расследование о потенциальном нарушении Газпромом инициировали в 2012 году.

ЕБРР нацелился на долю в Ощадбанке. Президент Европейского банка реконструкции и развития Сумма Чакрабарти подтвердил, что банк заинтересован во вхождении в капитал государственного украинского банка. По его словам, "пришло время, чтобы ЕБРР продолжил работать и взял бы долю в Ощадбанке". Глава ЕБРР считает, что это стало бы "серьезным катализатором" для банковского рынка и инвестиционного климата.

Компания Хлебные инвестиции построят завод под Киевом за €22 млн, пишет Delo.ua. Завод будет специализироваться на производстве замороженных хлебных изделий. Его открытие запланировано на август 2018 года. Отметим, что строительство началось больше года назад. Предполагается, что при введении всех необходимых мощностей объем производства на предприятии составит 90 тонн в сутки.

Укргаздобыча с июня переходит на производство автогаза по новому стандарту ДСТУ EN 589:2017. Как сообщает коммерческий директор компании Сергей Федоренко, новый государственный стандарт предъявляет требования к сжиженному газу наравне с традиционным автомобильным топливом, то есть определяет допустимое октановое число, содержание серы и прочее. Кроме того, выдвигаются дополнительные требования к пунктам хранения газа, приборам учета и контроля, а также имеющимся аккредитованным лабораториям. Это поспособствует борьбе с контрафактом, считают участники рынка.

Авиакомпания SkyUp расширила список украинских аэропортов, из которых уже успела выполнить чартерные рейсы, пишет ЦТС. География чартерных рейсов расширилась за счет аэропорта Харьков. А 24 мая SkyUp выполнила рейсы из Запорожья. Из этих областных центров авиакомпания летала в турецкую Анталью. Отметим, что в первые дни после начала полетов, рейсы украинской авиакомпании выполнялись в аэропорт Киев (Жуляны) из Шарм-эль-Шейха.

KFC откроется на месте закрытого ресторана McDonald’s возле станции метро Печерская. Как сообщила директор консалтинговой компании UTG Евгения Локтионова, договор аренды был подписан спустя чуть больше месяца после закрытия заведения конкурента. Открытие ресторана KFC можно ожидать в сентябре, отметил представитель владельцев здания Андрей Иоанно. По его словам, сейчас проводятся ремонтные работы, которые должны расширять помещение вглубь здания, за счет чего площадь увеличится на 10-15%.

Эстонский Versobank AS, принадлежащий украинцам, оспорил лишение лицензии. Как пишет ЭП, в Европейском центральном банке состоялось открытое слушание специальной комиссии по проверке законности решения ЕЦБ об отзыве банковской лицензии. Отмечается, что основанием для проверки послужило обращение украинских акционеров банка. По словам, совладельца Versobank Артура Ермолаева, предпринятые банком меры по усилению борьбы с отмыванием денежных средств были абсолютно беспрецедентными среди всех банков прибалтийских государств. Он считает, что решение ЕЦБ об отзыве лицензии банка в конце марта этого года имеет политические мотивы, а не юридические. Вторым владельцем банка является украинский предприниматель Станислав Виленский.

Фонд государственного имущества дополнил перечень малой приватизации еще 140 объектами, сообщил и. о. председателя фонда Виталий Трубаров на своей Facebook-странице. Таким образом в перечне малой приватизации теперь содержится 716 объектов. В дальнейшем список будет увеличиваться за счет включения других объектов подлежащих приватизации, добавил он.

Авиакомпания Bravo Airways запускает с июня рейс между Херсоном и Люблином, сообщил заместитель генерального директора авиакомпании Сергей Полищук. Рейсы будут выполняться 3 раза в неделю – в среду, пятницу и субботу. Продажа билетов на рейс уже открыта. Стоимость билета в одну сторону составит 1,3 тыс. грн.

Цифра дня

$200 млн

Составили поступления в Украину от операций с криптовалютами в 2017-2018 годах.

Цитата дня

Президент Петр Порошенко о действующем 17 лет запрете на свободный рынок сельскохозяйственной земли:

“Действующий мораторий на продажу земель сдерживает инвестиции, тормозит развитие аграрного рынка, и лишает значительное количество граждан Украины возможности реализовать конституционное право распоряжаться своей земельной собственностью”.