Картина делового дня: апелляция Нафтогаза, санкции ЕС за Крым и новый вид платежных карт в Украине

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за 18 июня.

Главное

Нафтогаз подал апелляцию для возобновления ареста активов Газпрома, сообщил главный коммерческий директор группы Юрий Витренко. Украинский госхолдинг обратился в Апелляционный суд Швеции, который 13 июня издал приказ о приостановке процедуры исполнения решения Стокгольмского арбитража по ходатайству российского монополиста. Витренко выразил уверенность, что Нафтогаз "выиграет и в этом поединке", хотя он и будет "непростым".

Соединенные Штаты отменят пошлины на украинские удобрения после 16 лет их действия. Решение принято по результатам очередного пятилетнего пересмотра, проведенного Минторговли США. Речь идет об антидемпинговых пошлинах на поставки твердой аммиачной селитры. Они были введены еще в сентябре 2001 года. Пошлина пересматривалась через 5 лет, до этого времени внутренние производители каждый раз подавали заявки на ее продление. В этот раз возражений не поступило.

Совет ЕС еще на год продлил запрет на инвестиции в оккупированный Крым, сообщили в пресс-службе. Санкции включают запрет на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя, запрет на инвестиции, туристические услуги на полуострове, а также экспорт определенных товаров и технологий в Крым в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Ограничительные меры продлены до 23 июня 2019 года.

Украина создаст в Евросоюзе группу для остановки реализации Северного потока-2, заявил президент Петр Порошенко. Также Киев "активно ведет переговоры" с Германией с целью привлечения в международный консорциум по управлению газотранспортной системой Украины

Компании и рынки

Депутаты предложили ужесточить контроль за перемещением авто на еврономерах. Группа народных депутатов зарегистрировала в Верховной Раде два законопроекта - с изменениями в Налоговый кодекс о снижении акцизного налога с автомобилей (№8487), а также о запрете на таможенное оформление машин, не отвечающих стандарту Евро-5 и усилении контроля за перемещением и использованием авто, зарегистрированных в других государствах (№8488).

В Украине запустили новый вид платежных карт. Государственный Ощадбанк первым в Украине выпустил цифровые prepaid-карт для бесконтактной оплаты смартфоном или в интернете, сообщила пресс-служба финучреждения. Карта не имеет физического носителя, не привязана к другим карточкам и карточным счетам. При необходимости ее реквизиты можно добавить в электронные кошельки. Чтобы получить ее, не обязательно быть клиентом банка.

АМКУ выиграл у аэропорта Борисполь дело о многомиллионном штрафе. Такое решение принял Верховный Суд Украины, который подтвердил неправомерность действий аэропорта, установленных решением комитета, как нарушение законодательства о защите экономической конкуренции. За совершение этих нарушений АМКУ в январе 2017 года наложил на аэропорт штраф в размере 12,8 млн грн.

Нафтогаз выплатил своим сотрудникам $21 млн премий за победу над Газпромом в Стокгольме, сообщил в интервью НВ главный коммерческий директор группы Юрий Витренко. Премии получили порядка 40 человек, которые работали над соответствующим арбитражным процессом. Остальная часть премии, приблизительно $25 млн, будет уплачена только после того, как будут получены деньги от Газпрома. Выплаты распределены в течение трех лет.

ДТЭК построит крупнейшую солнечную электростанцию в Украине, сообщили в китайской компании Jiangsu Seraphim Solar System. Последняя выиграла тендер на поставку солнечных панелей мощностью 246 МВт. Станция будет расположена в Днепропетровской области и сможет удовлетворить потребности в электроэнергии более 1 млн человек, одновременно сокращая выбросы углекислого газа на 3 тыс. т в год, добавили в компании.

АВК приостановил поставки конфет немецкому партнеру из-за их продажи с рекламой ЧМ-2018 в России, сообщается в официальном заявлении украинского производителя. В АВК отметили, что дизайн тубуса конфет не является их разработкой, макет создавался партнерами без уведомления производителя, исходя из собственных соображений немецкой компании.

Аэропорт Запорожье запустил электронную систему регистрации, сообщила пресс-служба аэропорта. Пассажиры могут самостоятельно и заранее получить электронный посадочный талон, не распечатывая его. Документ будет содержать все данные о номере рейса, посадочном месте и другую информацию о перелете пассажира. Также появилась возможность проходить все формальности по модели Fast Track, ускоряющей процесс посадки пассажиров на самолет.

Застройщика обязали снести многоэтажный дом в Киеве, говорится в решении Хозяйственного суда столицы от 11 июня. Речь идет о жилом комплексе Перспектива в Деснянском районе по улице Теодора Драйзера, 40. Многоквартирный дом был построен вместо школы на земле с целевым назначением Образование. Компании Глобал Строй-3, Укрсоцстрой, Киевмонтажстрой поручено снести объект как самовольно построенный и привести земельный участок в изначальное состояние.

Приватбанк перерегистрировался из публичного в частное акционерное общество, сообщила пресс-служба финучреждения. Реорганизация названия связана с новыми законодательными требованиями для публичных акционерных обществ (ПАО), которым до последнего времени был Приватбанк. "Форма организации банка как частного акционерного общества (ЧАО) наиболее соответствует его статусу банка со стопроцентной госсобственностью", – пояснили в Приватбанке.

Украина вчетверо увеличила экспорт молока. По данным Государственной фискальной службы, в мае 2018 года показатель вырос до $2,2 млн. Молоко в основном экспортировалось в Ливию. При этом импорт молока также вырос - в 2,2 раза, до $0,5 млн.

Укрпочта запустила экспресс-доставку товаров из китайского JD.com, сообщают в компании. Таможенное оформление товаров, поступивших в Украину через канал JD-UKRPOSHTA, согласно украинскому законодательству, проводится в экспресс-формате. Таким образом, доставка товаров в среднем займет 14 дней, тогда как стандартный срок доставки из JD может составлять до 45 дней.

Цифра дня

5 млн грн

До такого уровня, то есть в 16 раз – с 80 млн грн, был снижен залог для совладельца Комплекса Агромарс (ТМ Гаврилівські курчата) народного депутата Евгения Сигала.

Цитата дня

Главный коммерческий директор группы Нафтогаз Украины Юрий Витренко в интервью НВ о том, как украинская сторона будет отстаивать свои позиции в суде об аресте активов российского Газпрома:

"Выводы писал не один судья, а три арбитра. Газпром утверждает, что решение писали не арбитры, а секретарь суда. Это неправда. Решение писали арбитры. В ближайшее время мы предоставим доказательства этого апелляционному суду. И на основании этого, мы рассчитываем, что это решение о приостановлении принудительного исполнения будет пересмотрено”.