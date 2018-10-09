Картина делового дня 9 октября: рост цен, горячая вода в Киеве и прогноз курса гривни от МВФ

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 9 октября.

Главное

Инфляция в сентябре подскочила до 1,9%, сообщил Госстат. Рост цен в первый месяц осени произошел после снижения на 0,7% в июле и стабильности в августе. По итогам 9 месяцев (с начала года) рост цен составил 5,6%. В то же время в годовом измерении (сентябрь-2018 к сентябрю-2017) инфляция немного замедлилась – до 8,9% по сравнению с 9% по итогам августа.

Киев приблизился к возврату горячей воды. Нафтогаз Украины, коммунальное предприятие Киевтеплоэнерго и компания Киевэнерго подписали мировое соглашение относительно правопреемства по долговым обязательствам, которое поможет возобновить поставки тепловой энергии потребителям города Киева. Ожидается, что мировую 10 октября подтвердит Хозяйственный суд Киева. Это позволит Нафтогазу и Киевтеплоэнерго в срок до пяти рабочих дней заключить договоры поставки газа для производства тепловой энергии.

МВФ изменил оценку темпов роста экономики Украины, говорится в октябрьском обзоре World Economic Outlook. МВФ снизил оценку роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%. Также МВФ ухудшил прогноз роста на 2020 год с 4% до 3,4%, в то же время улучшил к концу текущего года - с 3,2% до 3,5%. Оценка среднегодовой инфляции в 2018 году улучшена на 0,1 процентный пункт (п.п.) - до 10,9%, в 2019 году - на 0,7 п.п., до 7,3%. Также эксперты МВФ пересмотрели прогноз уровня безработицы в Украине: оценка на 2018 год ухудшена с 9,2% до 9,4%, на 2019 год – с 8,8% до 9,2%.

Компании и рынки

Metro решил развивать магазины малых форматов в Украине. Как сообщил гендиректор Metro Cash&Carry Украина Оливье Лангле, сеть планирует открыть 15-20 магазинов небольшого формата под торговой маркой Метробаза (ТМ). "Мы сконцентрируемся на развитии этого формата, поскольку открытие больших магазинов - это очень дорого и занимает много времени", - отметил он. Первый магазин откроется в 2019 году. Инвестиции в каждую точку составят от €150 до €300 тыс. Сегодня в Украине работают два магазина Метробаза - в Луцке и Тернополе.

ГФС предупредила о сбоях из-за кибератак на свой сайт и электронный кабинет налогоплательщика. Как отметили в фискальной службе, это привело к увеличению нагрузки на центральный процессор сетевого экрана (до 100%) и привело к его нестабильной работе, отмечают в ГФС.

Приватбанк запустил денежные SWIFT-переводы из Польши, сообщили в пресс-службе финучреждения. Крупнейший украинский госбанк совместно с Alior Bank запустили услугу, которая позволяет отправлять в Украину SWIFT-переводы с помощью смартфона или через банк без комиссии. Срок перевода составляет не более одного рабочего дня. Приватбанк зачисляет денежные средства на карточки или счета получателей в режиме онлайн.

МВФ спрогнозировал курс гривни на следующий год. В рамках оценки динамики экономики Украины МВФ в 2019 году предполагает снижение среднегодового курса гривни до 28,65 грн/$. По данным Национального банка Украины средний курс гривни с начала текущего года составляет 26,99 грн/$1.

Автопроизводство в Украине упало на треть, сообщила ассоциация Укравтопром. В сентябре 2018 года в Украине произвели 550 автотранспортных средств, что на 33% меньше в сравнении с сентябрем прошлого года. При этом черкасский автобусный завод смог за сентябрь нарастить производство на 19%, выпустив 43 единицы автотранспорта, черниговский автозавод - на 31%, выпустив 21 единицу. Рост произошел за счет чрезвычайно низкой базы сравнения. В легковом сегменте украинского автопрома продолжает работать только Еврокар, где за месяц SKD методом было составлено 476 автомобилей.

Синдикат банков подал в суд на "дочек" Милкиленда. Банки Raiffeisen Bank International AG, UniCredit Bank Austria AG и Raiffeisen Bank обратились в Хозяйственный суд Киева с иском о взыскании залога по синдицированному кредиту от сентября 2012 года. Общий объем исков и требований к пяти "дочкам" Милкиленда составляет €69,4 млн в эквиваленте. Согласно сообщению Milkiland NV, группа продолжает переговоры с кредиторами по урегулированию задолженности компании.

Польша нашла замену российскому газу. Польская нефтегазовая компания PGNiG до конца 2018 подпишет минимум два контракта на приобретение сжиженного газа из США, сообщил вице-председатель компании Мацей Возняк. Речь идет о приобретении по формуле: "мы покупаем газ и плывем с ним туда, куда считаем целесообразным, также в Польшу". В результате регазификации это будет почти 5,5 млрд куб. м голубого топлива.

Цифра дня

$214 млрд

Рыночной стоимости потерял китайский интернет-гигант Tencent Holdings Ltd. Снижение капитализации стало самым значительным из всех мировых компаний в этом году.

Цитата дня

Руководитель группы советников премьер-министра Иван Миклош в интервью liga.net оценил риск того, что Украина потеряет все, чего удалось достичь после Революции достоинства:

"Если Украина откажется от реформ и потеряет поддержку МВФ, допустит дефолт и утратит макрофинансовую стабильность, – развал экономики, а значит и всех достижений, почти гарантирован".