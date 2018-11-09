Картина делового дня 9 ноября: дефицит госбюджета, штрафы для авто на еврономерах и €1 млрд от ЕС

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 9 ноября.

Главное

Госбюджет Украины за 10 месяцев выполнен с дефицитом 4,8 млрд грн, сообщили в Минфине. Дефицит общего фонда составил 10,5 млрд грн при установленном на год потолке в 57,4 млрд грн. По итогам девяти месяцев Госказначейство отчиталось о дефиците госбюджета в 7,3 млрд грн, в том числе по общему фонду – 11,3 млрд грн, что означает профицит госбюджета в октябре. Минфин указывает, что успешные переговоры с МВФ способствовали выходу Украины на международные рынки капиталов, что позволило увеличить внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета по итогам 10 месяцев до 19,4 млрд грн, или $725 млн.

ГФС потребовала от Нафтогаза 16,3 млрд грн за победу над Газпромом, свидетельствует информация в проекте проспекта эмиссии еврооблигаций НАКа. Госфискальная служба требует этой суммы в качестве налога на добавленную стоимость в связи с выигранным делом в Стокгольмском арбитраже. Нафтогаз возразил против вывода налоговой проверки, и "на дату настоящего проспекта ценных бумаг не было ни пересмотренного решения налоговых органов, ни изменений в позиции компании". В проекте проспекта также говорится о налоговых претензиях и к "дочке" НАК – оператору газотранспортной системы Укртрансгаз: около 2,3 млрд грн по обязательствам НДС и налогу на прибыль и около 1,6 млрд грн (суммарно около $100 млн) за неправильно рассчитанные убытки. Однако, Укртрансгаз оспорил эти налоговые выводы в суде.

Рада ратифицировала соглашение с ЕС о получении €1 млрд макрофинансовой помощи. За соответствующее решение проголосовало 242 народных депутата. Транш будет разделен на две части, каждый по €500 млн. Ожидается, что первая поступит в Украину осенью этого года после завершения сторонами внутренних процедур, необходимых для вступления в силу подписанных документов и выполнения Украиной условий предоставления первого транша. Вторая часть должна поступить весной 2019 года по результатам оценки выполнения Украиной мероприятий по реформированию соответствующих секторов реализации государственной политики.

Рада ужесточила штрафы для автомобилей на еврономерах. Закон был принят во втором чтении и в целом 245 народными депутатами. Документ установил обязательство ввозить автомобили в режиме транзита только при условии внесения денежного залога в размере таможенных платежей. При этом, ввезенные в таких режимах авто запрещено передавать во владение или пользование третьим лицам, или использовать для предпринимательства или получения доходов в Украине. За такое нарушение предусмотрены штрафы в размере до 34 тыс. грн. Закон усиливает штрафы за нарушение сроков ввоза личных автомобилей в таможенном режиме транзита. Штраф в размере 17 тыс. грн будет взыматься за превышение срока от 10 до 20 суток. От 20 до 30 суток он составит 85 тыс. грн, более чем на 30 суток (а также за потерю или раскомплектование транспортных средств) – 170 тыс. грн, или их конфискацию по решению суда.

Новости компаний и рынков

Украина начала использовать зимние запасы газа, свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы компании Укртрансгаз. Так, 7 ноября подземные хранилища перешли от нетто-закачки к нетто-отбору газа: отбор составил 1,8 млн куб. м при закачке 0,23 млн куб. м. "Мы входим в сезон отбора газа с рекордными за последние 6 лет запасами на данный момент, перед сезоном отбора – 17,2 млрд куб. м", – отметили в пресс-службе Укртрансгаза.

Локомотив General Electric отправился в первый рейс, сообщили в пресс-службе Крюковского вагоностроительного завода. 8 ноября начались испытания первого тепловоза Тризуб. Локомотив отправился с Крюковского завода, где продолжалась конечная сборка локомотива, и прибыл на железнодорожную станцию Крюков-на-Днепре. Конечный пункт тепловоза с 48 нагруженными вагонами общим весом 4,5 тыс. тонн – станция Ромодан. Укрзализныця уже получила 15 новых локомотивов Тризуб, еще 15 ожидаются в первом квартале 2019 года.

Глава Укргаздобычи намерен уйти из Нафтогаза, сообщил источник на рынке изданию Экономическая правда. Олег Прохоренко был назначен на должность члена правления Нафтогаза весной 2017 года. По словам источника, топ-менеджер уже оформил соответствующее обращение к набсовету Нафтогаза. Решение связано с неудовлетворенностью темпами пересмотра зарплат аппарату Укгаздобычи. Кроме того, обращению Прохоренко предшествовало осложнение его отношений с главой НАК Андреем Коболевым.

Рада сняла преграды для снижения ренты на добычу газа из новых скважин. Соответствующая норма прописана в принятом 8 ноября во втором чтении и в целом законопроекте №8487 о растаможивании автомобилей. В частности, текст документа содержит поправку, которая урегулирует вопрос с использованием ренты для скважин, бурение которых началось в 2018 году.

МХП покупает компанию Perutnina Ptuj в Словении. Агрохолдинг Мироновский хлебопродукт получил разрешение Комиссии по защите конкуренции Сербии на приобретение 90,69% акций вертикально-интегрированной компании в Юго-Восточной Европе Perutnina Ptuj. "Планируемая концентрация будет осуществляться на основании договора о покупке акций… После сделки MHP SE будет владеть 90,69% акций от общего количества акций Perutninе. Связанные с Perutninе компании в Сербии ... осуществляют деятельность по производству бройлеров, инкубации яиц, производству и продаже свежего и переработанного мяса птицы", – сообщило сербское ведомство.

Собственник Альфа-Банка Украина привлек $100 млн от инвесторов, сообщила пресс-служба финучреждения. Компания ABH Ukraine Limited зарегистрировала два очередных выпуска еврооблигаций. Ставка купона по обоим выпускам – 8,75% годовых с ежеквартальной выплатой. Ценные бумаги выпущены по правилу Reg S (для неамериканских инвесторов). Данные выпуски еврооблигаций стали, соответственно, тринадцатым и четырнадцатым выпусками компании ABH Ukraine с начала 2015 года.

В Украине запустили новый сервис по дистанционному получению электронных открытых ключей, сообщили в пресс-службе Аккредитованного центра ГФС. Теперь клиенты центра получили возможность дистанционно, в режиме 24/7, за 2-3 минуты получить новый сертификат со сроком годности до двух лет. Электронные ключи, выданные центром, позволяют отчитываться в режиме онлайн перед органами Государственной статистики Украины и Пенсионного фонда.

Киевметрострой построит ветку на Виноградарь, сообщил Киевский метрополитен. По результатам аукциона компания предложила цену, которая на 12,2 млн грн ниже ожидаемой стоимости. Компания предложила выполнить указанные работы за 5,9 млрд грн с НДС. В соответствии с законодательством начата процедура акцепта (согласие принять условия, содержащиеся в предложении заключить договор).

Украина впервые начала поставки йогуртов в Евросоюз. Как сообщили в пресс-службе компании Данон, йогурты ее херсонского завода появились на полках магазинов Польши. С 1 июня компания еженедельно экспортирует 10 тонн продукции для детей под брендом Danonki (в Украине это ТМ Растишка), с 11 октября – аналогичный объем бифидойогуртов Activia.

В аэропорту Тернополь планируют построить грузовой терминал, сообщила пресс-служба воздушных ворот. Тернопольский облсовет 6 ноября утвердил концепцию развитию аэропорта до 2030 года. Согласно концепции, в аэропорту появится таможенный терминал со складами, офисными помещениями и торгово-выставочными площадями. Ориентировочная стоимость строительства составит 308 млн грн. Для этого областные власти отведут площадь 13,5 га. Грузовой терминал могут построить уже за 6-7 лет.

Цифра дня

2 млрд грн

Были выведены из банка ВБР Александра Януковича и зачислены на счета в Международный инвестиционный банк (МИБ), контрольный пакет акций которого принадлежит президенту Петру Порошенко.

Цитата дня

Премьер-министр Владимир Гройсман намерен сократить размер зарплаты руководителей компаний Нафтогаз и Укрпочта при заключении новых контрактов:

"Контракты с руководителями компаний уже подписаны, поэтому я не могу вмешиваться, чтобы их пересматривать. Но точно могу сказать: как только эти контракты закончатся, в этой вакханалии с космическими зарплатами я поставлю точку. Миллионные, десятимиллионные премии - это просто недопустимо. Рыночная зарплата — хорошо, но это рыночная зарплата, а не заоблачная, которую сегодня получают".