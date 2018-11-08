Картина делового дня 8 ноября: новые правила для автомобилей на еврономерах, средства от МВФ и ЕС и повышение табачного акциза

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за четверг, 8 ноября.

Главное

Верховная Рада утвердила новые правила растаможки автомобилей на еврономерах. Принятый во втором чтении и в целом закон (проект №8487) предусматривает введение базовых ставок для автомобилей в зависимости от типа двигателя и его объема. Так, для бензиновых двигателей объемом до 3 тыс. куб. см и свыше 3 тыс. куб. см вводятся базовые ставки соответственно €50 и €100. Для дизельных двигателей объемом 3,5 тыс. куб. см и свыше вводятся базовые ставки соответственно €75 и €150. Также к базовым ставкам еще будут применяться коэффициенты. Размер акцизного налога, который надо будет уплатить, равен базовой ставке, умноженной на коэффициент двигателя и коэффициент возраста.

В 2019 году инфляция в Украине замедлится, свидетельствует экспертный опрос агентства Reuters. Согласно прогнозу аналитиков, рост потребительских цен может снизиться до 7,5% с 10%, ожидаемых Нацбанком по итогам 2018 года. По мнению экспертов, снижение произойдет благодаря жесткой монетарной и фискальной политике, соответствующей требованиям Международного валютного фонда.

Петр Порошенко ожидает скорое поступление средств от МВФ и Евросоюза. По его словам, "буквально в ближайшие недели будет выделено €500 млн макрофинансовой помощи" от Евросоюза. Кроме того, будет предоставлена помощь по программе сотрудничества с Международным валютным фондом, сообщил журналистам президент после конгресса Европейской народной партии в Хельсинки.

Украина инициирует консультации с Китаем о создании зоны свободной торговли, сообщил первый вице-премьер – министр экономического развития и торговли Степан Кубив. Такое предложение Кубив в рамках рабочего визита в Пекин передал вице-премьеру Госсовета (правительства) КНР Лю Хе. Примечательно, что Украина и Китай возобновили деятельность межправительственной комиссии по сотрудничеству после длительного перерыва в работе.

Новости компаний и рынков

Депутаты приняли за основу законопроект о снижении таможенного лимита для посылок. Правительственный законопроект №9260 предусматривает взыскание налога на добавленную стоимость (НДС) с ввезенных в Украину товаров, стоимость которых превышает эквивалент €100 с 1 июля 2019 года. При этом предусмотрен переходный период: с 1 января по 30 июня – лимит составит €150. Налоговыми агентами признаются операторы почтовой связи, экспресс-перевозчики. Именно они должны будут начислять и уплачивать налоговые обязательства в бюджет.

Парламент поддержал повышение табачного акциза. Эта норма также содержится в законопроекте Кабмина №9260. Правительство предлагает увеличить ряд акцизных ставок на табачные изделия на 9%. Экологический налог также планируют увеличить и рассрочить его на пять лет. Кроме того, предлагается установить нулевую ставку акцизного налога на спирт этиловый, используемый для производства пищевого уксуса, парфюмерно-косметической продукции и продукции технического назначения. Помимо этого, законопроект касается усиления мер контроля над оборотом топлива и спирта. Администрирование акцизов изменится с 1 июля 2019 года, а ответственность за нарушение указанных норм – с 1 октября 2019 года.

Для застройщиков создадут электронный кабинет, сообщил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Созданием сервиса займется Государственная архитектурно-строительная инспекция (ГАСИ). Электронный кабинет застройщика будет содержать всю документацию об объекте строительства: с момента подачи заявления о начале подготовительных работ до ввода в эксплуатацию. Это необходимо для прозрачной коммуникации государства и строительных компаний.

Производство автомобилей в октябре упало на 22% – до 736 единиц, сообщает профильная ассоциация Укравтопром. Более 86% этого объема обеспечил завод Еврокар, который произвел 635 легковых автомобилей, что почти на 4% меньше чем в прошлом году. Выпуск легковых автомобилей за месяц упал на 24% в сравнении с октябрем прошлого года. Всего с начала года в Украине было произведено 5 830 единиц автотранспортных средств, что на 12% меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Проезд по платным дорогам в Украине будет стоить не больше 7 евроцентов за километр, сообщил глава Укравтодора Славомир Новак в интервью liga.net. Первой концессионной дорогой станет трасса Львов – Краковец, которая свяжет Украину и Евросоюз. Ее протяженность составит 84,4 км, ориентировочный срок строительства дороги – 4-5 лет. Срок концессии должен составить до 49 лет, сказал Новак, при этом добавил, что сейчас нет большого количество претендентов на концессию.

МАУ приостановит полеты в Казахстан, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Прямые перелеты между Киевом и Астаной возобновятся 29 апреля 2019 года. Пассажиры МАУ смогут воспользоваться прямыми беспосадочными рейсами между столицами Украины и Казахстана до 3 декабря текущего года.

Польская PGNiG подписала контракт на поставку американского газа вместо российского, сообщили в пресс-службе компании. Речь идет о 24-летнем контракте с Cheniere Marketing International на поставку сжиженного природного газа. Согласно контракту, Польша получит в 2019-2022 годах 0,7 млрд куб. м газа и еще 39 млрд куб. м в период 2023-2042 годов (по 1,9 млрд куб. м газа в год). По словам главы польской компании Петра Вожняка, СПГ из США обойдется Польше почти на 30% дешевле, чем природный газ из России.

Энергохолдинг ДТЭК закупил 80 тыс. тонн угля в Роттердаме, сообщили в пресс-службе холдинга. Происхождение приобретенного антрацита – ЮАР. Он пополнит склады Криворожской ТЭС. Судно MV STELLA DORA должно прибыть в украинский порт 20-21 ноября 2018 года.

Miсrosoft и Amazon контролируют больше 50% украинского рынка облачных сервисов, свидетельствуют данные компании IDC. По расчетам аналитиков, рынок по итогам 2018 года вырастет на 19% и составит около $20 млн. Собственно украинские провайдеры "облаков" занимают пока небольшую долю: на компанию Де Ново приходится 11%, или $1,9 млн, на GigaCloud – 3% и $0,6 млн соответственно.

Цифра дня

14,1 млн тонн

Столько зерновых экспортировала Украина с начала 2018/2019 маркетингового года (июль-июнь) по состоянию на 7 ноября. Это на 0,6% меньше, чем год назад.

Цитата дня

Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина о снижении акцизного налога с автомобилей на еврономерах:

"Поскольку большинство машин оформлено на нерезидентов, очевидно, что снова этих "верблюдов" привезти в Украину невозможно. Поэтому мы предложили компромиссное решение об освобождении от ответственности за нарушение налоговых норм и таможенных правил".