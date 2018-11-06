Картина делового дня 6 ноября: новая отчетность для бизнеса, шаг к отмене земельного моратория и введению налога на выведенный капитал

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за вторник, 6 ноября.

Главное

В украинском суде впервые отстояли право на продажу сельхозземли, сообщили в сервисе мониторинга регистрационных данных компаний OpenDataBot. Прокурор обратился в суд с требованием признать обмен земли недействительным в связи с мораторием. Однако ему отказали. Суд сослался на выводы Европейского суда по правам человека по делу Зеленчук и Цицюра против Украины, ст.14 Конституции Украины, и нормы гражданского и земельного законодательства Украины, регулирующие возникшие по делу правоотношения. Мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен еще в 2001 году, после чего парламент неоднократно его продлевал.

В Украине вводят новую систему финансовой отчетности для бизнеса, сообщила пресс-служба Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. Новая система по стандарту XBRL позволит осуществлять сбор, обработку, проверку и раскрытие регулярной финансовой отчетности предприятий в едином электронном формате. Они будут подавать обязательную финансовую отчетность по принципу "единого окна" в одном универсальном формате для всех регуляторов финансового рынка. Ранее финансовая отчетность подавалась каждому регулятору отдельно, при этом форматы подачи отчетов отличались друг от друга. Запуск системы планируется в первом квартале 2019 года.

Минфин назвал главное условие введения налога на выведенный капитал. Как говорится в официальном сообщении министерства, единственно возможным на сегодня вариантом внедрения налога без угрозы фискальной устойчивости является его введение для малого и среднего бизнеса с годовым объемом дохода до 200 млн грн, а также использование компенсатора в виде условной уплаты авансом НнВК в размере 50% от суммы налоговых обязательств по налогу на прибыль за 2018 только для этой группы плательщиков. Такая модель налогообложения обсуждалась с МВФ и "после сложных переговоров была согласована как возможная".

Экс-совладельца агрохолдинга Мрия Николая Гуту экстрадировали из Швейцарии в Украину, сообщили источники РБК-Украина. После банкротства агрохолдинга в 2014 году он скрылся от кредиторов и правоохранительных органов за границей. В 2015 году Интерпол объявил его в международный розыск. В Генеральной прокуратуре не раскрыли имя экстрадированного украинца, но подтвердили, что на родину вернули "экс-главу одного из крупнейших агрохолдингов, разыскиваемого за совершение мошенничества в особо крупных размерах – около 800 млн грн". Напомним, что накануне саудовская компания SALIC завершила покупку агрохолдинга Мрия.

Нацагентство по предотвращению коррупции продлило проверку декларации Владимира Омеляна, сообщили в пресс-службе ведомства. Там отметили, что срок проверки продлен на 30 календарных дней. Речь идет об исправленной декларации министра за 2015 год. В сентябре детективы сообщили министру инфраструктуры о подозрении в незаконном обогащении. В НАБУ отметили, что в декларации за 2015 и 2016 годы Омелян умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является. В е-декларации также отсутствует информация о расходах на аренду дома, в котором проживал министр и члены его семьи. Годом позже министр не задекларировал факт постоянного пользования в 2016 году другим загородным домом и земельным участком.

Компании и рынки

Андрей Коболев обвинил НКРЭКУ в игре на руку Дмитрию Фирташу, говорится в письме главы Нафтогаза к главе регулятора Оксане Кривенко. По его словам, облгазы, осуществляющие газоснабжение населения – большинство которых принадлежит Фирташу – отказываются заключать договоры на использование имущества газораспределительных систем, владельцем которого является Нафтогаз. И потому используют его "самовольно и негласно". При этом сам регулятор бездействует в решении этого вопроса.



Японская платежная система JCB хочет выйти на украинский рынок, сообщили в Нацбанке. Генеральный менеджер системы Такаши Суецугу сообщил, что уже намерен подать регулятору соответствующий пакет документов в ближайшее время. Это самая большая платежная система Японии и одна из пяти крупнейших платежных систем мира по объему выпущенных платежных карточек и объему операций по оплате товаров и услуг.

Антимонопольный комитет заинтересовался рынком денежных переводов в Украине, сообщила пресс-служба ведомства. АМКУ проводит исследование рынка услуг по организации выплаты физическим лицам переведенной из-за границы иностранной валюты по срочным переводам без открытия банковского счета (неторговые операции). В ведомстве отметили, что в 2017 году более 75% переводов валюты из-за границы было осуществлено через Western Union и MoneyGram (51,5% и 23,8% соответственно), а в первом полугодии 2018 года – 79% (56% у Western Union и 23% MoneyGram).

Антимонопольный комитет перенес рассмотрение дела о монополизме ДТЭК, сообщила государственный уполномоченный ведомства Мария Нижник. Причина – неявка истцов, НКРЭКУ и Укрэнерго. Заседание изначально должно было проходить в закрытом режиме. Однако, "учитывая общественную значимость дела", на 20 ноября рассмотрение решили сделать открытым, с условием обеспечения сохранности конфиденциальной и служебной информации. Дело было открыто по признакам нарушения ДТЭК Днипроэнерго, ДТЭК Захидэнерго и ДТЭК Востокэнерго законодательства о защите экономической конкуренции. Его рассмотрят через две недели.

Пинчук решил "влить" в банк Кредит Днепр еще миллиард гривен, свидетельствует информация финучреждения. Так, уставный капитал банка вырастет почти на 1,2 млрд грн, или на 43,1% – до 3,9 млрд грн. Кредит Днепр по состоянию на 1 июля 2018 года по размеру общих активов (9 млрд грн) занимал 21-е место среди 83 действующих.

Терминал F в аэропорту Борисполь откроют в марте следующего года, сообщил гендиректор аэропорта Павел Рябикин. По его словам, туда на обслуживание перейдет ирландский лоукостер Ryanair. Аэропорт также ведет переговоры с другими авиаперевозчиками. На расконсервацию терминала F и подготовку его к возобновлению работы аэропорт Борисполь планирует потратить около 100 млн грн.

Днепразот восстанавливает работу, сообщили в пресс-службе предприятия. Завод выходит из простоя и восстанавливает работу азотной группы цехов после капитального ремонта, резкого повышения цен на газ и падения цены на продукцию, которая выпускается. Ранее Днепроазот прекратил свою работу в связи с убыточностью.

В Украине стали активнее покупать подержанные иномарки, сообщили в профильной ассоциации Укравтопром. В октябре в Украину было поставлено 11,8 тыс. иномарок с пробегом, что в 2,2 раза больше, чем за октябрь прошлого года. Доля подержанных иномарок на первичном рынке Украины достигла 62%. Всего с начала года украинские номера получили 83,9 тыс. легковых авто, которые были в эксплуатации в других странах. Это на 90% больше чем за аналогичный период прошлого года.

В Украине произвели 1 млн тонн сахара, сообщили в профильной ассоциации производителей Укрцукор. По состоянию на 5 ноября производство сахара составило чуть более 1 млн тонн. Сейчас в стране функционирует 40 сахарных заводов, которые переработали 7,9 млн тонн сахарной свеклы. В 2017/2018 маркетинговом году производство сахара выросло на 6,5% и составило 2,1 млн тонн.

МАУ с 1 января 2019 года изменит условия программ лояльности, сообщила пресс-служба авиакомпании. С этой даты меняются условия для индивидуальных и корпоративных участников программ лояльности – Panorama Club и Panorama Club Corporate. Согласно новым правилам, количество миль, начисляемых за перелет, больше не будет зависеть от расстояния между аэропортами вылета/прилета в милях и от класса бронирования, а будет начисляться в зависимости от стоимости авиабилета. Авиакомпания также разрешит использовать накопленные бонусы уже во время следующего путешествия, оплачивая ими любую часть стоимости авиабилета.

Цифра дня

2 млн тонн

Составил объем незаконных поставок угля с оккупированного Донбасса через Россию в страны Европейского Союза с 11 захваченных шахт компании ДТЭК Рината Ахметова.

Цитата дня

Министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире Радио НВ заявил, что из Укрзализныци разворовывают минимум 15 млрд грн в год:

"Разворовывают на всем – начиная от закупок, где завышение цены составляет от 30%, до поставок вагонов – по скромным оценкам здесь 5-7 млн "черного кэша" в месяц".