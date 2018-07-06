Картина делового дня 6 июля: иск против Украины на $13 млрд, приготовления к запуску IKEA и раскрытие активов Газпрома

Редакция НВ Бизнес собрала самые интересные события бизнеса за пятницу, 6 июля.

Главное

В официальной прессе опубликовали новый закон о валюте. В пятничном выпуске парламентского издания Голос Украины был опубликован закон О валюте и валютных операциях. Таким образом, он будет введен в действие 7 февраля 2019 года. Напомним, что Верховная Рада 21 июня с трудом проголосовала за принятие закона, дав 228 голосов лишь с третьей попытки. Закон позволит ускорить валютную либерализацию и предполагает концептуально новый подход к системе валютного регулирования и надзора – разрешено все, что прямо не запрещено.

Фонд госимущества обвинил Минэкономразвития в срыве малой приватизации. Как сообщил и.о. главы Фонда Виталий Трубаров, что приватизация может быть сорвана из-за того, что до сих пор не утверждена необходимая нормативная база для продажи небольших гособъектов. Ответственным за это как раз и является Министерство экономического развития и торговли. "Отсутствие порядка сделает невозможным выставление на продажу этих предприятий", – подчеркнул Трубаров. В свою очередь первый заместитель председателя МЭРТ Максим Нефьодов опроверг такое заявление, отметив, что эта ситуация похожа на попытку замаскировать собственную вину и нежелание начинать процесс приватизации.



В Нацбанке заявили о технической готовности выпуска электронной гривни, сообщил начальник управления реформирования финансового сектора регулятора Евгений Степанюк. Впрочем, несмотря на техническую готовность, Нацбанк еще продолжает изучать целесообразность такого выпуска. "С точки зрения целесообразности выпуска и выхода за пределы пилота – этот вопрос все еще изучается", – сказал Степанюк.

В Украине раскрыли новую схему ввоза автомобилей на еврономерах. Для этого теперь массово используют граждан Беларуси, узнали журналисты программы Схемы. Автомобиль с территории Евросоюза в режиме транзита заезжает в Украину. После этого автомобиль едет на другой пункт пропуска на границе с Беларусью. Авто выезжает из Украины, однако не въезжает в Беларусь. На нейтральной территории в автомобиль садится гражданин Беларуси, заезжает в Украину, выходит из машины и вскоре возвращается обратно в Беларусь. Автомобиль остается у пользователя-украинца, который также получает доверенность от собственника.

В Украине запретили киоски и билборды на тротуарах, сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе. Данная норма вступает в силу с 1 сентября. Так, на пешеходных зонах тротуара не допускается установка дорожных ограждений и опор, рекламных конструкций, временных сооружений (торговых киосков, павильонов, лотков, палаток), люков и дождеприемников, лестниц и крылец зданий.

Компании и рынки

Ринату Ахметову и Виктору Пинчуку отказали в компенсации за Криворожсталь. Такое решение принял Европейский суд по правам человека. Он отклонил требования о компенсации $13 млрд убытков за приватизацию Криворожстали. Речь идет о деле Инвестиционно-металлургического союза (ИМС) против Украины, в котором компания жаловалась на отмену вынесенных в ее пользу окончательных судебных решений по приватизации. Напомним, что созданный Виктором Пинчуком и Ринатом Ахметовым консорциум ИМС приобрел 93% акций Криворожстали на приватизационном конкурсе за 4,2 млрд грн (около $800 млн) еще в 2004 году. Позже прокуратура оспорила законность продажи комбината, после чего украинские суды отменили итоги конкурса.

IKEA начала набор сотрудников для открытия магазина в Украине. Шведская компания разместила объявление на сайте по поиску работы. Она ищет специалистов отдела продаж, логистики, дизайнера интерьера, а также менеджмент для центра поддержки клиентов. Напомним, что в феврале СМИ сообщали о планах IKEA открыть магазин в Украине в 2018-2019 годах.

Украина решила возобновить поиск нефти и газа в Черном море, сообщила пресс-служба Госгеонедр. 6 июля научно-исследовательское судно ISKATEL начинает работы по поиску нефти и газа на Северо-западном шельфе моря. Экспедиция продлится 15 дней. Работы будут осуществляться в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба. Пока южный регион Украины остается наименее изученным, шельф Черного моря освоен лишь на 4%.

В Украине выросли продажи электромобилей, сообщила профильная ассоциация Укравтопром. Так, в январе-июне этого года их реализация выросла в 1,5 раза – до 1,9 тыс. единиц в сравнении с аналогичным периодом 2017 года. Рост спроса происходил в основном за счет импорта машин, бывших в эксплуатации, доля которых в первичных регистрациях составила 85%. Лидером продаж стал электрокар Nissan Leaf, за ним следуют BMW i3, Tesla Model S, Mercedes-Benz B и Smart Fortwo Electric Drive.

Газпром раскрыл свои английские активы по иску Нафтогаза, сообщил заместитель председателя правления российского монополиста Александр Медведев. Среди активов находится пакет акций Nord Stream AG, который состоит в залоге по привлеченному финансированию. "Безусловно, Газпром будет продолжать оспаривать все действия Нафтогаза по исполнению решения Стокгольмского арбитража", – добавил Медведев.

Львівська майстерня шоколаду подаст в суд на Московскую шоколадную фабрику за плагиат логотипа компании, сообщил владелец украинской компании Андрей Худо. По его информации, российский конкурент скопировал логотип Львівської майстерні шоколаду и использует его на своем сайте. По словам Худо, подавать в суд на конкурентов он намерен точно не в России.

Украина импортировала уголь на $1,5 млрд в первом полугодии 2018-го, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы. Это почти на 22% больше, чем за аналогичный период 2017 года ($1,2 млрд). Так, в январе-июне Украина импортировала 11,8 млн тонн угля, что на 40,7% (+3,2 млн) больше в сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего угля закуплено у России (доля в импорте 62,9%), следом идут США (31,6%) и Канада (3,2%).

Французская Alston задумалась о сборке локомотивов в Украине, сообщил управляющий директор кластера Западной и Центральной Азии Alstom Бернард Пелль в интервью ЦТС. Компания рассмотрит данную возможность в ближайшие 10-15 лет. "Много будет зависеть от того, из какой страны будет осуществляться финансирование", – сказал Пелль.

Российским Сбербанку и ВТБ досталась за долги половина крупнейшего ритейлера Хорватии, сообщило издание Ведомости. Так, российские банки договорились о покупке 46% акций крупнейшей частной компании на Балканах – хорватского продуктового ритейлера Agrokor. Продажа акций проходит в рамках реструктуризации и урегулирования долга ритейлера, который должен Сбербанку около €1,1 млрд, а ВТБ – около €300 млн. Сбербанк в результате сделки станет крупнейшим собственником компании с долей 39%, у ВТБ будет около 7%.

Цифра дня

150,8 млрд грн

Заплатили крупные налогоплательщики в госбюджет в первом полугодии 2018-го, что на 22,2 млрд грн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Цитата дня

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман о планах роста экономики и повышения уровня жизни украинцев:

"Все, что заработаем, – отдадим людям".